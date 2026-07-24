Politique

Réunion de coordination en vue de la première session non ordinaire de l'Assemblée nationale

Les permanences des Comités du Parti de l'Assemblée nationale et du gouvernement se sont réunies le 24 juillet afin de finaliser les préparatifs de la première session non ordinaire de la 16e législature, prévue du 3 au 24 août.

Panorama de la réunion. Photo: VNA
Panorama de la réunion. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La permanence du Comité du Parti de l'Assemblée nationale et celle du Comité du Parti du gouvernement se sont réunies le 24 juillet à Hanoï afin d'examiner le contenu et le programme de la première session non ordinaire de la 16e législature.

La réunion était coprésidée par le secrétaire du Comité du Parti du gouvernement et Premier ministre Le Minh Hung, et le secrétaire du Comité du Parti de l'Assemblée nationale et président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man.

La première session non ordinaire devrait s'ouvrir le 3 août et se clôturer le 24 août 2026. Organisée en deux phases, elle examinera 31 dossiers, dont 26 relatifs aux travaux législatifs, avec l'adoption de 19 projets de loi ou de résolution à caractère normatif et un premier examen de sept projets de loi. Les députés se prononceront également sur des questions de personnel ainsi que sur quatre autres dossiers importants.

S'exprimant lors de la réunion, le Premier ministre Le Minh Hung a salué l'étroite coopération entre les Comités du Parti de l'Assemblée nationale et du gouvernement.

Concernant les préparatifs de cette session non ordinaire, il a indiqué que le gouvernement et les ministères avaient activement préparé d'importants projets de loi et de résolution comportant de nombreuses nouvelles politiques susceptibles d'avoir un impact majeur sur le développement socio-économique. Ces textes visent notamment à concrétiser les orientations du Parti, à répondre aux questions urgentes apparues dans la pratique, à accélérer la réduction des procédures administratives et des conditions d'accès au marché, à poursuivre la réorganisation de l'appareil administratif et à traiter les textes réglementaires qui expireront avant le 1er mars 2027.

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Le secrétaire du Comité du Parti du gouvernement et Premier ministre Le Minh Hung (2e à partir de la droite), et le secrétaire du Comité du Parti de l'Assemblée nationale et président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man (3e à partir de la droite), lors de la réunion. Photo: VNA


Le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man a souligné que, malgré un calendrier très serré, il était indispensable de garantir la qualité des projets de loi et de résolution soumis à l'Assemblée nationale.

Tout en saluant les efforts du gouvernement, des organes de l'Assemblée nationale et des ministères dans les préparatifs de la session, il a demandé aux organismes chargés de la rédaction des textes de finaliser rapidement les dossiers et de coopérer étroitement avec le Conseil des affaires ethniques et les commissions de l'Assemblée nationale afin d'assurer la qualité des travaux d'examen dès les premières étapes.

Le président de l'Assemblée nationale a enfin appelé les organismes concernés à poursuivre le renouvellement de leurs méthodes de travail, à préparer la session avec rigueur, méthode et sens des responsabilités, afin d'assurer le succès de cette première session non ordinaire de la 16e législature. -VNA

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