Politique

Le Vietnam et le Laos célèbrent la mémoire des héros tombés

À l’approche du 27 juillet, une cérémonie a rendu hommage aux héros et martyrs vietnamiens et lao tombés pour l’indépendance des deux pays.

Les délégués rendent hommage aux personnes tombées pour la Patrie. Photo : VNA
Les délégués rendent hommage aux personnes tombées pour la Patrie. Photo : VNA

Vientiane (VNA) – À l'occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie (27 juillet 1947-2026), l'ambassade du Vietnam au Laos, en coordination avec les représentations vietnamiennes, la communauté vietnamienne au Laos et les autorités de la province lao de Vientiane, a organisé, le 24 juillet, une cérémonie d'offrande d'encens et de fleurs en hommage aux martyrs au site historique des Forces alliées Laos-Vietnam, situé dans le village de Keun, district de Thoulakhom.

La cérémonie a réuni l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, des représentants des autorités de la province lao de Vientiane, des agences vietnamiennes au Laos, de la communauté vietnamienne, ainsi que des anciens combattants et des responsables locaux.

Dans un moment de recueillement, les participants ont observé une minute de silence avant de déposer des fleurs et d'offrir de l'encens en hommage aux personnes tombées pour l'indépendance et la liberté du Vietnam et du Laos.

Cette cérémonie visait à honorer la mémoire des martyrs, à transmettre les valeurs de patriotisme et de gratitude envers les générations qui se sont sacrifiées pour la Patrie, tout en contribuant à renforcer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos.

Le site historique des Forces alliées Laos-Vietnam, situé dans le village de Keun, commémore la victoire du 22 janvier 1946 et rend hommage aux 28 martyrs vietnamiens et lao tombés lors de l'attaque du poste fortifié français de Phone He. Cette victoire historique symbolise la coopération entre le Vietnam et le Laos dès les premiers jours de la lutte pour l'indépendance et a contribué à préserver les forces de résistance jusqu'à la victoire finale. -VNA

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Mémoire des martyrs

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