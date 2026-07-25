Vietnam–Inde : "Love Garden", un pont cinématographique autour du patrimoine quan ho

New Delhi (VNA) – Le film « Vuon Tinh Yeu – Prem Ki Surdhara – Love Garden », inspiré du patrimoine du chant populaire quan ho du Vietnam, est désormais officiellement diffusé à l’échelle mondiale sur WAVES, la plateforme de télévision en ligne (OTT) de Prasar Bharati, l’organisme national indien de radiodiffusion et de télévision. Cette sortie intervient après que le long-métrage a remporté le prix du Meilleur film international lors de la 8e édition du Festival international du film de Haryana.



La cérémonie de lancement s’est tenue le 24 juillet dans la capitale indienne, en présence de nombreux invités vietnamiens et indiens, parmi lesquels des ministres, des diplomates, des artisans, des artistes, des cinéastes, des acteurs ainsi que des représentants de nombreux organes de presse nationaux et internationaux.



S'exprimant lors de l’événement, le ministre des Affaires parlementaires de l’État du Madhya Pradesh, Kailash Vijayvargiya, a souligné que le patrimoine culturel et religieux constitue le fondement de l’identité de chaque nation. Saluant les nombreuses similitudes historiques et culturelles entre le Vietnam et l’Inde, il a affirmé que les relations bilatérales dépassent le cadre strictement étatique pour représenter une véritable rencontre entre deux civilisations partageant des valeurs communes. Selon lui, ce film constituera un pont majeur pour favoriser les échanges culturels et resserrer l’amitié entre les deux peuples.



Le professeur et docteur Chu Bao Que a indiqué que "Vuon Tinh Yeu – Prem Ki Surdhara – Love Garden" emmène le public à la découverte de l’univers du quan ho, un art inscrit en 2009 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Le film met en lumière les valeurs de compassion, de fidélité et de solidarité humaine véhiculées par cette tradition. Il s’est dit convaincu que le cinéma continuera de jouer un rôle de passerelle efficace pour promouvoir les richesses culturelles et consolider l'amitié vietnamo-indienne.

Le réalisateur Biswadeep Roy Chowdhury répond aux questions lors de la conférence de presse portant sur ce film. Photo : VNA

Lors de la conférence de presse organisée après la cérémonie, le réalisateur Biswadeep Roy Chowdhury a estimé que le Vietnam et l’Inde possèdent tous deux un patrimoine culturel d’une grande richesse. Selon lui, le film contribue non seulement à préserver et à valoriser les traditions, mais aussi à inspirer les jeunes générations à mieux apprécier leur identité culturelle dans le contexte de la société moderne.



La cérémonie de lancement a également été ponctuée par plusieurs prestations artistiques présentées par des artistes vietnamiens et des élèves indiens, illustrant la diversité culturelle des deux pays.



Produit par l’India Book of Records (IBR) d'après une idée originale du professeur et docteur Chu Bao Que, "Vuon Tinh Yeu – Prem Ki Surdhara – Love Garden" utilise le quan ho comme fil conducteur entre tradition et modernité. Le film retrace le voyage d’une jeune Indienne originaire du Madhya Pradesh vers le berceau du quan ho et la scène musicale de Hanoï, à la recherche de souvenirs liés à sa mère disparue. - VNA

Lê Thu Phương