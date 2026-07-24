La présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge effectuera une visite officielle au Vietnam

Hanoï (VNA) - À l'invitation du président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man, la présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Khuon Sudary, effectuera une visite officielle au Vietnam du 27 au 29 juillet 2026. -VNA
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Le gouvernement réglemente l’apostillation des documents des citoyens vietnamiens
Sont susceptibles d’être apostillés tous les documents et tous les actes qui émanent directement d’une autorité publique ou d’une juridiction (ju- diciaire, administrative, constitutionnelle), y compris ceux qui émanent de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême, d’un greffier ou d’un huissier de justice ; ainsi qu’aux documents administratifs et aux actes notariés.
Le Vietnam participe à la Conférence des ministres de l'Éducation de l'ASEAN à Singapour
Réunis à Singapour, les ministres de l'Éducation de l'ASEAN et de leurs partenaires ont adopté le Plan de travail de l'ASEAN pour l'éducation 2026-2030, destiné à promouvoir des systèmes éducatifs inclusifs, à développer les compétences de la main-d'œuvre et à renforcer l'identité régionale. À cette occasion, le Vietnam a réaffirmé son engagement en faveur d'une coopération éducative accrue au sein de l'ASEAN et avec ses partenaires.
Promouvoir un développement concret du Partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis
Le Vietnam souhaite approfondir davantage son Partenariat stratégique global avec les États-Unis en renforçant les échanges de haut niveau et la coopération dans les domaines économique, scientifique et technologique. Lors de sa rencontre avec la nouvelle ambassadrice américaine Jennifer Wicks, la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang a également appelé Washington à soutenir les initiatives vietnamiennes dans le cadre de l'APEC 2027.
AMM-59 : Le Vietnam renforce ses partenariats avec les Philippines, la Norvège et l'UE
En marge de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-59), le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, s'est entretenu avec ses homologues philippine et norvégien et un responsable européen. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, les questions régionales ainsi que le développement des relations entre l'ASEAN et ses partenaires.
Renforcer la coopération entre le Vietnam et le Japon dans la transformation numérique
Le Vietnam et la préfecture japonaise de Gunma entendent renforcer leur coopération dans la transformation numérique en misant sur l'innovation, l'intelligence artificielle et la formation des talents. Réunis à Tokyo, des responsables publics, entreprises et établissements de recherche ont réaffirmé leur volonté de développer des partenariats concrets, faisant du numérique un pilier majeur du Partenariat stratégique global entre les deux pays.
AMM-59 : le Vietnam propose trois orientations pour renforcer la coopération Mékong-R. de Corée
Réunis à Manille dans le cadre des réunions ministérielles de l'ASEAN, les pays du mécanisme de coopération Mékong-République de Corée ont réaffirmé leur engagement à renforcer un partenariat axé sur le développement durable, la résilience et l'innovation. À cette occasion, le Vietnam a proposé plusieurs orientations pour le futur Plan d'action 2027-2031 afin d'intensifier la coopération dans des domaines stratégiques.
Le Vietnam plaide pour une gestion proactive des risques au Forum régional de l'ASEAN
Lors de la 33e réunion du Forum régional de l'ASEAN (ARF), tenue le 23 juillet à Manille dans le cadre de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a appelé à renforcer la prévention des risques, à promouvoir le règlement pacifique des différends conformément au droit international et à préserver le rôle central de l'ASEAN.
Le Vietnam appelle au plein respect de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale
Le Vietnam a appelé les parties concernées à faire preuve de retenue et à respecter le droit international afin de préserver la paix et la stabilité en Mer Orientale, tout en réaffirmant son engagement en faveur d'un règlement pacifique des différends. Lors de son point presse du 23 juillet, le ministère des Affaires étrangères est également revenu sur les discussions de l'ASEAN concernant la Mer Orientale et sur les efforts déployés pour assister les familles des victimes indiennes du naufrage survenu à Phu Quoc.
