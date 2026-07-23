Publication de cinq décisions du Politburo et du Secrétariat sur le travail du personnel

Hanoi (VNA) - La Commission de l’organisation du Comité central du Parti a annoncé jeudi 23 juillet cinq décisions du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti concernant le travail du personnel lors d’une conférence présidée par le membre du Politburo et permanencier du Secrétariat, Trân Câm Tu.



Nguyên Khac Toàn, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité du Parti de la ville de Huê et président du Comité populaire de la ville de Huê, a été muté, affecté et désigné pour participer au Comité exécutif et au Comité permanent du Comité du Parti de la ville de Dà Nang pour le mandat 2025-2030 et occuper le poste de secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de la ville de Dà Nang pour le mandat 2025-2030.



Nguyên Hoàng Giang, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité populaire de la province de Quang Ngai, a été muté, affecté et nommé au poste de chef adjoint de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti.



Hô Thi Hoàng Yên, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjointe permanente du Comité du Parti de la province de Vinh Long, a été mutée, affectée et nommée pour participer au Comité exécutif et au Comité permanent du Comité du Parti de la province de Tây Ninh pour le mandat 2025-2030 et occuper le poste de secrétaire adjointe permanente.



Nguyên Manh Hung, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti et président du Conseil populaire de la province de Tây Ninh, a été muté, affecté et nommé pour participer au Comité exécutif et au Comité permanent du Comité du Parti de la province de Vinh Long pour le mandat 2025-2030 et occuper le poste de secrétaire permanent adjoint.



Nguyên Thanh Nhàn, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti et président du Conseil populaire de la province de An Giang, a été muté et nommé pour participer au Comité exécutif et au Comité permanent du Comité du Parti des organes centraux du Parti pour le mandat 2025-2030 et occuper le poste de secrétaire adjoint.



Au nom du Politburo et du Secrétariat, Trân Câm Tu a souligné que, vu les exigences des tâches, les capacités et points forts des cadres, le Politburo et le Secrétariat ont convenu à l’unanimité, le 17 juillet 2026, de muter et de nommer les cinq camarades à de nouveaux postes.



Il les a exhorté à continuer de faire valoir leur sens de responsabilité, à préserver leur caractère politique, à poursuivre constamment leur perfectionnement et leur entraînement, et à travailler ensemble avec les directions des agences, des localités et des unités où ils sont affectés pour mener à bien toutes les tâches qui leur sont confiées.



S’exprimant au nom des caramades nommés à de nouvelles fonctions, Nguyên Hoàng Giang a souligné qu’il s’agissait d’un grand honneur et en même temps d’une grande responsabilité devant le Parti, l’Etat et le peuple, surtout dans le contexte où le pays entre dans une nouvelle périoe de développement qui exige le renouvellement de la pensée stratégique, le perfectionnement institutionnel et la création d’une dynamique de croissance rapide et durable.



Il a affirmé s’efforcer, de concert avec la direction de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti, de formuler des conseils opportuns et efficaces sur les orientations et politiques majeures, le perfectionnement des instututions, le renforcement de la compétitivité nationale, le développement de la science et de la technologie, la promotion de l’innovation, la transformation numérique, contribuant ainsi au développement rapide et durable du pays dans cette nouvelle période. – VNA

source