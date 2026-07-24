Politique

L’ambassadrice de Thaïlande mise sur un approfondissement de la coopération avec le Vietnam

À l’occasion du 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques, l’ambassadrice de Thaïlande au Vietnam met en avant les acquis du partenariat bilatéral et ses perspectives de développement.

L’ambassadrice de Thaïlande au Vietnam, Urawadee Sriphiromya. Photo: VNA
L’ambassadrice de Thaïlande au Vietnam, Urawadee Sriphiromya. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – À l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande (6 août 1976 - 2026), l’ambassadrice de Thaïlande au Vietnam, Urawadee Sriphiromya, a accordé un entretien à l’Agence vietnamienne d’information (VNA). Elle a estimé que la confiance politique entre les dirigeants des deux pays et les liens étroits entre leurs peuples constituaient le socle des relations bilatérales au cours des cinquante dernières années.

Selon l’ambassadrice, le principal trait marquant des relations entre la Thaïlande et le Vietnam réside dans leur développement continu et leur élévation progressive. Les échanges réguliers de haut niveau ont renforcé la compréhension et la confiance mutuelles et favorisé la coopération dans les domaines politique, économique, culturel, social et les échanges entre les peuples. Elle a notamment souligné l’élévation des relations au rang de partenariat stratégique, de partenariat stratégique renforcé, puis de partenariat stratégique global en 2025.

L’ambassadrice a également souligné l’importance de la visite officielle en Thaïlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, en 2026, suivie de celle du Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul au Vietnam, à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques. Selon elle, ces échanges de haut niveau ont consolidé les bases du partenariat bilatéral.

Évoquant l’exposition photographique « Le prisme de la diplomatie : 50 ans de relations Thaïlande-Vietnam », organisée à Hanoï du 24 au 30 juillet par l’ambassade de Thaïlande et la VNA, l’ambassadrice a estimé que les échanges culturels constituaient un vecteur important du rapprochement entre les deux peuples. L’exposition retrace l’évolution des relations bilatérales depuis 1976 à travers de nombreuses archives, dont certaines sont présentées au public pour la première fois.

Interrogée sur les perspectives des cinquante prochaines années, l’ambassadrice a estimé que la Thaïlande et le Vietnam pourraient, grâce à leur amitié et à leur coopération étroite, renforcer leur résilience, poursuivre leur développement et enregistrer de nouveaux progrès.

Elle a dit espérer un approfondissement de la coopération entre les deux pays en matière d’intégration économique, de commerce et d’investissement. Selon elle, la confiance des entreprises privées thaïlandaises dans le potentiel du marché vietnamien explique leurs investissements au Vietnam. Les deux pays sont également appelés à se soutenir mutuellement afin de mieux s’intégrer aux chaînes d’approvisionnement mondiales et d’améliorer les conditions de vie et le bien-être de leurs populations.

L’ambassadrice a également plaidé pour un renforcement de la coopération afin de faire face aux défis liés au changement climatique, à la sécurité alimentaire et à l’adaptation au climat. En tant qu’amis proches et membres de l’ASEAN, la Thaïlande et le Vietnam continueront à se consulter et à coordonner leurs positions aux niveaux régional et mondial.

La diplomate a par ailleurs estimé que la coopération bilatérale continuerait de se renforcer dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation, qui figurent parmi les priorités des deux pays.

Reprenant les propos du Premier ministre thaïlandais, l’ambassadrice a affirmé que la Thaïlande et le Vietnam entraient dans une nouvelle ère de développement et de prospérité partagés, exprimant sa conviction que les liens d’amitié entre les deux pays continueraient de se renforcer au cours des prochaines décennies.

Enfin, l’ambassadrice a estimé qu’il était nécessaire de multiplier les activités destinées à mieux faire connaître au public les relations entre la Thaïlande et le Vietnam. Elle a annoncé que, le 6 août, jour du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, une exposition consacrée à l’ao dai vietnamien et aux costumes traditionnels thaïlandais serait organisée au Musée des femmes du Vietnam.

Par ailleurs, l’Association d’amitié Vietnam-Thaïlande de la province de Nghe An prévoit d’organiser une exposition spéciale, à laquelle l’ambassade de Thaïlande contribuera par une série de photographies retraçant les empreintes laissées par le Président Hô Chi Minh et ses liens avec la Thaïlande. -VNA

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