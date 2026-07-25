Politique

Le Vietnam interdit strictement toute forme de travail forcé

Le Vietnam a estimé que la nouvelle décision des États-Unis d’imposer un nouveau droit de douane de 12,5 % sur les importations en provenance des économies visées par une enquête au titre de la Section 301 ne reflétait pas pleinement les efforts déployés par Hanoï pour lutter contre le travail forcé.

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: ministère vietnamien des Affaires étrangères
La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: ministère vietnamien des Affaires étrangères

Hanoï (VNA) - Répondant le 25 juillet à une question de la presse concernant la réaction du Vietnam à la décision du Bureau du Représentant américain au commerce (USTR) d'imposer un nouveau droit de douane de 12,5 % sur les marchandises provenant de toutes les économies faisant l'objet d'une enquête au titre de la Section 301, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a déclaré : « La décision de l'USTR ne reflète pas pleinement la réalité ni les efforts déployés par le Vietnam pour prévenir, réduire et éliminer le travail forcé, notamment à travers l'interdiction d'importer des produits issus du travail forcé.".

Le Vietnam interdit strictement toute forme de travail forcé et respecte pleinement les normes de l'Organisation internationale du Travail (OIT), ainsi que les conventions internationales et les accords de libre-échange auxquels il est partie. Le 22 juillet 2026, le gouvernement vietnamien a promulgué le décret n° 292/2026/NĐ-CP, qui interdit l'importation de marchandises extraites, produites ou fabriquées, en tout ou en partie, au moyen du travail forcé, a-t-elle ajouté.

Le Vietnam poursuivra ses échanges et sa coopération avec les États-Unis dans un esprit constructif et de coopération, tout en demandant à la partie américaine de prendre pleinement en compte les mesures mises en œuvre par le Vietnam afin d'ajuster les droits de douane appliqués aux produits vietnamiens en fonction de la réalité et des efforts accomplis par le pays en matière d'élaboration et d'application de la législation, a conclu Pham Thu Hang. -VNA

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