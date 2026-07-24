ASEAN Cup 2026 : le Vietnam, champion en titre, vise un doublé historique

Jakarta (VNA) - À quelques heures du coup d'envoi de l'ASEAN Cup 2026, le site officiel de la compétition, aseanutdfc.com, estime que la sélection vietnamienne est prête à entamer la défense de son titre de champion d'Asie du Sud-Est. Dirigée par Kim Sang Sik, elle nourrit l'ambition de devenir la première équipe de l'histoire du tournoi à conserver son titre.

Cité par le site officiel de la compétition, le capitaine Nguyên Quang Hai a indiqué que la sélection nationale avait bénéficié de plusieurs semaines de préparation intensive, tant sur les plans physique que tactique et technique. Le milieu de terrain a souligné l'excellent état d'esprit du groupe, marqué par une forte détermination et une concentration constante tout au long des séances d'entraînement, permettant aux joueurs d'aborder le tournoi avec confiance.

Le Vietnam débutera la défense de son titre le 24 juillet par une rencontre face au Timor-Leste au stade de Chonburi, en Thaïlande. Ce premier match du groupe A opposera les hommes de Kim Sang Sik à une équipe timoraise ambitieuse, avant d’affronter successivement Singapour, le Cambodge et l’Indonésie dans la course aux deux places qualificatives pour les demi-finales.

Selon le site officiel de l’ASEAN Cup, le groupe A s’annonce particulièrement relevé. Il réunit en effet le Vietnam, tenant du titre, Singapour, quadruple vainqueur de la compétition, l’Indonésie, finaliste à six reprises, ainsi que le Cambodge et le Timor-Leste, qui chercheront à créer la surprise.

Dans le groupe B, la Thaïlande, nation la plus titrée de l'histoire de l'ASEAN Cup avec sept sacres, débutera sa quête d'un huitième titre face au Laos, tandis que la Malaisie effectuera son entrée en lice par un déplacement au Myanmar.

Conformément au règlement, les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales, disputées en aller-retour les 15, 16, 18 et 19 août. La finale se jouera également en deux manches, les 23 et 26 août. - VNA

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