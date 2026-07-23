Le Sommet de l'Asie de l'Est souligne la coopération face aux enjeux stratégiques régionaux

Manille (VNA) – Dans le cadre de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-59) et des réunions connexes, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, membre du Bureau politique, a participé le 23 juillet à Manille (Philippines) à la 16e Réunion ministérielle du Sommet de l'Asie de l'Est (East Asia Summit – EAS).



Prenant la parole, Le Hoai Trung a souligné que le rôle central de l'ASEAN avait permis de réunir les dirigeants de l'EAS autour d'un dialogue franc sur les grandes questions stratégiques, favorisant la gestion des différends, le renforcement de la confiance mutuelle et la recherche d'intérêts communs.



Afin de renforcer l'efficacité et la pertinence de l'EAS, il a proposé que les pays membres accordent la priorité à une coopération plus étroite dans des domaines ayant des retombées directes pour les populations, notamment l'énergie, la transformation numérique, la cybersécurité, la lutte contre la criminalité transnationale, la cybercriminalité et les escroqueries en ligne.



Abordant les questions de paix et de sécurité, le ministre vietnamien a insisté sur l'importance de préserver la paix, la stabilité et le respect du droit international ainsi que des normes de conduite communes dans toutes les régions du monde, y compris en Mer Orientale. Il a salué les efforts de la présidence philippine de l'ASEAN pour assurer des consultations et une coordination régulières entre les États membres afin d'adopter des positions communes face aux situations d'urgence et aux crises.



Concernant la Mer Orientale, Le Hoai Trung a réaffirmé que toutes les parties devaient faire preuve de retenue, régler les différends exclusivement par des moyens pacifiques et respecter les processus diplomatiques et juridiques, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.



Les ministres sont convenus de renforcer le rôle de l'EAS en tant que forum ouvert, transparent et inclusif, contribuant à la promotion du multilatéralisme, au respect du droit international et au maintien d'un environnement régional pacifique, stable et prévisible.



Ils ont particulièrement insisté sur la nécessité d'intensifier le dialogue, de consolider la confiance et de réduire les divergences, tout en développant une coopération concrète pour faire face aux défis émergents, notamment dans les domaines de la sécurité maritime, de la cybersécurité, de la lutte contre la criminalité transnationale, en particulier la cybercriminalité et les fraudes en ligne.



Les participants ont également souligné l'importance d'approfondir la coopération dans des secteurs tels que l'éducation, la santé, la santé mentale, la gestion des catastrophes naturelles, le développement des ressources humaines ainsi que la promotion du rôle des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables.



Les ministres ont consacré une large part de leurs échanges aux questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation en Mer Orientale, au Myanmar, dans la péninsule coréenne et au Moyen-Orient.



Ils ont réaffirmé l'importance stratégique de la Mer Orientale en raison des grandes voies de navigation qui la traversent. Ils ont insisté sur la nécessité de préserver la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté, ainsi que la liberté de navigation et de survol, conformément au droit international, en particulier à la CNUDM de 1982. Ils ont appelé toutes les parties à faire preuve de retenue, à éviter toute action susceptible de compliquer la situation ou de provoquer des malentendus ou des erreurs de calcul, et à régler les différends par des moyens pacifiques.



Les ministres ont enfin pris note de l'avancement des négociations entre l'ASEAN et la Chine sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC), exprimant le souhait qu'il soit substantiel, efficace et pleinement conforme au droit international, en particulier la CNUDM de 1982. - VNA



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