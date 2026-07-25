Politique

AMM-59 : le Vietnam laisse une forte empreinte aux réunions de l’ASEAN

Lors de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-59) et des réunions connexes, tenues du 20 au 24 juillet à Manille, le Vietnam s’est distingué par son rôle actif dans le renforcement de la solidarité de l’ASEAN, l’approfondissement des partenariats extérieurs et la promotion des positions communes sur les questions régionales.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang. Photo : VNA
Le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-59) et les réunions connexes, organisées du 20 au 24 juillet à Manille, aux Philippines, se sont conclues avec succès, aboutissant à des résultats globaux et à l’adoption de nombreux documents importants, traduisant les engagements politiques en une coopération concrète.

Dans une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) présent aux Philippines, le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang a mis en avant les principaux résultats de ces réunions ainsi que les contributions de la délégation vietnamienne.

Premièrement, le processus de construction de la Communauté de l’ASEAN a poursuivi son avancée.

Deuxièmement, le réseau de relations extérieures de l’ASEAN a continué de s’élargir et de s’approfondir.

Troisièmement, l’attractivité et la pérennité des normes de conduite établies par l’ASEAN ont été une nouvelle fois confirmées à travers le succès des activités marquant le 50e anniversaire du Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC).

Quatrièmement, les réunions ministérielles Mékong-Japon et Mékong-République de Corée ont réaffirmé l’engagement durable des deux partenaires en faveur de la coopération sous-régionale, notamment pour relever les défis communs liés à la sécurité énergétique et à la cybercriminalité.

Évoquant la participation et les contributions marquantes de la délégation vietnamienne, conduite par le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung, le vice-ministre Dang Hoang Giang a indiqué que le Vietnam avait, en premier lieu, travaillé en étroite coordination avec la présidence philippine et les autres États membres afin de promouvoir la solidarité et le consensus au sein de l’ASEAN. Il a également soutenu activement la mise en œuvre, dans les délais prévus, des priorités et initiatives de la présidence, tout en proposant de nombreuses initiatives visant à renforcer la cohésion, la résilience et la connectivité de l’ASEAN.

Deuxièmement, seul pays assurant actuellement la coordination des relations de l’ASEAN avec deux partenaires de dialogue, le Vietnam a laissé une empreinte significative dans le développement des relations entre l’ASEAN, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande.

Le Vietnam a présidé les négociations ayant conduit à l’adoption du Plan d’action ASEAN–Royaume-Uni 2027-2031 ainsi que de la Déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères ASEAN–Royaume-Uni sur la coopération dans le cadre de la Vision de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique (AOIP). Il a également favorisé le consensus au sein de l’ASEAN pour l’admission du Royaume-Uni en tant que 28e membre du Forum régional de l’ASEAN (ARF).

Par ailleurs, le Vietnam a dirigé les négociations et l’adoption de la Déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères ASEAN–Nouvelle-Zélande sur le renforcement de la résilience régionale, tout en encourageant la mise en œuvre efficace et globale du Plan d’action ASEAN–Nouvelle-Zélande 2026-2030, selon le principe de « privilégier la qualité à la quantité ».

Le Vietnam a également participé activement aux discussions sur la Mer Orientale, soulignant l’importance de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans cette zone maritime, mettant en avant les intérêts et les responsabilités communs des États, et veillant à ce que la position de principe de l’ASEAN sur cette question soit pleinement reflétée dans les documents adoptés.

Enfin, sous la coprésidence du ministre vietnamien des Affaires étrangères Le Hoai Trung, la 17e Réunion des ministres des Affaires étrangères Mékong-Japon est convenue de reprendre le Sommet Mékong-Japon dans les meilleurs délais et au moment opportun.

S’agissant des activités bilatérales, Dang Hoang Giang a indiqué que le ministre Le Hoai Trung avait tenu une quinzaine de rencontres et d’entretiens bilatéraux avec les chefs de délégation.

Selon lui, les partenaires ont unanimement salué le rôle, la stature et les réalisations du Vietnam, estimant que celui-ci est un partenaire de plus en plus important tant dans la région que sur la scène internationale. Nombre d’entre eux se sont particulièrement intéressés à la stratégie de développement du Vietnam à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, considérant le pays non seulement comme un marché à fort potentiel, mais aussi comme un partenaire de coopération, de développement partagé et de gestion des défis régionaux et mondiaux.

