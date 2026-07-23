Politique

Renforcer la coopération entre le Vietnam et le Japon dans la transformation numérique

Le Vietnam et la préfecture japonaise de Gunma entendent renforcer leur coopération dans la transformation numérique en misant sur l'innovation, l'intelligence artificielle et la formation des talents. Réunis à Tokyo, des responsables publics, entreprises et établissements de recherche ont réaffirmé leur volonté de développer des partenariats concrets, faisant du numérique un pilier majeur du Partenariat stratégique global entre les deux pays.

L'ambassade du Vietnam au Japon Pham Quang Hieu (droite) et le gouverneur de Gunma, Yamamoto Ichita. Photo: VNA
L'ambassade du Vietnam au Japon Pham Quang Hieu (droite) et le gouverneur de Gunma, Yamamoto Ichita. Photo: VNA

Tokyo (VNA) L'ambassade du Vietnam au Japon et les autorités de la préfecture de Gunma ont organisé, le 23 juillet à Tokyo, un séminaire économique consacré au thème « Renforcer la coopération public-privé dans la transformation numérique ».

L'événement a réuni l'ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, ainsi que le gouverneur de Gunma, Yamamoto Ichita, le vice-gouverneur Yasuhiro Otsuka, des responsables locaux et de nombreux représentants d'entreprises vietnamiennes et japonaises.

Prenant la parole, l'ambassadeur Pham Quang Hieu a souligné que la transformation numérique revêt une importance particulière dans un contexte où la compétitivité mondiale repose de plus en plus sur la capacité d'innovation, la maîtrise des technologies et l'adoption du numérique plutôt que sur le coût de la main-d'œuvre ou la taille du marché. Il a indiqué que l'intelligence artificielle (IA), la transition verte, la sécurité économique et la restructuration des chaînes d'approvisionnement redéfinissaient les modèles de croissance et les avantages concurrentiels.

L'ambassadeur a rappelé qu'à l'occasion de la visite officielle au Vietnam de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae en mai dernier, les dirigeants des deux pays étaient convenus de faire de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique un nouveau pilier du Partenariat stratégique global Vietnam-Japon. Selon lui, ce séminaire constitue une démarche concrète visant à traduire ces engagements en projets de coopération entre collectivités locales, entreprises et établissements de recherche.

Présentant les atouts de la préfecture de Gunma, son gouverneur Yamamoto Ichita a affirmé l'ambition de faire de Gunma l'un des pôles japonais de référence en matière de transformation numérique, d'innovation et d'industrie intelligente.

Il a exprimé le souhait de voir se développer davantage les partenariats entre les entreprises vietnamiennes et celles de la préfecture de Gunma.

Pour la transformation numérique, selon lui, c'est une opportunité de coopération stratégique potentielle entre le Vietnam et la préfecture de Guma, notamment dans la formation de talents numériques, le déploiement de solutions technologiques et le développement de partenariats de haute technologie. La participation des entreprises vietnamiennes des technologies de l'information contribuera à répondre aux besoins du Japon, tout en offrant aux ingénieurs vietnamiens de nouvelles opportunités de développement.

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L'Organisation de soutien à l'industrie de la préfecture de Gunma, l'Université FPT et FPT Japan Holdings ont signé un protocole d'accord de coopération. Photo: VNA

L'ambassade du Vietnam au Japon s'est engagée à poursuivre son rôle de passerelle entre les deux parties afin de promouvoir des projets concrets dans les domaines de l'investissement, du commerce, de la science et des technologies, de l'innovation, de la transformation numérique et de la formation des ressources humaines.

À cette occasion, l'Organisation de soutien à l'industrie de la préfecture de Gunma, l'Université FPT et FPT Japan Holdings ont signé un protocole d'accord de coopération, appelé à servir de base à de nouveaux projets entre le Vietnam et la préfecture de Gunma. -VNA

#CPTPP #Gunma #Japon #Vietnam
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