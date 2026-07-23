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La taekwondoïste Bac Thi Khiêm croque le bronze au Chuncheon Korea Open 2026

Bien qu’elle n’ait pas atteint la finale du Chuncheon Korea Open 2026, la performance de Bac Thi Khiêm a démontré sa grande compétitivité face aux meilleures combattantes asiatiques. Sa médaille de bronze lui a également offert une précieuse opportunité d’acquérir de l’expérience et de perfectionner sa technique en vue des ASIAD 20 au Japon.

La combattante vietnamienne Bac Thi Khiêm célèbre sa victoire au Chuncheon Korea Open 2026, le 22 juillet. Photo : ThethaoVietNam
La combattante vietnamienne Bac Thi Khiêm célèbre sa victoire au Chuncheon Korea Open 2026, le 22 juillet. Photo : ThethaoVietNam

Hanoi (VNA) - La combattante vietnamienne Bac Thi Khiêm a remporté jeudi 22 juillet la médaille de bronze au Chuncheon Korea Open 2026, après s’être inclinée de justesse 1-2 face à Chang Chiao Min, de Taipei chinois, en demi-finale.

Après avoir franchi les tours précédents, Bac Thi Khiêm a affronté Chang Chiao Min en kyorugi féminin (73 kg) lors d’une demi-finale très attendue et disputée, les deux combattantes étant réputées pour leur puissance physique et leur style offensif.

Bac Thi Khiêm a pris l’initiative dès le premier round, pressant l’adversaire et lançant une série d’attaques pour marquer des points. Les deux athlètes se sont disputé l’avantage tout au long des trois rounds, mais Chang Chiao Min s’est montrée plus efficace dans les moments décisifs, remportant la victoire 2-1 et se qualifiant pour la finale.

Malgré sa défaite en finale, la médaille de bronze de Bac Thi Khiêm constitue un résultat encourageant dans sa préparation pour plusieurs compétitions internationales majeures prévues plus tard cette année.

Chang Chiao Min est considérée comme l’une des meilleures athlètes de taekwondo de Taipei chinois. Auparavant en compétition dans la catégorie des moins de 67 kg, elle est passée dans celle des moins de 73 kg et a remporté la médaille d’or aux Jeux universitaires de Taipei chinois de 2024.

Le Chuncheon Korea Open 2026 est un tournoi de la Fédération mondiale de taekwondo (WTA), qui s’est déroulé au Songam Sports Town Air Dome de Chuncheon, dans la province de Gangwon, en République de Corée. Les épreuves de kyorugi ont eu lieu les 20 et 21 juillet, et celles de poomsae le 22 juillet.

Selon les organisateurs, ce tournoi de niveau G2 permet aux athlètes d’accumuler des points au classement mondial, attire de nombreux athlètes de haut niveau de la République de Corée ainsi que des compétiteurs de renom venus de toute l’Asie et d’ailleurs.

Née en 2000, Bac Thi Khiêm est l’une des taekwondoïstes vietnamiennes les plus titrées. Elle a remporté plusieurs médailles d’or aux Jeux d’Asie du Sud-Est, des médailles de bronze en individuel et par équipe mixte aux Jeux asiatiques de 2019 (ASIAD 19), et le titre féminin des moins de 67 kg aux Championnats d’Asie de taekwondo 2024 à Dà Nang.

Fin 2025, elle a décroché la médaille d’or dans la catégorie féminine des 67-73 kg aux Jeux d’Asie du Sud-Est 33 après avoir battu la Philippine Laila Delo en finale.

Bien qu’elle n’ait pas atteint la finale du Chuncheon Korea Open 2026, la performance de Bac Thi Khiêm a démontré sa grande compétitivité face aux meilleures combattantes asiatiques. Sa médaille de bronze lui a également offert une précieuse opportunité d’acquérir de l’expérience et de perfectionner sa technique en vue des ASIAD 20 au Japon. – VNA

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#Chuncheon Korea Open 2026 #taekwondoïste Bac Thi Khiêm #Fédération mondiale de taekwondo
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