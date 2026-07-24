Communiqué de presse sur la 5e journée de travail du 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat

​Hanoï (VNA) - Le 24 juillet 2026, le 3e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat s'est achevée après cinq jours de travail.

​Lors de la séance du matin, présidée par Lê Minh Hung, membre du Bureau politique et Premier ministre, le Comité central du Parti a examiné trois rapports : le bilan après un an du modèle d’organisation du système politique et du modèle d’administration locale à deux niveaux, les performances socio-économiques du premier semestre 2026 et les priorités pour le reste de l’année et le bilan de la construction du Parti et du système politique au cours des six premiers mois de 2026, ainsi que les tâches pour le second semestre.

Par la suite, le Bureau politique et le Secrétariat du Parti ont donné des avis sur les rapports résumant et expliquant les opinions débattues lors des sessions de débat.

​La séance de clôture, l’après-midi, était présidée par Tân Thanh Man, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale.

Les délégués ont écouté les rapports du Bureau politique résumant et expliquant les opinions présentées lors des sessions de débat.

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti, a présenté le rapport résumant et expliquant les opinions en matière d’édification du Parti

Au nom du Bureau politique, Lê Minh Hung a présenté le rapport résumant et expliquant les opinions en matière de développement socioéconomique.

Pour sa part, Luong Tam Quang, membre du Bureau politique et ministre de la Sécurité publique, a présenté le rapport rapport résumant et expliquant les opinions en matière d’édification d'une société sûre et de sécurité nationale.

Les délégués ont donné des avis sur ces rapports et ont voté pour approbation la Résolution du 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat.

À l'issue la session, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a ensuite prononcé le discours de clôture de l'événement.

Le Comité central du Parti a appelé l'ensemble du Parti, le peuple et les forces armées à défendre le patriotisme, à renforcer l'unité, à promouvoir l'autonomie, l'innovation et la créativité, à surmonter les défis et à œuvrer ensemble à la mise en œuvre réussie de la Résolution du 14e Congrès national du Parti. -VNA

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