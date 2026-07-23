Politique

Le Vietnam incite à renforcer la connectivité et la résilence dans la coopération ASEAN+3

Lors de la réunion, les ministres ont noté qu’après près de trois décennies de développement, l’ASEAN+3 s’est fermement imposée comme l’un des mécanismes de coopération les plus substantiels et efficaces de la région.

Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN+3 posent pour une photo de groupe avant leur réunion, à Manille, aux Philippines, le 23 juillet. Photo : VNA
Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN+3 posent pour une photo de groupe avant leur réunion, à Manille, aux Philippines, le 23 juillet. Photo : VNA

Manille (VNA) – Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a réaffirmé jeudi 23 juillet l’engagement du pays à renforcer la coopération ASEAN+3, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement régionaux, tout en apportant des avantages concrets aux populations de la région.

Il a tenu ces propos lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de lASEAN+3, à Manille, aux Philippines, en marge de la 59e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-59) et de réunions connexes. Cette réunion a rassemblé les ministres des Affaires étrangères des États membres de l’ASEAN, de la Chine, du Japon et de la République de Corée.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a souligné le rôle de l’ASEAN+3 en tant que plateforme stratégique pour approfondir l’intégration économique régionale, renforcer la résilience et contribuer à bâtir un avenir pacifique et prospère pour la région.

Afin de garantir que l’ASEAN+3 demeure réactive aux évolutions du contexte stratégique régional et mondial, il a appelé les pays à continuer de privilégier une intégration économique plus poussée et une connectivité régionale renforcée grâce à la mise en œuvre effective des accords commerciaux.

Le ministre Lê Hoài Trung a également proposé d’élargir la coopération en matière d’énergie et de sécurité alimentaire, notamment en étudiant la faisabilité d’un accord de coopération énergétique régionale pour renforcer la résilience et la préparation de la région face aux chocs extérieurs.

Il a exhorté la Chine, le Japon et la République de Corée à renforcer leur coopération et leur soutien à l’ASEAN dans les domaines de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, tout en mettant en œuvre efficacement les accords conclus par leurs dirigeants sur les véhicules électriques, les énergies propres et le développement à faible émission de carbone.

Lors de la réunion, les ministres ont constaté qu’après près de trois décennies de développement, l’ASEAN+3 s’est imposée comme l’un des mécanismes de coopération les plus importants et efficaces de la région. Grâce à une collaboration fructueuse dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la finance, de la résilience des chaînes d’approvisionnement, de la sécurité énergétique et de la sécurité alimentaire, les pays ont su relever de nombreux défis, allant des crises financières, des pandémies et des catastrophes naturelles à l’accroissement des incertitudes géopolitiques et géoéconomiques.

La Chine, le Japon et la République de Corée ont réaffirmé leur soutien à la centralité de l’ASEAN, et se sont engagés à poursuivre leur aide à la mise en œuvre de la Vision 2045 de la Communauté de l’ASEAN et au renforcement de la résilience du bloc régional face aux défis extérieurs.

Dans un contexte d’incertitudes mondiales et régionales croissantes, les ministres ont convenu que l’ASEAN+3 devait renforcer son rôle de moteur essentiel de la coopération en Asie de l’Est en privilégiant l’intégration et la connectivité économiques, tout en renforçant la résilience régionale et la capacité collective de réponse aux crises et aux chocs extérieurs.

Ils ont souligné la nécessité d’accélérer la mise en œuvre du Plan de travail ASEAN+3 2023-2027, d’approfondir les relations économiques et commerciales, de renforcer les liens entre les accords de libre-échange régionaux et de mieux exploiter les mécanismes de coopération financière existants.

Les ministres ont également convenu d’étudier la possibilité d’accroître la réserve régionale de riz afin de renforcer la sécurité alimentaire et d’examiner la faisabilité de la création d’une réserve régionale de pétrole, parallèlement à une coopération renforcée en matière de transition écologique et d’énergies renouvelables pour consolider la sécurité énergétique.

Les pays se sont également engagés à intensifier leur coopération dans les domaines de la transformation numérique, des technologies et de l’innovation en tirant parti des atouts technologiques de leurs partenaires d’Asie du Nord-Est. L’investissement dans l’éducation, le développement des ressources humaines, les échanges culturels et le tourisme demeurera également une priorité. – VNA

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