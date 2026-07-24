Politique

Le Vietnam émerge comme un moteur de l’intégration et de la cohésion de l’ASEAN

Évaluant la position du Vietnam, Collins Chong a déclaré que le pays a fait preuve d’une remarquable constance dans le respect des principes fondamentaux de l’ASEAN, tout en jouant un rôle de «bâtisseur de ponts», contribuant à aplanir les divergences et à renforcer le consensus entre les États membres.

Collins Chong Yew Keat, analyste en stratégie, sécurité et affaires étrangères à l’Université de Malaya (Malaisie), au micro de la VNA. Photo : VNA
Collins Chong Yew Keat, analyste en stratégie, sécurité et affaires étrangères à l’Université de Malaya (Malaisie), au micro de la VNA. Photo : VNA

Kuala Lumpur (VNA) – Le Vietnam n’est pas seulement un membre actif de l’ASEAN, mais s’affirme aussi comme un acteur clé dans la construction de l’avenir du bloc, a réaffirmé Collins Chong Yew Keat, analyste en stratégie, sécurité et affaires étrangères à l’Université de Malaya (Malaisie).

Évaluant la position du Vietnam, Collins Chong a déclaré que le pays a fait preuve d’une remarquable constance dans le respect des principes fondamentaux de l’ASEAN, tout en jouant un rôle de «bâtisseur de ponts», contribuant à aplanir les divergences et à renforcer le consensus entre les États membres.

Lors d’un entretien avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Malaisie, l’expert a souligné que la valeur stratégique du pays réside dans sa capacité à placer l’ASEAN au cœur de sa politique étrangère multilatérale, contribuant ainsi à concilier les intérêts divergents des pays continentaux et insulaires d’Asie du Sud-Est.

Dans un contexte de bouleversements géopolitiques qui mettent à rude épreuve le consensus au sein du bloc, la capacité du Vietnam à bâtir des plateformes communes viables est plus importante que jamais, a-t-il affirmé.

Ceci est particulièrement significatif compte tenu du rôle de médiateur du Vietnam entre les États membres, dont le niveau de développement et les relations stratégiques avec les grandes puissances sont très divers, a-t-il expliqué, ajoutant que de cette manière, le Vietnam a directement contribué à consolider l’unité du bloc face à ces temps turbulents.

Au-delà des efforts diplomatiques traditionnels, Collins Chong a affirmé que le Vietnam a également contribué à donner tout son sens au concept de «rôle central» de l’ASEAN.

Le Vietnam insiste constamment sur le respect du droit international, le règlement pacifique des différends et la garantie de la liberté de navigation.

Concernant la question de la Mer Orientale, le Vietnam a fait preuve d’un grand sens des responsabilités en soutenant la pleine mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et en promouvant des négociations efficaces et substantielles sur un Code de conduite en Mer Orientale (COC), conformément au droit international, et notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Ces engagements protègent non seulement les intérêts nationaux, mais préservent aussi la légitimité des mécanismes dirigés par l’ASEAN, a-t-il souligné.

Autre étape importante illustrant le rôle moteur du Vietnam : sa capacité à définir l’agenda par des initiatives concrètes, a-t-il ajouté.

L’expert a mentionné le Forum de l’avenir de l’ASEAN, une initiative lancée par le Vietnam, qui est rapidement devenue une plateforme inclusive réunissant des représentants gouvernementaux, des universitaires, des entreprises et des jeunes pour discuter de l’orientation à long terme du bloc.

Lors de la 59e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN, le Vietnam a présenté des propositions stratégiques visant à renforcer l’adhésion aux principes du partenariat et à développer une intégration économique plus profonde et plus durable. Ceci témoigne d’une vision progressiste selon laquelle le rôle central de l’ASEAN ne peut reposer uniquement sur sa situation géographique ou ses traditions diplomatiques.

Cette position doit être consolidée par une véritable solidarité, la pertinence des politiques et la capacité de répondre collectivement aux crises. Selon Collins Chong, la plus grande contribution du Vietnam réside dans sa capacité à aider l’ASEAN à passer d’un rôle réactif et fondé sur le consensus à un rôle de leadership régional proactif.

Dans le cadre de la Vision 2045 du groupe, le Vietnam devrait privilégier des initiatives concrètes et mesurables susceptibles de susciter une large participation des États membres, a-t-il déclaré.

L’une des priorités majeures que le Vietnam pourrait piloter est l’élaboration du Cadre stratégique de l’ASEAN pour la relance et la réponse aux crises. Ce cadre devrait intégrer des systèmes d’alerte précoce, des consultations d’urgence, la protection des citoyens et le suivi des chaînes d’approvisionnement afin de coordonner les réponses aux perturbations dans les secteurs de l’énergie, de l’alimentation et des transports, a-t-il ajouté.

Concernant la sécurité maritime, Collins Chong a suggéré que le Vietnam continue de promouvoir la paix et une coopération concrète par le biais de mesures de confiance.

Outre la promotion d’un Code de conduite efficace, le Vietnam pourrait proposer la mise en place de hotlines, de procédures de prévention des incidents en mer et la promotion de la recherche scientifique conjointe et de la protection de l’environnement marin, contribuant ainsi à la sauvegarde des intérêts communs des communautés côtières, a-t-il recommandé.

Par ailleurs, le développement des ressources humaines est une composante essentielle de la stratégie vietnamienne, comme en témoigne la proposition de création du Réseau des compétences et de l’innovation futures de l’ASEAN.

Ce réseau connectera les universités, les instituts de recherche et les entreprises des secteurs de pointe tels que les semi-conducteurs, la biotechnologie et les sciences du climat, rendant ainsi la Vision 2045 plus pertinente pour les générations futures.

Grâce à son approche proactive et à sa vision stratégique, le Vietnam s’impose comme une force motrice indispensable sur la voie de l’autodétermination et de la prospérité de la communauté de l’ASEAN d’ici le milieu du 21e siècle. – VNA

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