Les différentes parties ont exprimé leur souhait d’intensifier les échanges de haut niveau, de mettre en œuvre efficacement les accords conclus, de lever les obstacles persistants et d’élargir la coopération dans les domaines prioritaires du Vietnam, tels que les sciences et les technologies, l’innovation, la transformation numérique, l’énergie, la transition verte, l’économie maritime, la résilience des chaînes d’approvisionnement et le développement des ressources humaines hautement qualifiées.

Le Vietnam a également présenté les progrès accomplis dans le perfectionnement de son économie de marché, le développement du secteur privé et la transformation de son modèle de croissance, contribuant ainsi à mieux identifier les domaines de coopération correspondant aux atouts des partenaires et aux priorités nationales dans cette nouvelle phase de développement.

Un autre point marquant réside dans l’importance croissante accordée par les partenaires au rôle et au prestige du Vietnam au sein de l’ASEAN, dans la région et sur la scène internationale. Le pays est reconnu comme une voix équilibrée et responsable, capable de rapprocher les partenaires de l’ASEAN et de contribuer à la paix, à la stabilité, à la sécurité, à la sûreté et à la liberté de navigation, au respect du droit international ainsi qu’à la réponse aux défis communs.

Selon le vice-ministre, la mission de travail du chef de la diplomatie vietnamienne Le Hoai Trung à l’occasion de l’AMM-59 et des réunions connexes s’est déroulée avec un grand succès. Elle a contribué à approfondir les relations avec les partenaires sur les plans bilatéral et multilatéral, à élargir les perspectives de développement et à créer de nouvelles conditions favorables à la réalisation des objectifs stratégiques du Vietnam. - VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #ASEAN #AMM-59 #Philippines #coopération régionale #Royaume-Uni #Nouvelle-Zélande #Mer Orientale
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Le Hoai Trung, ministre vietnamien des Affaires étrangères et la ministre philippine des Affaires étrangères, Maria Theresa Lazaro. Photo : VNA

AMM-59 : Le Vietnam renforce ses partenariats avec les Philippines, la Norvège et l'UE

En marge de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-59), le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, s'est entretenu avec ses homologues philippine et norvégien et un responsable européen. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, les questions régionales ainsi que le développement des relations entre l'ASEAN et ses partenaires.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a participé à la 14e Réunion ministérielle Mékong-République de Corée. Photo: ministère des Affaires étrangères. Photo : ministère des AE

AMM-59 : le Vietnam propose trois orientations pour renforcer la coopération Mékong-R. de Corée

Réunis à Manille dans le cadre des réunions ministérielles de l'ASEAN, les pays du mécanisme de coopération Mékong-République de Corée ont réaffirmé leur engagement à renforcer un partenariat axé sur le développement durable, la résilience et l'innovation. À cette occasion, le Vietnam a proposé plusieurs orientations pour le futur Plan d'action 2027-2031 afin d'intensifier la coopération dans des domaines stratégiques.

Voir plus

Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale d’organisation du Parti communiste du Vietnam (PCV) (droite), remet la décision du Bureau politique à Le Quang Tung, nouveau secrétaire du Comité provincial du Parti d’An Giang pour le mandat 2025-2030. Photo: VNA

An Giang a son nouveau secrétaire du Comité provincial du Parti

Le Bureau politique a nommé Le Quang Tung, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam, au poste de secrétaire du Comité provincial du Parti d’An Giang pour le mandat 2025-2030, avec pour mission de conduire le développement de la province et de mettre en œuvre les grandes orientations fixées par le Parti.

Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, à la cérémonie de lancement du nouvelle opération de recherche dans la commune de Minh Duc. Photo: VNA

Nouvelle campagne de recherche de dépouilles de martyrs à Dong Nai

Le Vietnam a lancé une nouvelle opération de recherche et de rapatriement des dépouilles de martyrs dans la commune de Minh Duc, à Dong Nai, dans le cadre de la campagne nationale des « 500 jours et nuits », qui a déjà permis de retrouver près de 1.500 dépouilles et d’accélérer l’identification des soldats tombés pour la Patrie grâce aux technologies modernes.

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: ministère vietnamien des Affaires étrangères

Le Vietnam interdit strictement toute forme de travail forcé

Le Vietnam a estimé que la nouvelle décision des États-Unis d’imposer un nouveau droit de douane de 12,5 % sur les importations en provenance des économies visées par une enquête au titre de la Section 301 ne reflétait pas pleinement les efforts déployés par Hanoï pour lutter contre le travail forcé.

