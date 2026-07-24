Économie

L'Argentine renforce les passerelles pour intégrer les produits vietnamiens aux chaînes d'approvisionnement régionales

Le Bureau commercial du Vietnam en Argentine a engagé des discussions avec l'entreprise Cordillera Brewing Co. afin de promouvoir l'importation de produits vietnamiens et d'élargir leur présence sur les marchés d'Argentine et d'Amérique latine, où la demande pour le café et les produits agroalimentaires à forte valeur ajoutée est en progression.

Récolte du café dans les plantations de la Société de café 706 (Vinacafe), dans le district d'Ia Grai, province de Gia Lai. Photo: VNA
Récolte du café dans les plantations de la Société de café 706 (Vinacafe), dans le district d'Ia Grai, province de Gia Lai. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Bureau commercial du Vietnam en Argentine a engagé des discussions avec la société argentine Cordillera Brewing Co. afin d'explorer les possibilités d'importation de produits vietnamiens et de développer un réseau de distribution en Amérique latine, a indiqué le 23 juillet le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce.

Lors de cette rencontre, le représentant de l'entreprise, Gabriel Airoli, a présenté les activités de Cordillera Brewing Co. dans plusieurs pays de la région, notamment à travers ses sociétés affiliées au Panama et à Cuba. Il a également exposé les projets du groupe visant à importer, transformer et distribuer une large gamme de produits agricoles, alimentaires et de boissons.

L'entreprise s'est dite particulièrement intéressée par le café vietnamien, en particulier le café vert destiné à être torréfié en Argentine, au Panama et en Uruguay. Cet intérêt est d'autant plus significatif que l'Argentine ne produit pas de café et dépend entièrement des importations pour répondre à sa consommation.

Le marché argentin du café, estimé à près de 135 millions de dollars cette année, affiche par ailleurs une croissance annuelle d'environ 5 %. Outre le café, Cordillera Brewing Co. souhaite identifier des fournisseurs vietnamiens de noix de cajou, de poivre, de cannelle, d'anis étoilé, d'autres épices, de caoutchouc naturel, ainsi que de produits en bambou et en rotin, d'articles d'artisanat et de produits alimentaires transformés.

Les échanges ont également porté sur l'évolution des habitudes de consommation depuis la pandémie de COVID-19. Selon Gabriel Airoli, la demande de bière, de vin et d'autres boissons alcoolisées est en recul, tandis que celle de café haut de gamme, d'aliments transformés, de fruits séchés, de fruits à coque et de produits à forte valeur ajoutée continue de progresser, ouvrant de nouvelles perspectives aux exportations vietnamiennes.

L'entreprise concentre actuellement le développement de son réseau de distribution au Panama et à Cuba et souhaite coopérer avec des entreprises vietnamiennes en commençant par des volumes d'importation adaptés, avant d'augmenter progressivement les quantités en fonction de l'évolution du marché.

Le Bureau commercial du Vietnam en Argentine a, de son côté, présenté les capacités de production et d'exportation du Vietnam. Les deux parties sont convenues de poursuivre leurs échanges, de mettre en relation les entreprises concernées et de fournir à Cordillera Brewing Co. une liste de producteurs vietnamiens, accompagnée de catalogues et de contacts, afin de favoriser des partenariats commerciaux et de renforcer la présence des produits vietnamiens sur les marchés argentin, panaméen, uruguayen et cubain. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Argentine #chaînes d'approvisionnement régionales
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