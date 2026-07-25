Politique

Deux dirigeants nommés secrétaires des Comités du Parti de Cân Tho et de An Giang

Partant des exigences des tâches spécifiques, le Politburo a décidé d’affecter le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Cân Tho, Lê Quang Tung, au poste de secrétaire du Comité provincial du Parti de la province de An Giang, et d’affecter Dô Thanh Binh au poste de secrétaire du Comité du Parti de la ville de Cân Tho pour le mandat 2025-2030, a déclaré samedi 25 juillet le chef de la Commission de l’organisation du Comité central du Parti, Nguyên Duy Ngoc.

Le chef de la Commission de l’organisation du Comité central du Parti, Nguyên Duy Ngoc, remet la décision du Politburo d’affecter et de nommer Dô Thanh Binh (à gauche) au poste de secrétaire du Comité du Parti de la ville de Cân Tho pour le mandat 2025-2030. Photo : VNA
Le chef de la Commission de l’organisation du Comité central du Parti, Nguyên Duy Ngoc, remet la décision du Politburo d’affecter et de nommer Dô Thanh Binh (à gauche) au poste de secrétaire du Comité du Parti de la ville de Cân Tho pour le mandat 2025-2030. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le Politburo a décidé d’affecter et de nommer le membre du Comité central du Parti, chef adjoint de la Commission de l’organisation du Comité central du Parti et membre de la permanence du Comité du Parti du gouvernement, Dô Thanh Binh, au poste de secrétaire du Comité du Parti de la ville de Cân Tho et de membre du Comité du Parti de la 9e Région militaire.

Partant des exigences des tâches spécifiques, le Politburo a décidé d’affecter le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Cân Tho, Lê Quang Tung, au poste de secrétaire du Comité du Parti de la province de An Giang, et d’affecter Dô Thanh Binh au poste de secrétaire du Comité du Parti de la ville de Cân Tho pour le mandat 2025-2030, a déclaré samedi 25 juillet le chef de la Commission de l’organisation du Comité central du Parti, Nguyên Duy Ngoc.

Né en 1967 et originaire de la province de Cà Mau, titulaire d’une maîtrise en sciences économiques et d’une licence en économie politique, Dô Thanh Binh a assumé plusieurs fonctions importantes, dont président de son Comité populaire et secrétaire du Comité du Parti de l’ancienne province de Kiên Giang, secrétaire du Comité du Parti de la ville de Cân Tho pour le mandat 2020-2025, chef adjoint de la Commission de l’organisation du Comité central du Parti, vice-ministre et ministre de l’Intérieur.

Au nom du Politburo, il a félicité Dô Thanh Binh pour sa nouvelle nomination et a demandé au comité exécutif, à la permanence du Comité du Parti de la ville de Cân Tho et aux autorités de divers échelons de continuer de faire valoir la tradition de solidarité et d’unité, et d’œuvrer avec le nouveau secrétaire pour mettre en œuvre avec succès la résolution du 14e Congrès national du Parti et la résolution du Congrès du Parti de la ville de Cân Tho pour le mandat 2025-2030.

Cân Tho, noyau urbain et moteur économique central du delta du Mékong, est l’une des six villes relevant de l’autorité centrale. La ville a affiché une croissance du produit intérieur brut régional de 7,23% en 2025 et de 6,77% au premier semestre de 2026. Conformément aux décisions du Comité central du Parti, de l’Assemblée nationale et du Comité permanent de l’Assemblée nationale, l’ensemble des zones naturelles et des populations de la ville de Cân Tho, des provinces de Soc Trang et de Hâu Giang sont réorganisées en une nouvelle unité administrative nommée «ville de Cân Tho».

Nguyên Duy Ngoc a exhorté le Comité du Parti de la ville de Cân Tho à redoubler d’efforts en vue d’une croissance à deux chiffres ; à attirer les investissements, à accélérer les projets clés et à améliorer l’efficacité du décaissement des fonds d’investissement publics; à rechercher de nouveaux moteurs de croissance, à appliquer la science et la technologie à l’agriculture, à promouvoir le développement énergétique et logistique ainsi que son rôle de centre d’approvisionnement en produits agricoles et alimentaires pour le Sud.

Dans son discours d’acceptation, Dô Thanh Binh a exprimé son honneur d’avoir été nommé par le Politburo pour assumer à nouveau ce poste. Il s’est engagé, de concert avec le comité exécutif et la permanence du Comité du Parti de la ville de Cân Tho, à promouvoir les acquis, l’esprit d’unité, de démocratie et de discipline, à concrétiser les politiques du Comité central du Parti en résultats concrets, à transformer les potentialités en avantages concurrentiels, amenant Cân Tho à se développer de manière rapide et durable. – VNA

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