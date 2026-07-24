Économie

Dak Lak accélère son développement par l’économie maritime et la logistique

La province dispose d’atouts considérables pour dynamiser son économie maritime grâce à son littoral de près de 189 kilomètres, la zone économique de Nam Phu Yên et un système portuaire susceptible de devenir une plateforme logistique reliant les zones de production des Hauts Plateaux du Centre aux marchés internationaux.

Un coin de Buôn Ma Thuôt, à Dak Lak. Photo: VNA
Un coin de Buôn Ma Thuôt, à Dak Lak. Photo: VNA

Dak Lak (VNA) – La vision globale de développement économique maritime, promue lors du troisième Plénum du Comité central du Parti, offre de nouvelles perspectives à la province de Dak Lak pour tirer parti du potentiel des Hauts Plateaux du Centre grâce à ses infrastructures portuaires et son réseau logistique côtier. L’objectif est de renforcer la croissance économique et d’accroître son intégration aux marchés internationaux.

Lors de la séance d’ouverture de la réunion du Parti, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a souligné que la mer est un espace vital pour la survie, le développement et la défense de la souveraineté nationale. Elle doit donc être gérée de manière intégrée et en étroite collaboration avec le continent, les ports, la logistique, les corridors économiques et la coopération internationale. Dans ce contexte, la nouvelle configuration territoriale offre à Dak Lak des conditions favorables pour conjuguer ses atouts agroforestiers au développement du secteur maritime.

La province dispose d’atouts considérables pour dynamiser son économie maritime grâce à son littoral de près de 189 kilomètres, la zone économique de Nam Phu Yên et un système portuaire susceptible de devenir une plateforme logistique reliant les zones de production des Hauts Plateaux du Centre aux marchés internationaux.

Les experts recommandent de transformer le modèle de croissance vers une économie fondée sur la transformation poussée, la logistique, le tourisme, les énergies propres et la transformation numérique, afin d’accroître la valeur ajoutée des principaux secteurs productifs.

Sur le plan logistique, Dak Lak bénéficie d’un atout unique grâce à l’intégration d’une vaste zone de production agricole et d’infrastructures portuaires. Conformément au Plan directeur de développement du système portuaire vietnamien, le complexe portuaire de Vung Ro-Bai Goc verra sa capacité augmenter d’ici 2030, renforçant ainsi son rôle de porte d’entrée et de sortie des marchandises des Hauts Plateaux du Centre .

Cette nouvelle zone de développement crée également les conditions propices à la dynamisation du tourisme maritime. Forte de son patrimoine naturel, composé de baies, de plages, d’îlots et d’autres paysages côtiers de grande valeur, la province dispose des ressources nécessaires pour promouvoir un modèle de tourisme durable qui contribue à la protection de l’environnement, à l’amélioration de la compétitivité et à la création de moyens de subsistance stables pour les communautés côtières.

Le Plan de développement provincial pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, définit trois grands axes économiques, dont un pôle de développement maritime axé sur les industries portuaires, la métallurgie, la pétrochimie, les énergies marines et d’autres secteurs liés à l’utilisation des ports en eau profonde.

Malgré ce potentiel, la province est confrontée à d’importants défis pour consolider son réseau logistique. L’infrastructure prévue est encore en développement et des limitations persistent, telles qu’une pénurie d’entrepôts frigorifiques, d’entrepôts douaniers, de terminaux multimodal (ICD) et de services logistiques spécialisés, ainsi qu’une intégration limitée entre les zones de production, de transformation et la chaîne d’approvisionnement, et une lenteur dans la transformation numérique.

Selon le Département de l’industrie et du commerce de Dak Lak, la province prévoit de développer 12 centres logistiques reliés aux ports, aux parcs industriels et au réseau de transport régional. Elle privilégie également la création de centres spécialisés pour les produits agricoles et halieutiques, la numérisation de la chaîne d’approvisionnement et l’attraction d’investissements d’entreprises nationales et internationales actives dans la logistique et la transformation industrielle.

Les autorités estiment que le renforcement des liens entre les zones de production, les industries de transformation, le réseau logistique et les ports permettra d’accroître la valeur ajoutée des principaux produits de la province et de consolider le rôle de Dak Lak en tant que plateforme régionale de transformation, de logistique et d’exportation pour les Hauts Plateaux du Centre .

