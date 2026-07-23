Politique

AMM-59 : Hanoï et Washington réaffirment leur volonté de renforcer leurs relations

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung a salué la participation et les contributions positives du secrétaire d'État américain aux réunions de l'ASEAN, illustrant l'engagement des États-Unis en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité régionales, ainsi que leur soutien au rôle central de l'ASEAN.

Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung (gauche) rencontre le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Photo: VNA
Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung (gauche) rencontre le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Photo: VNA

Manila (VNA) — Le Vietnam considère les États-Unis comme l'un de ses partenaires prioritaires et souhaite approfondir des relations bilatérales efficaces, substantielles et globales, dans l'intérêt des deux peuples et au service de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

C'est ce qu'a déclaré le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, lors de sa rencontre, le 23 juillet, avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, en marge de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-59) et des réunions connexes, à Manille (Philippines).

Le Hoai Trung a salué la participation et les contributions positives du secrétaire d'État américain aux réunions de l'ASEAN, illustrant l'engagement des États-Unis en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité régionales, ainsi que leur soutien au rôle central de l'ASEAN.

À cette occasion, il a prié Marco Rubio de transmettre au président Donald Trump le message du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam, réaffirmant l'importance accordée par le Vietnam au renforcement des liens entre les deux nations.

Saluant la coordination étroite entre les deux ministères des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie vietnamienne a proposé de maintenir leur rôle de coordination, de favoriser les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier à haut niveau, et de renforcer les mécanismes de dialogue bilatéral.

S'agissant de la coopération économique et commerciale, Le Hoai Trung a réaffirmé la volonté du Vietnam de collaborer avec les États-Unis afin de conclure rapidement les négociations sur un accord commercial réciproque, équilibré et mutuellement bénéfique. Il a appelé les deux parties à poursuivre un dialogue constructif, à traiter leurs différends dans une perspective globale et de long terme, et à préserver les intérêts légitimes de chacun.

Le ministre vietnamien a également proposé aux États-Unis de clôturer dans les meilleurs délais l'enquête au titre de la Section 301 avec des conclusions reflétant fidèlement les efforts du Vietnam, conformément à la vision américaine d'un Vietnam fort, indépendant, résilient et prospère. Il a ajouté que le Vietnam révise et perfectionne de manière proactive son système juridique afin de le rendre plus transparent, moderne et cohérent. Ces efforts visent à dynamiser l'environnement d’investissement et d’affaires et à créer des conditions plus favorables à l'accès des entreprises au marché.

De son côté, Marco Rubio a affirmé que la coopération économique et commerciale demeurait un pilier essentiel des relations bilatérales. Il s'est déclaré favorable à une conclusion rapide d'un accord commercial de haut niveau, équitable et réciproque, susceptible de créer de nouvelles opportunités économiques et des emplois dans les deux pays.
Le secrétaire d'État américain s'est également dit favorable à l'élaboration d'un programme global de coopération couvrant les domaines de l'économie, du commerce, de la sécurité, de la défense, des sciences, des technologies, de l'éducation et des échanges entre les peuples.

En matière de défense et de sécurité, les deux responsables sont convenus de maintenir un rythme de coopération adapté aux besoins de chaque pays et aux réalités du terrain. Le Hoai Trung s'est félicité de la présence future de l'industrie américaine de la défense lors du Salon internationale de la défense du Vietnam 2026 prévue à la fin de cette année.

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur coopération dans le traitement des séquelles de la guerre, notamment la décontamination de la dioxine, le déminage, l'aide aux personnes handicapées, la recherche des militaires américains portés disparus ainsi que la localisation et l'identification des restes des martyrs vietnamiens. Le ministre vietnamien a salué le soutien des États-Unis en matière de partage de données et de technologies d'analyse ADN, tout en souhaitant la poursuite de cette coopération humanitaire.

Sur le plan régional et international, les deux dirigeants ont convenu de contribuer à la paix et à la stabilité mondiales. Le Hoai Trung a affirmé le soutien du Vietnam à l'organisation par les États-Unis du Sommet du G20 à Miami en décembre 2026. Pour sa part, Marco Rubio a indiqué que les États-Unis soutiendraient le Vietnam pour l'année de l'APEC 2027.

À cette occasion, Le Hoai Trung a invité Marco Rubio à effectuer une visite officielle au Vietnam à une date mutuellement convenue. Le secrétaire d'État américain a accepté cette invitation avec plaisir. -VNA

#États-Unis #CPTPP #NQ 59
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