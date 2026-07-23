Politique

Plénum du Parti : débat sur plusieurs projets majeurs

Réuni le 23 juillet à Hanoï, le Comité central du Parti, 14e mandat, a poursuivi sa troisième session en examinant plusieurs projets majeurs portant sur l'organisation du Parti, la stratégie de sécurité nationale, le développement institutionnel ainsi que la situation socioéconomique et la construction du Parti.

Photo : VNA
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Hanoï (VNA) - Le 23 juillet à Hanoï, le Comité central du Parti du 14e mandat a poursuivi sa quatrième journée de travail, dans le cadre de sa troisième plénum.

Dans la matinée, sous la présidence de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat, les membres du Comité central et les délégués réunis en séance plénière ont examiné cinq dossiers, dont le principe de réajuster les fonctions et les missions de conseil en matière de mobilisation de masse, en les transférant de la Commission centrale de la sensibilisation et de la mobilisation de masse au Comité du Parti du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations de masse au niveau central. La Commission centrale de la sensibilisation et de la mobilisation de masse serait également rebaptisée Commission centrale de la sensibilisation.

Ils ont continué à discuter du projet de construction d'une société ordonnée, sûre, civilisée, harmonieuse et développée ; du projet de Stratégie de sécurité nationale et des projets de création des villes de Quang Ninh et Bac Ninh placées sous l'autorité centrale.

Dans l'après-midi, les membres du Comité central et les délégués se sont répartis en groupes de travail pour examiner trois rapports : celui d'évaluation d'un an de fonctionnement du nouveau modèle organisationnel du système politique et de l'administration locale à deux niveaux ; de celui sur la situation socioéconomique au cours du premiers semestre et les orientations et missions pour le seconde ; du celui sur les travaux de construction du Parti et du système politique au premier semestre ainsi que les orientations et missions pour le second.

Demain, le Comité central poursuivra ses travaux, conformément au programme prévu, avant la séance de clôture.

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#Plénum #stratégie #sécurité nationale #Quang Ninh #Bac Ninh #situation socioéconomique
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