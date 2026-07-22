Culture-Sports

"Le Soi étranger" ouvre un dialogue sur l’IA, la culture et l’identité humaine

Présentée jusqu’au 25 juillet dans le cadre du Festival de design créatif de Hanoi 2026, "Le Soi étranger" (Thê la) rassemble des installations multimédias explorant comment l’IA transforme la créativité et soulève de nouvelles questions sur l’identité, l’auteur et l’avenir de l’interaction homme-machine.

L’exposition « Alien Self » explore la relation entre l’humain et l’intelligence artificielle, en mettant en lumière la créativité, l’éthique et l’approche centrée sur l’humain de l’UNESCO en matière d’IA. Photo : exhibo.art
L’exposition « Alien Self » explore la relation entre l’humain et l’intelligence artificielle, en mettant en lumière la créativité, l’éthique et l’approche centrée sur l’humain de l’UNESCO en matière d’IA. Photo : exhibo.art

Hanoi (VNA) - Une exposition d’art contemporain à Hanoi invite les visiteurs à repenser la relation entre l’humain et l’intelligence artificielle (IA), soulignant l’importance de placer la créativité humaine, l’éthique et les valeurs culturelles au cœur de l’innovation artistique.

Présentée jusqu’au 25 juillet dans le cadre du Festival de design créatif de Hanoi 2026, "Le Soi étranger" (Thê la) rassemble des installations multimédias explorant comment l’IA transforme la créativité et soulève de nouvelles questions sur l’identité, l’auteur et l’avenir de l’interaction homme-machine.

Selon Pham Xuân Tài, directeur adjoint du Département de la culture et des sports de Hanoi, l’exposition vise à encourager une utilisation responsable et transparente de l’IA au sein de la communauté créative. Il a déclaré que l’innovation technologique doit soutenir le développement culturel dans le respect de l’identité nationale, des normes éthiques et du cadre juridique.

L’exposition reflète les débats internationaux plus larges sur la gouvernance de l’IA. La Recommandation de l’UNESCO sur l’éthique de l’intelligence artificielle, adoptée en 2021, promeut une approche centrée sur l’humain, soulignant que l’innovation technologique doit favoriser la créativité tout en préservant la diversité culturelle et les valeurs humaines.

Dans son allocution, Jonathan Wallace Baker, représentant de l’UNESCO au Vietnam, a déclaré que l’intelligence artificielle transforme rapidement la façon dont les individus apprennent, travaillent, communiquent et créent. Si cette technologie offre des possibilités sans précédent d’innovation et d’expression artistique, elle soulève également des questions importantes concernant l’originalité, la paternité des œuvres et le rôle de la créativité humaine à l’ère numérique.

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Jonathan Wallace Baker, représentant de l’UNESCO au Vietnam. Photo: baotintuc.vn

S’étendant sur plus de 860 mètres carrés, l’exposition est délibérément conçue pour refléter les étapes que traverse un système d’IA lorsqu’il traite des données humaines : Reconnaissance, Classification, Encodage et Régénération.

L’exposition présente les œuvres de quatre jeunes artistes vietnamiens — Nguyên Trà Giang (connu sous le nom de Gydient), Vo Hai Yên (YenJii), Trân Dàm An (Antransax) et Nguyên Phan Thao Dan (Danestla) — qui utilisent la peinture, l’installation, le son et le multimédia pour explorer l’interaction évolutive entre les humains et les machines intelligentes.

À travers des installations immersives, les visiteurs sont invités à réfléchir à la manière dont les expériences personnelles, les souvenirs et les identités numériques sont de plus en plus transformés en données que l’IA peut analyser et traiter.

Loin de présenter la technologie comme un substitut à la créativité humaine, l’exposition explore comment l’IA peut élargir les possibilités créatives tout en laissant l’imagination et l’expérience émotionnelle pleinement entre les mains de l’humain.

L’installation finale, composée d’un miroir suspendu au-dessus de l’eau, symbolise l’équilibre entre la nature, l’humanité et la technologie, suggérant que l’IA devrait être un outil d’exploration plutôt qu’un substitut à l’expression humaine.

Au-delà de la présentation d’œuvres d’art contemporaines, "Le Soi étranger" vise à susciter un dialogue ouvert sur l’utilisation responsable de l’IA dans les industries culturelles et créatives. Les visiteurs sont invités non seulement à découvrir les installations, mais aussi à échanger avec les artistes et à examiner comment les technologies émergentes transforment la créativité et la société.

L’exposition est organisée par le Département de la culture et des sports de Hanoi, en partenariat avec le Bureau de l’UNESCO à Hanoi. – VNA

source
#exposition d’art contemporain à Hanoi #Festival de design créatif de Hanoi 2026 #Recommandation de l’UNESCO sur l’éthique de l’intelligence artificielle
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