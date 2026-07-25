AMM-59 : le Vietnam laisse une forte empreinte aux réunions de l’ASEAN

Hanoï (VNA) – La 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-59) et les réunions connexes, organisées du 20 au 24 juillet à Manille, aux Philippines, se sont conclues avec succès, aboutissant à des résultats globaux et à l’adoption de nombreux documents importants, traduisant les engagements politiques en une coopération concrète.



Dans une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) présent aux Philippines, le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang a mis en avant les principaux résultats de ces réunions ainsi que les contributions de la délégation vietnamienne.



Premièrement, le processus de construction de la Communauté de l’ASEAN a poursuivi son avancée.



Deuxièmement, le réseau de relations extérieures de l’ASEAN a continué de s’élargir et de s’approfondir.



Troisièmement, l’attractivité et la pérennité des normes de conduite établies par l’ASEAN ont été une nouvelle fois confirmées à travers le succès des activités marquant le 50e anniversaire du Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC).



Quatrièmement, les réunions ministérielles Mékong-Japon et Mékong-République de Corée ont réaffirmé l’engagement durable des deux partenaires en faveur de la coopération sous-régionale, notamment pour relever les défis communs liés à la sécurité énergétique et à la cybercriminalité.



Évoquant la participation et les contributions marquantes de la délégation vietnamienne, conduite par le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung, le vice-ministre Dang Hoang Giang a indiqué que le Vietnam avait, en premier lieu, travaillé en étroite coordination avec la présidence philippine et les autres États membres afin de promouvoir la solidarité et le consensus au sein de l’ASEAN. Il a également soutenu activement la mise en œuvre, dans les délais prévus, des priorités et initiatives de la présidence, tout en proposant de nombreuses initiatives visant à renforcer la cohésion, la résilience et la connectivité de l’ASEAN.



Deuxièmement, seul pays assurant actuellement la coordination des relations de l’ASEAN avec deux partenaires de dialogue, le Vietnam a laissé une empreinte significative dans le développement des relations entre l’ASEAN, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande.



Le Vietnam a présidé les négociations ayant conduit à l’adoption du Plan d’action ASEAN–Royaume-Uni 2027-2031 ainsi que de la Déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères ASEAN–Royaume-Uni sur la coopération dans le cadre de la Vision de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique (AOIP). Il a également favorisé le consensus au sein de l’ASEAN pour l’admission du Royaume-Uni en tant que 28e membre du Forum régional de l’ASEAN (ARF).



Par ailleurs, le Vietnam a dirigé les négociations et l’adoption de la Déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères ASEAN–Nouvelle-Zélande sur le renforcement de la résilience régionale, tout en encourageant la mise en œuvre efficace et globale du Plan d’action ASEAN–Nouvelle-Zélande 2026-2030, selon le principe de « privilégier la qualité à la quantité ».



Le Vietnam a également participé activement aux discussions sur la Mer Orientale, soulignant l’importance de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans cette zone maritime, mettant en avant les intérêts et les responsabilités communs des États, et veillant à ce que la position de principe de l’ASEAN sur cette question soit pleinement reflétée dans les documents adoptés.



Enfin, sous la coprésidence du ministre vietnamien des Affaires étrangères Le Hoai Trung, la 17e Réunion des ministres des Affaires étrangères Mékong-Japon est convenue de reprendre le Sommet Mékong-Japon dans les meilleurs délais et au moment opportun.



S’agissant des activités bilatérales, Dang Hoang Giang a indiqué que le ministre Le Hoai Trung avait tenu une quinzaine de rencontres et d’entretiens bilatéraux avec les chefs de délégation.



Selon lui, les partenaires ont unanimement salué le rôle, la stature et les réalisations du Vietnam, estimant que celui-ci est un partenaire de plus en plus important tant dans la région que sur la scène internationale. Nombre d’entre eux se sont particulièrement intéressés à la stratégie de développement du Vietnam à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, considérant le pays non seulement comme un marché à fort potentiel, mais aussi comme un partenaire de coopération, de développement partagé et de gestion des défis régionaux et mondiaux.



Les différentes parties ont exprimé leur souhait d’intensifier les échanges de haut niveau, de mettre en œuvre efficacement les accords conclus, de lever les obstacles persistants et d’élargir la coopération dans les domaines prioritaires du Vietnam, tels que les sciences et les technologies, l’innovation, la transformation numérique, l’énergie, la transition verte, l’économie maritime, la résilience des chaînes d’approvisionnement et le développement des ressources humaines hautement qualifiées.



Le Vietnam a également présenté les progrès accomplis dans le perfectionnement de son économie de marché, le développement du secteur privé et la transformation de son modèle de croissance, contribuant ainsi à mieux identifier les domaines de coopération correspondant aux atouts des partenaires et aux priorités nationales dans cette nouvelle phase de développement.



Un autre point marquant réside dans l’importance croissante accordée par les partenaires au rôle et au prestige du Vietnam au sein de l’ASEAN, dans la région et sur la scène internationale. Le pays est reconnu comme une voix équilibrée et responsable, capable de rapprocher les partenaires de l’ASEAN et de contribuer à la paix, à la stabilité, à la sécurité, à la sûreté et à la liberté de navigation, au respect du droit international ainsi qu’à la réponse aux défis communs.



Selon le vice-ministre, la mission de travail du chef de la diplomatie vietnamienne Le Hoai Trung à l’occasion de l’AMM-59 et des réunions connexes s’est déroulée avec un grand succès. Elle a contribué à approfondir les relations avec les partenaires sur les plans bilatéral et multilatéral, à élargir les perspectives de développement et à créer de nouvelles conditions favorables à la réalisation des objectifs stratégiques du Vietnam. - VNA

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