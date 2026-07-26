Économie

Le Vietnam produit ses premiers lingots d'aluminium

La présentation des premiers lingots d'aluminium produits au Vietnam marque un jalon historique, donnant un nouvel élan à l'industrie métallurgique du pays et contribuant progressivement au renforcement de son autonomie économique.

Cérémonie marquant la production des premiers lingots d'aluminium au Vietnam. Photo : VNA
Cérémonie marquant la production des premiers lingots d'aluminium au Vietnam. Photo : VNA

Lam Dong (VNA) – Le 26 juillet au matin, dans la zone industrielle de Nhan Co, le Comité populaire de la province de Lam Dong, en collaboration avec la société à responsabilité limitée de métallurgie Tran Hong Quan, a organisé une cérémonie marquant la production des premiers lingots d'aluminium au Vietnam.

L'événement s'est déroulé en présence du général d'armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, ainsi que de nombreux responsables de différents ministères, organismes centraux et plusieurs localités.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le général d'armée Phan Van Giang a affirmé que la présentation des premiers lingots d'aluminium produits au Vietnam marquait un jalon historique, donnant un nouvel élan à l'industrie métallurgique du pays et contribuant progressivement au renforcement de son autonomie économique. Elle concrétise également la politique constante du Parti et de l'État en faveur du développement de la filière, de l'exploitation de la bauxite à la production d'alumine, d'aluminium et de produits en aval.

Il a souligné que le Vietnam figurait parmi les pays disposant d'importantes ressources en bauxite. Les réserves nationales sont estimées à environ 5,8 milliards de tonnes, principalement concentrées dans les Hauts Plateaux du Centre. Elles constituent un atout majeur pour le développement des industries de la bauxite, de l'alumine et de l'aluminium. Il a réaffirmé que le Parti et l'État privilégiaient une transformation en profondeur des produits en aluminium à forte valeur ajoutée afin d'économiser les ressources, de protéger l'environnement et de réduire la dépendance aux importations.

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Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Phan Van Giang, visite la chaîne de production de l'usine d'électrolyse d'aluminium de Dak Nong. Photo : VNA

Le général Phan Van Giang a demandé au ministère de l'Industrie et du Commerce ainsi qu'aux organismes concernés de poursuivre l'amélioration du cadre institutionnel et de soutenir les entreprises dans l’industrie d'aluminium et produits dérivés. Il a également invité le Comité populaire de la province de Lam Dong à exploiter pleinement son potentiel, à finaliser la planification des zones industrielles et urbaines et à développer de manière coordonnée les infrastructures énergétiques et logistiques.

S'adressant à la société Tran Hong Quan, maître d'ouvrage du projet, Phan Van Giang a appelé au strict respect du calendrier de mise en œuvre, à une exploitation stable et performante de l'usine, ainsi qu'à une attention constante portée à la protection de l'environnement et à l'efficacité énergétique.

Après onze années de construction, l'usine d'électrolyse d'aluminium de Dak Nong, située dans la zone industrielle de Nhan Co, a achevé sa première phase et est entrée en production avec une capacité annuelle de 150.000 tonnes d'aluminium. La deuxième phase, qui portera la capacité totale à 300.000 tonnes par an, devrait entrer en service au quatrième trimestre 2026, tandis que la troisième phase, d'une capacité totale de 450.000 tonnes par an, devrait être achevée au premier trimestre 2027.

L'usine d'électrolyse d'aluminium de Dak Nong est le premier projet pilote de production d'aluminium du pays. Le projet devrait également créer quelque 3.500 emplois directs et indirects et réduire les importations d'aluminium d'environ 1,5 milliard de dollars par an. Le projet, d'un investissement total de près de 28.000 milliards de dôngs, est réalisé sur une superficie de 128 hectares. -VNA

#Nouvelle ère #aluminium #industrie métallurgique Lam Dong
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