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L'Indonésie réduit de plus de 2 milliards de dollars le budget de son programme de repas gratuits

L'Indonésie a réduit de plus de 2 milliards de dollars le budget 2026 du programme de repas gratuits du président Prabowo Subianto.

L'Indonésie réduit de plus de 2 milliards de dollars le budget de son programme de repas gratuits


Jakarta (VNA) – L'Indonésie a réduit de plus de 2 milliards de dollars le budget 2026 du programme de repas gratuits du président Prabowo Subianto.

La secrétaire de l'Agence nationale de nutrition (NNA), Lili Khamiliyah, a déclaré que le budget du programme est passé de 268 billions de roupies indonésiennes (14,9 milliards de dollars) à 229 billions de roupies (12,8 milliards de dollars). Il s'agit de la dernière révision budgétaire en date, après que l'allocation initiale de 335 billions de roupies indonésiennes ait été réduite dans le cadre des mesures d'optimisation des dépenses publiques.

Selon la directrice adjointe de la NNA, Agustina Arumsari, ce chiffre est provisoire et d'autres réductions pourraient intervenir suite à l'examen de la mise en œuvre du programme par l'agence. Le président Prabowo a donné un mois à l'agence pour mener à bien cet examen approfondi.

Lancé comme l'une des promesses électorales phares de Prabowo, le programme visait initialement à fournir des repas gratuits à 82,9 millions d'enfants, de femmes enceintes et de mères allaitantes, soit près d'un tiers de la population indonésienne, afin de lutter contre la malnutrition chronique. Plus d'un cinquième des enfants indonésiens souffrent encore de retard de croissance.

Le programme a fait l'objet de critiques concernant son coût élevé, des incidents liés à la sécurité alimentaire et des allégations de corruption dans sa mise en œuvre. Le gouvernement indonésien a déclaré qu'il continuerait d'examiner le programme, en privilégiant l'amélioration de son efficacité de gestion afin de garantir la distribution des repas gratuits aux bénéficiaires éligibles et d'éviter que de tels incidents ne se reproduisent. - VNA

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