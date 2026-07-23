Politique

Vietnam-Chine : un universitaire chinois souligne les échanges entre les deux Partis

Un universitaire chinois a souligné l'importance des échanges entre les Partis communistes du Vietnam et de la Chine pour approfondir leur coopération.

Zheng Huan, professeur au Département de recherche sur l'édification du Parti de l'École centrale du Parti communiste chinois. Photo : VNA
Zheng Huan, professeur au Département de recherche sur l'édification du Parti de l'École centrale du Parti communiste chinois. Photo : VNA

Pékin (VNA) – L'Association de diplomatie publique de Chine a organisé, le 23 juillet à Pékin, un séminaire intitulé « Célébration du 105e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois : parcours, expériences et contributions mondiales ».

Répondant à une question du correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à Pékin sur les relations actuelles entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti communiste chinois (PCC), Zheng Huan, professeur au Département de recherche sur l'édification du Parti de l'École centrale du Parti communiste chinois, a souligné que les deux Partis entretiennent des relations « à la fois de camarades et de frères ». Il a rappelé qu'à la suite de la visite d'État en Chine du secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, en avril dernier, les deux Partis et les deux pays avaient enregistré de nouvelles avancées dans la construction de la Communauté d'avenir partagé Vietnam-Chine.​

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Lors du séminaire. Photo : VNA


Le professeur Zheng Huan a indiqué suivre avec un intérêt particulier le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, tenu au début de 2026. Selon lui, le 14e Congrès a permis de porter un regard global sur les réformes engagées par le Vietnam ainsi que sur les enseignements historiques tirés de quarante années d'ouverture. Ce processus a donné lieu à d'importantes avancées théoriques, notamment à travers de nouvelles réflexions sur la théorie générale de l'ouverture et sur le concept d'économie de marché à orientation socialiste.

Zheng Huan s’est déclaré convaincu que la profonde amitié entre les deux Partis est étroitement liée aux échanges de longue date entre les deux parties et qu'elle trouve son fondement dans leur idéal socialiste commun.

L'universitaire chinois a affirmé que les deux Partis communistes du Vietnam et de la Chine peuvent largement s'inspirer de leurs expériences respectives en matière d'édification du Parti, de gestion du Parti et d'administration de l'État. Selon lui, les deux Partis entretiennent des échanges très directs, notamment sur les innovations théoriques du Parti et l'élaboration des politiques actuelles, ce qui leur permet d'apprendre l'un de l'autre et de mettre à profit leurs expériences respectives.

Enfin, il a estimé qu'à l'avenir, en particulier après le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, des échanges étroits, notamment entre les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États, permettront de porter à un niveau plus approfondi l'apprentissage mutuel et la coopération concrète entre les deux Partis, tout en renforçant le caractère concret et substantiel des relations entre les deux pays. -VNA

#DHD #Vietnam-Chine #Parti communiste chinois #Parti communiste du Vietnam
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