Plénum du Parti : débat sur plusieurs projets majeurs
Réuni le 23 juillet à Hanoï, le Comité central du Parti, 14e mandat, a poursuivi sa troisième session en examinant plusieurs projets majeurs portant sur l'organisation du Parti, la stratégie de sécurité nationale, le développement institutionnel ainsi que la situation socioéconomique et la construction du Parti.
Le Vietnam propose de promouvoir des liens ASEAN-UE substantiels et durables
Le Vietnam a proposé que les deux parties renforcent la résilience régionale en intensifiant leur coopération énergétique, en mutualisant leurs ressources financières et en luttant contre la pêche INN, afin de bâtir une économie bleue résiliente et durable.
Vietnam-Chine : un universitaire chinois souligne les échanges entre les deux Partis
Un universitaire chinois a souligné l'importance des échanges entre les Partis communistes du Vietnam et de la Chine pour approfondir leur coopération.
Publication de cinq décisions du Politburo et du Secrétariat sur le travail du personnel
Le membre du Politburo et permanencier du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, a souligné que, vu les exigences des tâches, les capacités et points forts des cadres, le Politburo et le Secrétariat ont convenu à l’unanimité, le 17 juillet 2026, de muter et de nommer les cinq camarades à de nouveaux postes.
AMM-59 : Hanoï et Washington réaffirment leur volonté de renforcer leurs relations
Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung a salué la participation et les contributions positives du secrétaire d'État américain aux réunions de l'ASEAN, illustrant l'engagement des États-Unis en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité régionales, ainsi que leur soutien au rôle central de l'ASEAN.
Le Vietnam incite à renforcer la connectivité et la résilence dans la coopération ASEAN+3
Lors de la réunion, les ministres ont noté qu’après près de trois décennies de développement, l’ASEAN+3 s’est fermement imposée comme l’un des mécanismes de coopération les plus substantiels et efficaces de la région.
Le Vietnam renforce sa politique en faveur des personnes méritoires
À l'occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie, le Premier ministre Lê Minh Hung a réaffirmé que la prise en charge des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution constituait une politique constante du Parti et de l'État, tout en lançant un mouvement national visant à renforcer cette action.
AMM-59 : l'ASEAN et le Royaume-Uni renforcent leur partenariat stratégique
Réunis à Manille dans le cadre de l'AMM-59, les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et du Royaume-Uni ont réaffirmé leur volonté de renforcer un partenariat plus stratégique, axé sur la résilience, l'innovation, la transition verte et numérique ainsi que le soutien au rôle central de l'ASEAN dans l'architecture régionale.
Le Vietnam réitère son soutien indéfectible à l’UNRWA
Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dang Hoang Giang a réitéré le soutien ferme du Vietnam au rôle et aux missions de l’UNRWA, louant les efforts de l'organisation visant à assurer une assistance humanitaire, éducative et médicale à la population palestinienne dans un contexte géopolitique particulièrement complexe.
Le Vietnam d'après-guerre vu par un journaliste argentin
D'une longueur de près de 250 pages en espagnol, le livre du chercheur et journaliste argentin Gastón Fiord est considéré comme la première étude approfondie réalisée par un chercheur sud-américain sur le parcours de réunification, de reconstruction et de développement du Vietnam après 1975.
AMM-59 : Le Vietnam participe aux réunions ministérielles ASEAN avec plusieurs partenaires
La délégation vietnamienne a participé le 22 juillet à plusieurs réunions ministérielles ASEAN avec le Canada, la République de Corée et l'Australie, ainsi qu'à la conférence CEAPAD, en proposant de nombreuses initiatives pour renforcer la coopération régionale et promouvoir le rôle central de l'ASEAN.
Vietnam et Japon souhaitent renforcer la coopération entre leurs partis au pouvoir et leurs organes législatifs
Le Vietnam et le Japon ont réaffirmé leur volonté d'approfondir la coopération entre leurs partis au pouvoir et leurs organes législatifs, tout en élargissant leur partenariat dans des domaines stratégiques tels que les ressources humaines, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et la transformation numérique.