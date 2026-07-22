Tourisme

Agoda dévoile les destinations gourmandes préférées des voyageurs vietnamiens pour la fin de l'été

La cuisine influence de plus en plus les choix de voyage des Vietnamiens, qui privilégient les destinations réputées pour la richesse de leur patrimoine gastronomique, selon Agoda.

Plats présentés au festival Food Tour Da Nang 2026. Photo: VNA
Plats présentés au festival Food Tour Da Nang 2026. Photo: VNA

Hanoï (VNA) –La découverte culinaire s'impose désormais comme l'un des principaux moteurs des voyages des Vietnamiens. D'après un rapport publié par la plateforme de réservation en ligne Agoda sur les tendances du voyage en 2026, 35 % des voyageurs vietnamiens choisissent leur destination en tenant compte de son offre gastronomique.

À partir des recherches d'hébergement effectuées entre le 1er avril et le 30 juin 2026 pour des séjours prévus entre le 1er juillet et le 31 août, Agoda a identifié les destinations les plus recherchées par les voyageurs vietnamiens, au Vietnam comme à l'étranger, ainsi que les spécialités culinaires qui contribuent à leur popularité.

Pour Vu Ngoc Lam, directeur national d'Agoda Vietnam, la cuisine est devenue une véritable porte d'entrée vers la découverte d'une destination. Des restaurants de quartier aux marchés traditionnels, chaque spécialité permet de mieux comprendre la culture et le mode de vie locaux.

Au Vietnam, les cinq destinations les plus recherchées se situent toutes sur le littoral.

Da Nang arrive en tête du classement. La ville séduit par son « mi Quang », ses nouilles au poisson et ses fruits de mer frais, facilement accessibles dans les quartiers côtiers. La proximité entre les principaux sites touristiques et les zones de restauration permet également aux visiteurs de profiter pleinement de l'expérience culinaire, même lors d'un court séjour.

Nha Trang se hisse à la deuxième place avec des spécialités emblématiques telles que la soupe de nouilles aux méduses, les brochettes de porc grillé de Ninh Hoa et les « banh uot », très appréciées de nombreux visiteurs.

Le top 5 est complété par Vung Tau, Phan Thiet et Ha Long. Vung Tau est notamment réputée pour ses « banh khot », ses gâteaux à l'œuf salé et sa fondue de raie. À Phan Thiet, les visiteurs apprécient les « banh can », la salade de poisson frais et la glace à la noix de coco, tandis que Ha Long est célèbre pour sa galette de seiche, devenue l'une des spécialités emblématiques de la baie.

À l'étranger, les voyageurs vietnamiens privilégient les grandes métropoles asiatiques, réputées pour la richesse et la diversité de leur patrimoine culinaire. Selon Vu Ngoc Lam, la cuisine locale fait désormais partie intégrante de l'expérience de voyage, qu'il s'agisse de la cuisine de rue, des marchés traditionnels ou des restaurants populaires.

Bangkok (Thaïlande) occupe la première place grâce à l'effervescence de sa scène culinaire, où le « Khao Soi », le riz gluant à la mangue et de nombreuses spécialités de rue attirent les gourmets.

Singapour suit de près avec ses célèbres « hawker centres », qui réunissent les traditions culinaires chinoise, malaise, indienne et peranakan autour de spécialités comme le « Kaya Toast » ou le « Bak Chor Mee ».

Séoul (République de Corée) et Tokyo (Japon) occupent respectivement les troisième et quatrième places. Séoul séduit par ses spécialités de rue, notamment les « tteokbokki », ainsi que par le « samgyetang », soupe de poulet au ginseng. Tokyo, de son côté, offre une scène gastronomique particulièrement variée, allant des sushis et des ramen à des plats plus traditionnels comme l' « unagi don », le curry japonais ou le « natto ».

Kuala Lumpur (Malaisie) complète ce classement. Son identité multiculturelle se reflète dans des spécialités emblématiques comme le « nasi lemak » et le « char kway teow », que les visiteurs peuvent déguster dans les marchés nocturnes et les nombreux espaces de restauration de la capitale malaisienne. -VNA

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