La présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge effectuera une visite officielle au Vietnam

Le Vietnam a appelé les parties concernées à faire preuve de retenue et à respecter le droit international afin de préserver la paix et la stabilité en Mer Orientale, tout en réaffirmant son engagement en faveur d'un règlement pacifique des différends. Lors de son point presse du 23 juillet, le ministère des Affaires étrangères est également revenu sur les discussions de l'ASEAN concernant la Mer Orientale et sur les efforts déployés pour assister les familles des victimes indiennes du naufrage survenu à Phu Quoc.