La nouvelle configuration territoriale confirme le potentiel du secteur maritime en tant que corridor stratégique pour le développement de Dak Lak. L’intégration des zones de production intérieures aux infrastructures portuaires renforcera non seulement la compétitivité de l’économie provinciale, mais favorisera également une croissance durable et protégera la souveraineté nationale. – VNA

source
#économie maritime #province de Dak Lak #3e Plénum du Comité central du Parti
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Photo d'illustration : VNA

Le Vietnam mise sur une croissance durable des exportations agricoles

Malgré un recul de l'excédent commercial du secteur agricole au premier semestre 2026, l'agriculture continue de jouer un rôle essentiel dans l'équilibre du commerce extérieur du Vietnam. Face à la baisse des prix des principaux produits d'exportation et à la hausse des importations de matières premières, les autorités appellent à renforcer la valeur ajoutée des produits et l'autonomie des filières afin de soutenir durablement les exportations.

Photo d'illustration : VNA

L’investissement public se redresse et accélère progressivement

L’accélération des décaissements, conjuguée à l’amélioration de l’efficacité de la gestion des investissements publics, est considérée comme une priorité pour atteindre simultanément les objectifs de croissance économique et d’optimisation de l’utilisation des capitaux d’investissement social.

La Mission commerciale du Vietnam en Argentine (également accréditée auprès du Paraguay et de l’Uruguay) a tenu le 23 juillet une rencontre avec les représentants de CMA Paraguay (CMA), coentreprise argentino‑paraguayenne productrice des snacks de la marque Capitán Cuac, dont le siège et l’usine se situent au Paraguay.

Le Vietnam renforce sa promotion commerciale auprès des entreprises d'Amérique du Sud

À Buenos Aires, la Mission commerciale du Vietnam en Argentine a reçu le 23 juillet la société CMA Paraguay, incitant l’entreprise à profiter de VIS 2026 (3‑5 septembre, Hô Chi Minh‑Ville) pour présenter ses snacks, développer des partenariats de marque distributeur et préparer son implantation sur le marché vietnamien en pleine croissance.

La tendance du thé aux perles, ou bubble tea, cette boisson taïwanaise traditionnellement composée de thé, de lait et de perles gélatineuses de tapioca qu’on aspire avec une large paille, ne s’essouffle pas. Photo: thuonggiaonline.vn

Le marché vietnamien des boissons au thé modernes fait le plein

Selon le cabinet de conseil Momentum Works, le marché vietnamien des chaînes de salons de thé moderne a généré un chiffre d’affaires brut d’environ 617 millions de dollars américains fin 2025, soit une hausse de 28% par rapport à 2023. Avec les chaînes de cafés, le marché vietnamien des boissons de marque modernes devrait dépasser 1,3 milliard de dollars, ce qui en ferait le troisième plus important d’Asie du Sud-Est après l’Indonésie et la Thaïlande.

Son La possède la plus grande superficie et la plus importante production de café Arabica du Vietnam, avec plus de 30.000 hectares de plantations et une production annuelle moyenne de 40.000 à 50.000 tonnes de cerises de café. Photo: VNA

Traçabilité : le café vietnamien mise sur les données pour rester compétitif

Face à la baisse des prix mondiaux et au durcissement des exigences internationales en matière de traçabilité, les entreprises vietnamiennes misent sur la constitution de bases de données fiables des zones de culture. Cette démarche est désormais considérée comme un facteur déterminant pour préserver les débouchés à l’exportation, améliorer la compétitivité et accroître la valeur ajoutée du café vietnamien.

L’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Lê Thai Hoang (gauche), et le gouverneur Thomas Stelzer. Photo: VNA

Vietnam-Autriche : promotion de la coopération décentralisée en matière de tecchologies stratégiques

En déplacement dans le Land de Haute-Autriche, l’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Lê Thai Hoang, et le gouverneur Thomas Stelzer ont convenu de promouvoir une coopération plus étroite dans les domaines des hautes technologies, de l’innovation, de la formation des ressources humaines, du tourisme et des échanges entre les peuples, afin d’approfondir les relations entre les collectivités locales des deux pays.

Confection de vêtements destinés à l'exportation vers le marché japonais à la compagnie de confection Hung Viêt, à Hung Yên. Photo : VNA

Les conclusions du Premier ministre visent à lever les obstacles et à stimuler la croissance des entreprises

Le chef du gouvernement a indiqué que développer et soutenir les entreprises afin de stimuler l’activité économique constitue une exigence stratégique nationale. Toutes les politiques doivent viser à créer un environnement des investissements et des affaires transparent, stable et ouvert ; garantir la liberté d’entreprendre et l’égalité d’accès aux ressources ; encourager l’innovation, la transformation numérique et la transition verte ; et renforcer la compétitivité des entreprises.

Des visiteurs au Vietnam International Sourcing. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville, nouvelle plateforme régionale du sourcing

De plus en plus de groupes de distribution, d’importateurs et de réseaux commerciaux internationaux choisissent de se rendre directement à Hô Chi Minh-Ville pour rechercher des fournisseurs vietnamiens. Cette évolution ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises nationales, favorise les exportations et confirme le rôle croissant de la métropole économique du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.