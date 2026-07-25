Politique

Nouvelle campagne de recherche de dépouilles de martyrs à Dong Nai

Le Vietnam a lancé une nouvelle opération de recherche et de rapatriement des dépouilles de martyrs dans la commune de Minh Duc, à Dong Nai, dans le cadre de la campagne nationale des « 500 jours et nuits », qui a déjà permis de retrouver près de 1.500 dépouilles et d’accélérer l’identification des soldats tombés pour la Patrie grâce aux technologies modernes.

Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, à la cérémonie de lancement du nouvelle opération de recherche dans la commune de Minh Duc. Photo: VNA
Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, à la cérémonie de lancement du nouvelle opération de recherche dans la commune de Minh Duc. Photo: VNA

Dong Nai (VNA) - Le Comité de pilotage de la Région militaire 7 et celui de la ville de Dong Nai, chargés de la recherche, du rapatriement et de l'identification des dépouilles de martyrs, ont lancé, le 25 juillet, une nouvelle opération de recherche dans la commune de Minh Duc.

Présent à la cérémonie, le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, a indiqué que, sous la direction du Parti, de l'État et de la Commission militaire centrale, la Campagne des « 500 jours et nuits » avait mobilisé d'importants moyens humains et techniques afin d'accélérer la recherche, le rapatriement et l'identification des martyrs. Plus de 30 équipes ont été déployées et des technologies modernes, telles que des radars de détection souterraine, des outils numériques et des logiciels de gestion, ont été mises à contribution.

Le général Phan Van Giang a reconnu que cette mission demeurait confrontée à de nombreuses difficultés, notamment le manque d'informations, les transformations du terrain, la disparition progressive des témoins et les limites actuelles des analyses ADN.

Malgré ces obstacles, la campagne a permis, après plus de quatre mois, de retrouver près de 1.500 dépouilles de martyrs et sept fosses communes. Plus de 73.000 tombes ont fait l'objet de prélèvements, dont plus de 50.000 échantillons jugés exploitables pour des analyses ADN, tandis qu'environ 8.500 hectares ont été dépollués des mines et autres engins explosifs. Dans la ville de Dong Nai, plus de 100 dépouilles de martyrs ont été retrouvées et rapatriées, et des prélèvements ont été réalisés sur plus de 5.000 tombes.

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cérémonie de lancement du nouvelle opération de recherche dans la commune de Minh Duc. Photo: VNA

Il a souligné que les recherches menées à Minh Duc étaient le fruit d'une étroite coordination entre les organismes militaires, les ministères concernés, les autorités locales, les historiens et les témoins, avec l'appui des technologies modernes pour localiser les sites susceptibles d'abriter des dépouilles de martyrs. Selon lui, ces résultats constituent une base importante pour atteindre les objectifs de la campagne.

Le général Phan Van Giang a salué les efforts de la Région militaire 7, des autorités de Dong Nai, des équipes spécialisées, des témoins historiques ainsi que des organisations et particuliers ayant fourni des informations précieuses.

En vue du 80ᵉ anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet 1947 - 27 juillet 2027), il a appelé les autorités à mobiliser toutes les ressources disponibles, à renforcer le recours aux avancées scientifiques et technologiques et à organiser avec solennité les cérémonies d'inhumation. Il a également demandé d'accélérer les analyses ADN afin d'identifier les martyrs dans les meilleurs délais.

Le ministre a en outre demandé de poursuivre l’exploitation et le recoupement des archives relatives aux anciens champs de bataille afin de délimiter les zones susceptibles d’abriter des tombes de martyrs. Il a insisté pour que les équipes de recherche accomplissent leur mission avec rigueur, méthode et un profond esprit de reconnaissance envers les soldats tombés pour la Patrie.

Au nom du gouvernement, de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense, le général Phan Van Giang a enfin appelé les organisations, les particuliers et les témoins, au Vietnam comme à l’étranger, à continuer de fournir des informations sur les martyrs et leurs sépultures afin de faciliter leur recherche, leur identification et leur retour auprès de leurs familles.

Selon les autorités de Dong Nai, la commune de Minh Duc occupait une position stratégique pendant la guerre de résistance contre les agresseurs américains. Dans le cadre de la Campagne des « 500 jours et nuits », les opérations de recherche ont permis de découvrir, le 20 juillet dernier, 21 dépouilles de martyrs ainsi que plusieurs objets leur ayant appartenu. -VNA

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Mémoire des martyrs

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