Politique

Le Vietnam appelle au plein respect de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale

Le Vietnam a appelé les parties concernées à faire preuve de retenue et à respecter le droit international afin de préserver la paix et la stabilité en Mer Orientale, tout en réaffirmant son engagement en faveur d'un règlement pacifique des différends. Lors de son point presse du 23 juillet, le ministère des Affaires étrangères est également revenu sur les discussions de l'ASEAN concernant la Mer Orientale et sur les efforts déployés pour assister les familles des victimes indiennes du naufrage survenu à Phu Quoc.

la porte-parole Pham Thu Hang du ministère des Affaires étrangères. Photo: ministère des Affaires étrangères
la porte-parole Pham Thu Hang du ministère des Affaires étrangères. Photo: ministère des Affaires étrangères

Hanoï (VNA) - Lors du point presse régulier du ministère des Affaires étrangères, tenu le 23 juillet à Hanoï, la porte-parole Pham Thu Hang a répondu à une question sur les récents incidents survenus au Bai Co Mây en Mer Orientale.

Elle a indiqué que le Vietnam demande aux parties concernées à faire preuve de retenue, à agir conformément au droit international, à respecter les droits souverains et la juridiction des États côtiers sur leur zone économique exclusive et leur plateau continental, tels qu'établis par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Le Vietnam les exhorte également à mettre en œuvre de manière sérieuse et intégrale la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), à créer un environnement favorable aux négociations sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC), à respecter les règles internationales relatives à la sécurité maritime et aérienne, à régler les différends par des moyens pacifiques, sans recours ni menace de recours à la force, et à contribuer au maintien de la paix et de la stabilité dans la région.

Répondant à une autre question concernant les discussions sur la Mer Orientale lors de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-59), organisée aux Philippines, Pham Thu Hang a souligné que les pays de l'ASEAN et leurs partenaires avaient réaffirmé la priorité accordée à une ASEAN unie, résiliente et jouant pleinement son rôle central dans un réseau de partenariats de plus en plus étendu et substantiel.

Ils ont également affirmé la poursuite de mettre en oeuvre les engagements du 48e Sommet de l'ASEAN, d'accélérer la construction de la Communauté de l'ASEAN et de concrétiser les priorités de la présidence de l'ASEAN en 2026.

Les participants ont en outre échangé sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun, dont la question de la Mer Orientale. Les pays de l'ASEAN et leurs partenaires ont insisté sur l'importance de préserver la liberté de navigation et de survol dans cette zone maritime, de respecter le droit international et de régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier à la CNUDM de 1982. Les pays de l'ASEAN et la Chine ont également réaffirmé leur volonté d'achever en 2026 les négociations sur un COC substantiel, efficace et conforme au droit international, notamment à la CNUDM de 1982.

Lors du même point presse, répondant à une question sur l'assistance apportée par le Vietnam aux familles des victimes du naufrage d'une vedette touristique à Phu Quoc, qui a coûté la vie à plusieurs touristes indiens, la porte-parole a déclaré que dès les premiers instants, le ministère des Affaires étrangères avait coordonné étroitement avec le Comité populaire de la province d'An Giang, la zone spéciale de Phu Quoc, les autorités compétentes, l'ambassade d'Inde à Hanoï ainsi que le consulat général d'Inde à Hô Chi Minh-Ville afin d'assurer la protection consulaire des ressortissants indiens, de traiter les questions liées aux victimes et d'organiser le rapatriement des dépouilles vers l'Inde, conformément aux souhaits des familles.

Les représentations diplomatiques vietnamiennes en Inde ont également travaillé en étroite coopération avec le ministère indien des Affaires extérieures et les autorités locales concernées afin d'assurer la réception et la remise des dépouilles aux familles. Après l'accomplissement des formalités juridiques nécessaires, les dépouilles des 15 victimes ont été transférées vers leurs localités d'origine en Inde, conformément aux souhaits de leurs proches.

« Le ministère des Affaires étrangères a également chargé l'ambassade du Vietnam à New Delhi et le consulat général du Vietnam à Mumbai de poursuivre leur coordination avec les autorités de la zone spéciale de Phu Quoc et les organismes compétents en Inde afin d'exprimer, au moment opportun, leur soutien et leurs condoléances aux familles des victimes. Nous leur adressons une nouvelle fois nos plus sincères condoléances », a déclaré Pham Thu Hang. -VNA

#biển đảo Việt Nam #BĐVN #Mer Orientale
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