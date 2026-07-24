Dak Lak accélère son développement par l’économie maritime et la logistique

Dak Lak (VNA) – La vision globale de développement économique maritime, promue lors du troisième Plénum du Comité central du Parti, offre de nouvelles perspectives à la province de Dak Lak pour tirer parti du potentiel des Hauts Plateaux du Centre grâce à ses infrastructures portuaires et son réseau logistique côtier. L’objectif est de renforcer la croissance économique et d’accroître son intégration aux marchés internationaux.



Lors de la séance d’ouverture de la réunion du Parti, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a souligné que la mer est un espace vital pour la survie, le développement et la défense de la souveraineté nationale. Elle doit donc être gérée de manière intégrée et en étroite collaboration avec le continent, les ports, la logistique, les corridors économiques et la coopération internationale. Dans ce contexte, la nouvelle configuration territoriale offre à Dak Lak des conditions favorables pour conjuguer ses atouts agroforestiers au développement du secteur maritime.



La province dispose d’atouts considérables pour dynamiser son économie maritime grâce à son littoral de près de 189 kilomètres, la zone économique de Nam Phu Yên et un système portuaire susceptible de devenir une plateforme logistique reliant les zones de production des Hauts Plateaux du Centre aux marchés internationaux.



Les experts recommandent de transformer le modèle de croissance vers une économie fondée sur la transformation poussée, la logistique, le tourisme, les énergies propres et la transformation numérique, afin d’accroître la valeur ajoutée des principaux secteurs productifs.



Sur le plan logistique, Dak Lak bénéficie d’un atout unique grâce à l’intégration d’une vaste zone de production agricole et d’infrastructures portuaires. Conformément au Plan directeur de développement du système portuaire vietnamien, le complexe portuaire de Vung Ro-Bai Goc verra sa capacité augmenter d’ici 2030, renforçant ainsi son rôle de porte d’entrée et de sortie des marchandises des Hauts Plateaux du Centre .



Cette nouvelle zone de développement crée également les conditions propices à la dynamisation du tourisme maritime. Forte de son patrimoine naturel, composé de baies, de plages, d’îlots et d’autres paysages côtiers de grande valeur, la province dispose des ressources nécessaires pour promouvoir un modèle de tourisme durable qui contribue à la protection de l’environnement, à l’amélioration de la compétitivité et à la création de moyens de subsistance stables pour les communautés côtières.



Le Plan de développement provincial pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, définit trois grands axes économiques, dont un pôle de développement maritime axé sur les industries portuaires, la métallurgie, la pétrochimie, les énergies marines et d’autres secteurs liés à l’utilisation des ports en eau profonde.



Malgré ce potentiel, la province est confrontée à d’importants défis pour consolider son réseau logistique. L’infrastructure prévue est encore en développement et des limitations persistent, telles qu’une pénurie d’entrepôts frigorifiques, d’entrepôts douaniers, de terminaux multimodal (ICD) et de services logistiques spécialisés, ainsi qu’une intégration limitée entre les zones de production, de transformation et la chaîne d’approvisionnement, et une lenteur dans la transformation numérique.



Selon le Département de l’industrie et du commerce de Dak Lak, la province prévoit de développer 12 centres logistiques reliés aux ports, aux parcs industriels et au réseau de transport régional. Elle privilégie également la création de centres spécialisés pour les produits agricoles et halieutiques, la numérisation de la chaîne d’approvisionnement et l’attraction d’investissements d’entreprises nationales et internationales actives dans la logistique et la transformation industrielle.



Les autorités estiment que le renforcement des liens entre les zones de production, les industries de transformation, le réseau logistique et les ports permettra d’accroître la valeur ajoutée des principaux produits de la province et de consolider le rôle de Dak Lak en tant que plateforme régionale de transformation, de logistique et d’exportation pour les Hauts Plateaux du Centre .



La nouvelle configuration territoriale confirme le potentiel du secteur maritime en tant que corridor stratégique pour le développement de Dak Lak. L’intégration des zones de production intérieures aux infrastructures portuaires renforcera non seulement la compétitivité de l’économie provinciale, mais favorisera également une croissance durable et protégera la souveraineté nationale. – VNA

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