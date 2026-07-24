Politique

Un chercheur indonésien salue le rôle croissant du Vietnam au sein de l’ASEAN

Plus de trente ans après son adhésion à l’ASEAN, le Vietnam continue de renforcer son rôle dans la construction de la Communauté de l’Association, selon un chercheur indonésien.

Le directeur du Centre d’études sur l’Asie du Sud-Est (CSEAS) d’Indonésie, le Dr Arisman (droite), lors d’un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA). Photo: VNA
Le directeur du Centre d’études sur l’Asie du Sud-Est (CSEAS) d’Indonésie, le Dr Arisman (droite), lors d’un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA). Photo: VNA

Jakarta (VNA) – Plus de trente ans après son adhésion à l’ASEAN (28 juillet 1995), le Vietnam s’affirme comme l’un des acteurs majeurs de la cohésion et du développement de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Lors d’un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le directeur du Centre d’études sur l’Asie du Sud-Est (CSEAS) d’Indonésie, le Dr Arisman, a estimé que le Vietnam n’était plus seulement un membre actif, mais jouait désormais un rôle croissant dans la construction de la Communauté de l’ASEAN.

Selon lui, les contributions du Vietnam au cours de ses 31 années au sein de l’organisation sont visibles dans les trois piliers de la Communauté.

Sur le plan politique et sécuritaire, le pays défend constamment le rôle central de l’ASEAN, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité et à la prévention des conflits dans la région.

Sur le plan économique, le Vietnam est devenu l’une des économies dynamiques d’Asie du Sud-Est et joue un rôle croissant dans des chaînes d’approvisionnement régionales. Sa participation active à la Communauté économique de l’ASEAN (AEC), au Partenariat économique régional global (RCEP) et aux accords de libre-échange conclus sous l’égide de l’ASEAN a favorisé les liens économiques et les investissements.

Dans le domaine socioculturel, le Vietnam promeut activement la coopération en faveur du développement durable, de la lutte contre le changement climatique, de la gestion des risques de catastrophes, de l’éducation, de la santé et des échanges entre les peuples. Il a également pris l’initiative de promouvoir de nouvelles priorités, telles que la croissance verte, la transformation numérique, l’innovation et le développement inclusif.

Évoquant les résultats de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-59), tenue récemment à Manille, le chercheur a estimé que le Vietnam avait une nouvelle fois démontré son rôle de membre actif et responsable en renforçant la solidarité de l’ASEAN, son autonomie stratégique et la coopération substantielle dans un contexte régional et international marqué par de fortes incertitudes.

Face à l’intensification de la concurrence entre les grandes puissances, le Vietnam continue, selon lui, de défendre le rôle central de l’ASEAN, de promouvoir la cohésion interne et de valoriser les mécanismes dirigés par l’organisation, notamment le Sommet d’Asie de l’Est (EAS), le Forum régional de l’ASEAN (ARF) et les mécanismes ASEAN+.

Concernant la Mer Orientale, le Vietnam maintient sa position constante en faveur d’un règlement pacifique des différends, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Pour le Dr Arisman, cette approche montre que le Vietnam ne participe pas seulement activement aux travaux de l’ASEAN, mais qu’il propose également des initiatives et des solutions pour renforcer la résilience et la cohésion de l’Association.

À l’approche de la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, le chercheur a estimé que le Vietnam était bien placé pour accroître encore sa contribution au développement régional.

Pour conclure, le Dr Arisman a estimé que la principale force du Vietnam résidait dans sa capacité à rapprocher les intérêts, à promouvoir une coopération concrète et à contribuer à préserver la solidarité de l’ASEAN tout en s’adaptant aux nouveaux défis. Il s’est déclaré convaincu que ces atouts permettraient au Vietnam de continuer à jouer un rôle majeur dans la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045 et dans la construction d’une ASEAN plus résiliente, innovante, durable et centrée sur les populations. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Vietnam #ASEAN Indonésie ASEAN
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