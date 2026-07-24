Une exposition à Hanoï retrace 50 ans de coopération Thaïlande-Vietnam

Hanoï (VNA) - L'ambassade du Royaume de Thaïlande au Vietnam, en coordination avec l'Agence vietnamienne d'Information (VNA), a inauguré, le matin du 24 juillet à Hanoï, une exposition de photographies intitulée « Le regard de la diplomatie : 50 ans des relations Thaïlande-Vietnam », à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (6 août 1976 - 6 août 2026).

L'événement a réuni l'ambassadrice de Thaïlande au Vietnam, Urawadee Sriphiromya, la directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, également cheffe adjointe de la Commission centrale de la sensibilisation et de la mobilisation des masses du Parti, ainsi que des représentants de ministères, du corps diplomatique et d'organisations internationales basées à Hanoï.



Dans son discours d'ouverture, l’ambassadrice Urawadee Sriphiromya a précisé que cette exposition s’inscrit dans une série de célébrations organisées par l’Ambassade tout au long de l’année 2026. Elle a souligné que durant cette année charnière, de nombreuses activités culturelles, des échanges de jeunesse, des dialogues académiques et des forums d'affaires ont été déployés, reflétant la multidimensionnalité du partenariat et confirmant que l’amitié bilatérale, solidement bâtie au fil du temps, continue de se renforcer à travers les générations.

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L'exposition « Le regard de la diplomatie : 50 ans des relations Thaïlande-Vietnam » invite les visiteurs à redécouvrir les principaux jalons de la coopération bilatérale, depuis l'établissement des relations diplomatiques le 6 août 1976 jusqu'aux récentes visites de haut niveau. Photo : VNA





Au nom de l’ambassade du Royame de la Thaïlande, Urawadee Sriphiromya a exprimé sa gratitude envers la VNA pour sa coopération étroite, notant que chaque cliché exposé possède la capacité unique de préserver des souvenirs et de raconter des histoires que les mots peinent parfois à exprimer, permettant ainsi aux visiteurs de ressentir les émotions liées à chaque moment historique.



Prenant la parole lors de la cérémonie, la directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, a rappelé qu'au terme d'un demi-siècle, les relations entre le Vietnam et la Thaïlande n'avaient cessé de se développer de manière approfondie et globale, culminant avec leur élévation au rang de Partenariat stratégique global en 2025. Selon elle, l'exposition vise à présenter au public les principales réalisations de cette coopération ainsi que son potentiel de développement futur.

Les images présentées, sélectionnées dans les archives de la VNA, de l’Ambassade de Thaïlande et du Département d’État des archives et de la conservation des documents, témoignent des jalons historiques essentiels. Vu Viet Trang s'est dite particulièrement émue par les instants de convivialité entre les dirigeants des deux pays lors de contacts de haut niveau ainsi que par les premiers échanges culturels et économiques qui ont façonné cette amitié durable.



L'exposition « Le regard de la diplomatie : 50 ans des relations Thaïlande-Vietnam » invite les visiteurs à redécouvrir les principaux jalons de la coopération bilatérale, depuis l'établissement des relations diplomatiques le 6 août 1976 jusqu'aux récentes visites de haut niveau. Elle met notamment en lumière la visite en Thaïlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et chef de l'Etat, Tô Lâm, en mai 2026, ainsi que la visite officielle au Vietnam du Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul en juin 2026, qui ont ouvert de nouvelles perspectives de coopération.



Au-delà de la rétrospective historique, cette manifestation réaffirme la détermination des dirigeants et des peuples à approfondir le Partenariat stratégique intégral pour l'intérêt mutuel et la stabilité de la communauté de l'ASEAN. Elle transmet un message fort aux générations actuelles et futures sur la nécessité de cultiver ce lien dynamique et efficace.



L'exposition est ouverte au public jusqu'au 30 juillet au Musée des Beaux-Arts du Vietnam, situé au 66, rue Nguyên Thai Hoc, à Hanoï. - VNA- VNA