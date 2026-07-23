L’économie lao confrontée à des défis après les hausses de salaires



Vientiane, 23 juillet (VNA) – La décision du gouvernement laotien d’augmenter les salaires des fonctionnaires en 2026 afin de contribuer à la restauration du pouvoir d’achat face à la hausse du coût de la vie se heurte à d’importants obstacles, notamment des marges de manœuvre budgétaires limitées, un lourd endettement public et la vulnérabilité persistante de l’économie aux chocs externes, selon le rapport de la Banque mondiale (BM) intitulé « Observatoire économique du Laos – Juin 2026 ».



D’après ce rapport, dans un contexte de reprise économique fragile, cette augmentation de salaire est considérée comme une mesure essentielle pour fidéliser les fonctionnaires qualifiés et aider les travailleurs à faire face à l’inflation. L’inflation au Laos demeure élevée, atteignant 10,2 % en avril en raison de l’impact de la crise mondiale des prix des carburants, ce qui affecte directement les moyens de subsistance et les revenus réels de la population.



La Banque mondiale a également noté que la hausse des salaires pourrait avoir des répercussions sur le marché du travail, incitant le secteur privé à augmenter les salaires pour fidéliser ses employés, alors que de nombreuses entreprises sont confrontées à une pénurie de main-d'œuvre en raison de l'exode rural.



Le principal défi de la politique salariale réside dans le maintien de l'équilibre budgétaire, compte tenu des marges de manœuvre budgétaires limitées. Selon le rapport, bien que les recettes fiscales se soient améliorées en 2025 pour atteindre 21,2 % du PIB, dégageant ainsi des marges de manœuvre supplémentaires pour accroître les dépenses, le gouvernement lao continue de faire face à un lourd fardeau de la dette publique.



Le service de la dette représentait à lui seul 3,2 % du PIB, soit environ 16 % des dépenses budgétaires totales et des recettes intérieures en 2025.



Ce fardeau réduit les ressources disponibles pour les secteurs prioritaires tels que l'éducation, la santé et le développement des infrastructures.



Afin de garantir la stabilité macroéconomique à long terme, la Banque mondiale recommande que les hausses de salaires soient mises en œuvre parallèlement à des réformes des finances publiques. Elle préconise que le gouvernement laotien augmente les recettes budgétaires en appliquant pleinement la loi modifiée sur l'impôt sur le revenu, en revoyant les politiques d'incitation et en réduisant les exonérations fiscales qui entraînent des pertes de recettes.



La Banque mondiale a également proposé de passer de subventions généralisées aux carburants à une aide financière ciblée pour les groupes vulnérables, afin de mieux protéger les populations pauvres sans alourdir le budget.



Le rapport souligne que le retour de la dette publique à un niveau soutenable et l'amélioration de l'efficacité de la gestion des finances publiques seront déterminants pour assurer une reprise durable de l'économie lao. - VNA

Nguyễn Thị Vân Hà