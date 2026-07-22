Culture-Sports

Les nageurs vietnamiens filent droit aux 12es Championnat d’Asie de natation

Au classement final, la Chine domine avec 35 médailles d’or, 25 d’argent et 5 de bronze, suivie par le Japon avec 23 médailles d’or, 11 d’argent et 5 de bronze. Le Vietnam est devancé de peu par Hong Kong (Chine) et doit donc se contenter de la quatrième place.

La nageuse vietnamienne Nguyên Kha Nhi (centre) décroche l'or au 1 500 mètres nage libre femmes du groupe des 17-18 ans. Photo: Association vietnamienne des sports aquatiques
La nageuse vietnamienne Nguyên Kha Nhi (centre) décroche l'or au 1 500 mètres nage libre femmes du groupe des 17-18 ans. Photo: Association vietnamienne des sports aquatiques

Hanoi (VNA) – L’équipe nationale vietnamienne de natation a conclu en beauté les 12es Championnat d’Asie de natation par groupes d’âge du 17 au 21 juillet à Bangkok, en Thaïlande, décrochant la quatrième place au classement général avec 14 médailles d’or.

Lors de la dernière journée de compétition, les jeunes nageurs ont maintenu leur niveau de performance pour ajouter quatre médailles à leur palmarès : deux d’or, une d’argent et une de bronze, confirmant ainsi les progrès et la compétitivité de la natation jeunesse vietnamienne sur la scène continentale.

Les deux médailles d’or de la dernière journée ont été remportées par Trân Van Nguyên Quôc au 50 mètres nage libre hommes du groupe des 17-18 ans et par Nguyên Kha Nhi au 1 500 mètres nage libre femmes du groupe des 17-18 ans, où elle a devancé la Thaïlandaise Thitirat Charoensup, deuxième.

Le Vietnam a également décroché l’argent grâce à Nguyên Thuy Hiên au 50 mètres nage libre femmes du groupe des 17-18 ans et le bronze au relais 4x100 m libre femmes, s’ajoutant aux victoires individuelles précédentes qui portent le total de l’équipe à 14 médailles d’or.

Au classement final, la Chine domine avec 35 médailles d’or, 25 d’argent et 5 de bronze, suivie par le Japon avec 23 médailles d’or, 11 d’argent et 5 de bronze. Hong Kong (Chine) a réalisé une belle remontée lors de la dernière journée pour s’emparer de la troisième place avec 14 médailles d’or, 13 d’argent et 20 de bronze, devançant de peu le Vietnam, quatrième avec 14 médailles d’or, 7 d’argent et 7 de bronze.

Réunissant les meilleurs jeunes athlètes du continent, les 12es Championnat d’Asie de natation par groupes d’âge ont constitué une plateforme essentielle pour les nations participantes, leur permettant d’évaluer le développement des talents et de se préparer aux grandes compétitions internationales à venir. – VNA

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#12es Championnat d’Asie de natation par groupes d’âge
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