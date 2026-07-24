Le Vietnam réaffirme les valeurs du TAC à l’occasion de son 50e anniversaire

Manille (VNA) – La cérémonie marquant le 50e anniversaire du Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC) s’est tenue le 24 juillet à Manille, aux Philippines.



Organisé sous la présidence de la ministre philippine des Affaires étrangères, Ma. Theresa P. Lazaro, l’événement a réuni le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, ainsi que plus de 60 représentants des États membres et des parties au TAC, dont plus de 20 chefs de délégation au niveau ministériel. Le membre du Bureau politique et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a conduit la délégation vietnamienne.



Les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN ont assisté à la cérémonie de signature des instruments d’adhésion au TAC de la Suède, de la Pologne, de la Roumanie et de la Lituanie. Selon la ministre philippine des Affaires étrangères, Ma. Theresa P. Lazaro, la participation de 62 pays et organisations internationales au TAC témoigne de la portée et de la valeur du traité, ainsi que de l’attachement de la communauté internationale à ses principes, notamment le respect mutuel, la souveraineté et l’intégrité territoriale, le dialogue, la coopération et le règlement pacifique des différends.



À l’issue de cette cérémonie, le Sommet des parties au TAC s’est tenu.

Les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN ont assisté à la cérémonie de signature des instruments d’adhésion au TAC de la Suède, de la Pologne, de la Roumanie et de la Lituanie. Photo: VNA

Lors de la session consacrée au renforcement de la sécurité et de la coopération maritimes, la délégation vietnamienne a souligné que les principes du TAC constituaient un socle guidant les relations entre les États de la région et au-delà, dans un contexte marqué par de profondes mutations, la montée des tensions géopolitiques, les défis pesant sur le droit international et l’érosion du multilatéralisme.



La délégation vietnamienne a affirmé que les principes éprouvés du TAC, notamment le respect de la souveraineté, le non-recours à la force et le règlement pacifique des différends, s’appliquaient non seulement sur terre, mais constituaient également le fondement des relations entre les États dans les mers et les océans reliant les régions. Le Vietnam a rappelé la position de principe de l’ASEAN en matière de sécurité maritime, fondée sur le respect du droit international, en particulier de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982. Le respect de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et les efforts visant à conclure un Code de conduite (COC) substantiel et efficace traduisent directement les principes du TAC en engagements concrets en faveur de la sécurité et de la coopération maritimes.



La délégation vietnamienne a souligné que l’esprit de coopération du TAC constituait le fondement de l’architecture de sécurité régionale élargie, notamment du Forum régional de l’ASEAN (ARF), du Sommet d’Asie de l’Est (EAS), de la Réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN élargie (ADMM+) et de la Vision de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique (AOIP). Elle a appelé les parties au TAC à transformer la confiance stratégique en une coopération concrète afin de préserver la paix, la stabilité et la prospérité communes.



La célébration du 50e anniversaire du TAC revêt une portée stratégique majeure et réaffirme la valeur durable de ce traité. -VNA