Le Premier ministre Lê Minh Hung s'exprime lors de la séance de travail avec la permanence du Comité du Parti de la province de Diên Diên Photo: VNA

Le Premier ministre appelle à faire valoir l’esprit de Diên Biên Phu pour son décollage

L’économie provinciale a connu une transformation structurelle positive, tirée notamment par les services (62,35%) et d’autres secteurs clés. L’indice de la production industrielle a progressé de 16,03% sur un an; les ventes au détail de biens et de services aux consommateurs a augmenté de 14,86% ; le chiffre d’affaires à l’import-export a bondi de 26,68% ; le tourisme a réalisé plus de 1.700 milliards de dôngs de recettes, et a accueilli près d’un million de visiteur (+20%).

Clôture du 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat. Photo: VNA

Communiqué de presse sur la 5e journée de travail du 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat

Lors de la séance du matin, présidée par Lê Minh Hung, membre du Bureau politique et Premier ministre, le Comité central du Parti a examiné trois rapports : le bilan après un an du modèle d’organisation du système politique et du modèle d’administration locale à deux niveaux, les performances socio-économiques du premier semestre 2026 et les priorités pour le reste de l’année et le bilan de la construction du Parti et du système politique au cours des six premiers mois de 2026, ainsi que les tâches pour le second semestre.

Après cinq jours de travaux intensifs, démocratiques et empreints d’un sens élevé des responsabilités, le 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat s’achève le 24 juillet à Hanoï. Photo: VNA

Clôture du 3e Plénum du CC du Parti : de grandes orientations adoptées pour le développement national

Au terme de cinq jours de travaux, le 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat a adopté plusieurs orientations et décisions majeures concernant l’édification du Parti, la gouvernance nationale, le développement socio-économique et la protection du pays. Le secrétaire général du Parti, également président de la République Tô Lâm, a appelé à traduire rapidement le consensus politique en actions concrètes.

Des touristes étrangers participent à la préparation de banh chung. Photo: VNA

La réforme de la diplomatie populaire contribue au renforcement de la force globale la diplomatie vietnamienne

La valeur irremplaçable de la diplomatie populaire réside dans sa capacité à atteindre des réalités inaccessibles à la diplomatie formelle. Alors que le pays entre dans une nouvelle ère de développement, la réforme de la diplomatie populaire découle non seulement des mutations rapides et complexes de la situation internationale, mais aussi d'une nécessité interne : celle de mobiliser pleinement le potentiel du peuple, la force de l'unité nationale et les atouts de l'époque, contribuant ainsi au renforcement de la diplomatie vietnamienne.

Le ministre des Affaires étrangères Lê Hoai Trung à Manille (Philippines). Photo: VNA

Le Vietnam et l’ASEAN consolident les fondements de la paix régionale à travers les principes du TAC

Cinquante ans après la signature du Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC) et trente et un ans après l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN, les principes de dialogue, de respect de la souveraineté, de règlement pacifique des différends et de coopération continuent de constituer le socle de la stabilité régionale. Face aux nouvelles évolutions stratégiques, le Vietnam poursuit, aux côtés des autres États membres, ses efforts pour renforcer l’unité de l’ASEAN et préserver son rôle central.

Figurant parmi les traités les plus largement adoptés de la Conférence de La Haye, la Convention de La Haye sur l’apostille simplifie l’authentification des documents publics échangés entre les pays. Photo: baochinhphu.vn

Le gouvernement réglemente l’apostillation des documents des citoyens vietnamiens

Sont susceptibles d’être apostillés tous les documents et tous les actes qui émanent directement d’une autorité publique ou d’une juridiction (ju- diciaire, administrative, constitutionnelle), y compris ceux qui émanent de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême, d’un greffier ou d’un huissier de justice ; ainsi qu’aux documents administratifs et aux actes notariés.

Les dirigeants des ministères de l'Éducation de l'ASEAN lancent le Plan de travail de l'ASEAN pour l'éducation 2026-2030. Photo: VNA

Le Vietnam participe à la Conférence des ministres de l'Éducation de l'ASEAN à Singapour

Réunis à Singapour, les ministres de l'Éducation de l'ASEAN et de leurs partenaires ont adopté le Plan de travail de l'ASEAN pour l'éducation 2026-2030, destiné à promouvoir des systèmes éducatifs inclusifs, à développer les compétences de la main-d'œuvre et à renforcer l'identité régionale. À cette occasion, le Vietnam a réaffirmé son engagement en faveur d'une coopération éducative accrue au sein de l'ASEAN et avec ses partenaires.