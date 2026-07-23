Politique

AMM-59 : Le Vietnam renforce ses partenariats avec les Philippines, la Norvège et l'UE

En marge de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-59), le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, s'est entretenu avec ses homologues philippine et norvégien et un responsable européen. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, les questions régionales ainsi que le développement des relations entre l'ASEAN et ses partenaires.

Lê Thu Phương
Le Hoai Trung, ministre vietnamien des Affaires étrangères et la ministre philippine des Affaires étrangères, Maria Theresa Lazaro. Photo : VNA
Le Hoai Trung, ministre vietnamien des Affaires étrangères et la ministre philippine des Affaires étrangères, Maria Theresa Lazaro. Photo : VNA

Manille (VNA) - En marge de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-59) et des réunions connexes, organisées le 23 juillet à Manille (Philippines), Le Hoai Trung, membre du Bureau politique et ministre vietnamien des Affaires étrangères, a eu des entretiens bilatéraux avec la ministre philippine des Affaires étrangères, Maria Theresa Lazaro, la vice-présidente de la Commission européenne et haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, et le ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide.

Maria Theresa Lazaro et Le Hoai Trung sont convenus d'élaborer rapidement un programme d'action destiné à mettre en œuvre les résultats des visites de haut niveau, de renforcer la confiance politique et d'organiser dans les meilleurs délais une réunion du Comité mixte ministériel afin d'approfondir davantage la coopération bilatérale.

Les deux ministres ont partagé leur analyse d'un contexte régional et international marqué par des évolutions rapides et complexes, alors que le multilatéralisme et les principes fondamentaux des relations internationales sont soumis à de fortes pressions. Dans ce contexte, ils ont estimé que l'ASEAN demeurait un modèle réussi de coopération régionale, grâce au maintien de son unité, de son consensus et de son rôle central.

Le Hoai Trung a salué l'action des Philippines en tant que présidente de l'ASEAN en 2026 sous le thème « Ensemble pour façonner notre avenir commun », notamment leurs efforts pour préserver l'unité de l'Association et promouvoir des positions communes face aux évolutions régionales, y compris l'adoption de la Déclaration commune des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN sur la situation au Moyen-Orient.

Maria Theresa Lazaro a remercié le Vietnam pour son soutien constant et sa coopération étroite, tout en saluant le rôle actif de Hanoï et ses contributions positives au sein de l'ASEAN.

Les deux parties ont convenu de poursuivre leurs consultations et la coordination de leurs positions, notamment en préparation du 49e Sommet de l'ASEAN et des autres activités prévues dans le cadre de la présidence philippine de l'ASEAN en 2026.

À propos de la Mer Orientale, les deux ministres sont convenus de poursuivre leur étroite coordination dans les négociations entre l'ASEAN et la Chine sur un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Lors de leur rencontre, Kaja Kallas et Le Hoai Trung ont affirmé la haute considération des relations entre le Vietnam et l'Union européenne.

Ils ont procédé à un échange approfondi sur l'élargissement de la coopération dans les domaines de l'énergie, de la sécurité énergétique, de la transition verte, de la transition énergétique ainsi que du renforcement de la résilience des chaînes d'approvisionnement.

Ils ont souligné l'importance de préserver la liberté, la sûreté et la sécurité de la navigation maritime, de garantir la fluidité des voies maritimes internationales, de diversifier les sources d'approvisionnement et de renforcer leur coordination afin d'accroître la résilience face aux chocs extérieurs. Ils ont également réaffirmé leur soutien aux efforts visant à parvenir à un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Les deux parties sont convenues d'intensifier le dialogue et la coordination afin de lever les difficultés et de traiter de manière satisfaisante les questions en suspens.

Le Hoai Trung a indiqué que le Vietnam mettait en œuvre avec détermination un ensemble de mesures pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Il a invité l'Union européenne à évaluer de manière objective et complète les progrès concrets ainsi que les nouvelles mesures prises par le Vietnam, en vue de la levée rapide du « carton jaune » imposé aux produits halieutiques vietnamiens.

Le ministre a également demandé à l'Union européenne de reconnaître les efforts et les avancées concrètes réalisés par le Vietnam et d'examiner son retrait de la liste des juridictions fiscales non coopératives lors du prochain réexamen.

Les deux parties sont convenues d'œuvrer à l'achèvement rapide des procédures de ratification de l'Accord de protection des investissements entre l'Union européenne et le Vietnam (EVIPA), afin de permettre son entrée en vigueur dans les meilleurs délais.

Abordant d'autres questions d'intérêt commun, Le Hoai Trung a réaffirmé que le Vietnam attachait une grande importance à la protection et à la promotion des droits de l'homme, plaçant toujours la population au cœur, comme objectif et moteur du développement.

Il a souligné que les échanges sur les questions faisant encore l'objet de divergences devaient être menés dans un esprit de respect mutuel, de sincérité, de bonne foi et de dialogue constructif, tout en tenant compte des spécificités historiques, des conditions et des choix de développement de chaque partie, ainsi que des progrès et des résultats obtenus de manière objective.

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Le Hoai Trung (droite), ministre vietnamien des Affaires étrangères et le ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide. Photo : VNA

Lors de sa rencontre avec Espen Barth Eide, Le Hoai Trung a salué le rôle et les contributions de la Norvège, ainsi que l'implication personnelle de son homologue, dans la conclusion des négociations de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et les États de l'AELE (EFTA) en juillet 2026. Il a réaffirmé la volonté du Vietnam d'accélérer l'examen juridique et les procédures nécessaires en vue de signer l'accord avant la fin de l'année.

Le ministre vietnamien a également exprimé sa gratitude pour le soutien apporté par le gouvernement et le peuple norvégiens au Vietnam. Il a souligné le souhait de son pays de renforcer la coopération avec la Norvège dans les domaines comme les énergies renouvelables, la transition verte, l'économie maritime durable, les technologies vertes, les réseaux électriques intelligents et la formation des ressources humaines.

Pour sa part, Espen Barth Eide a affirmé que la Norvège considérait le Vietnam comme un partenaire important et fiable dans la région. Il s'est déclaré prêt à partager l'expérience norvégienne et à promouvoir une coopération concrète répondant aux objectifs de développement du Vietnam.

Les deux ministres sont convenus de renforcer leur coordination au sein des mécanismes régionaux et internationaux. Le Hoai Trung a salué les contributions de la Norvège aux activités de l'ASEAN et de la région, tout en soutenant le renforcement des relations entre la Norvège et l'ASEAN. Espen Barth Eide a réaffirmé l'importance que son pays accorde à sa coopération avec l'ASEAN et son souhait de travailler étroitement avec le Vietnam afin de rendre le partenariat ASEAN–Norvège toujours plus concret et efficace. - VNA

Lê Thu Phương
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