Semaine du film pour le 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie

Hô Chi Minh-Ville, 22 juillet (VNA) – La Semaine du film organisée à l'occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet 1947-2026) a débuté le 22 juillet à Hô Chi Minh-Ville. L'événement met à l'honneur des œuvres cinématographiques remarquables rendant hommage aux sacrifices et aux contributions de ceux qui se sont dévoués à la cause de la nation.
Organisée conjointement par le Département du cinéma du Vietnam, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, et le Département de la Culture et des Sports de Hô Chi Minh-Ville, cette manifestation vise également à promouvoir les valeurs des traditions révolutionnaires.
Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur adjoint du Département du cinéma du Vietnam, Do Quoc Viet, a souligné que cette édition constituait une première dans le cadre de la gestion étatique du secteur cinématographique, l'ensemble du réseau cinématographique national participant, pour la première fois, à des projections gratuites au service des missions politiques et des activités commémoratives.
Il s'est déclaré convaincu que les projections des œuvres sélectionnées, associées aux échanges avec leurs équipes de réalisation, contribueraient à renforcer le rôle du cinéma dans la transmission des traditions nationales, la promotion des idéaux révolutionnaires et la diffusion des valeurs humanistes.
Pour sa part, Nguyen Thi Thanh Thuy, directrice adjointe du Département de la Culture et des Sports de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que la métropole du Sud considérait le développement du cinéma comme répondant à un double objectif : développer une industrie culturelle tout en préservant et en valorisant le patrimoine historique et les traditions nationales à travers les œuvres littéraires et artistiques.
En tant que Ville créative du cinéma du Réseau des villes créatives de l'UNESCO, Hô Chi Minh-Ville a lancé plusieurs programmes, notamment « Couleurs du cinéma » et « Le cinéma à l'école », afin de favoriser l'accès du public au septième art et de diffuser les valeurs artistiques au sein de la communauté, a-t-elle ajouté.
La cérémonie d'ouverture s'est achevée par la projection du film Mua do (Pluie rouge), suivie d'une rencontre avec son équipe de production. Cette œuvre a remporté plusieurs distinctions prestigieuses, dont le Lotus d'or du 24e Festival du film vietnamien, le Cerf-volant d'or 2025 ainsi que le prix de l'Étoile rouge du meilleur film vietnamien lors du 4e Festival du film asiatique de Da Nang en 2026. - VNA
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