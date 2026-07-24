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Entre tradition et haute technologie : Hué dévoile le « Hue Wonderverse Music Fest 2026 »

Le Festival international de musique et du patrimoine de Hué, intitulé « Hue Wonderverse Music Fest 2026 » qui aura lieu du 30 août au 1er septembre sur la place du Centre sportif de la ville de Hué, ne se limite pas à un simple événement de divertissement ponctuel mais est orienté pour devenir une marque de festival annuelle dans les années à venir.

Lors de la conférence de presse. Photo : Comité d'organisation
Lors de la conférence de presse. Photo : Comité d'organisation

Hue (VNA) - Le Festival international de musique et du patrimoine de Hué, intitulé « Hue Wonderverse Music Fest 2026 », aura lieu du 30 août au 1er septembre sur la place du Centre sportif de la ville de Hué. L’information a été rendue publique par le Comité d’organisation du Festival de Hué lors d’une conférence de presse tenue le 23 juillet.

Cet événement sera en accès libre pour les habitants locaux et les touristes à l'occasion de la Fête nationale du 2 septembre. Considéré comme l’une des manifestations culturelles, musicales et technologiques de plus grande envergure jamais organisées à Hué, le festival prévoit la participation d'une centaine d'artistes et devrait attirer environ 500 000 spectateurs.

Placé sous le thème « City Awakening - Éveil du Patrimoine », le festival est conçu comme un espace d'expérience multidimensionnel, créant une synergie entre le patrimoine et la musique, l’art contemporain et les technologies de performance les plus avancées. Pour la première fois, la ville de Hue accueillera une scène multisensorielle répondant aux standards internationaux, équipée de systèmes d'écrans LED monumentaux et de technologies visuelles, médiatiques et laser de pointe.

Outre les concerts, l’événement proposera des espaces dédiés à l'expérience culturelle, à la création, à l'innovation technologique, à la gastronomie ainsi que diverses activités d'interaction communautaire.

Le point d’orgue de ce festival réside dans ses deux grandes soirées musicales thématiques. La soirée du 30 août, intitulée « Le patrimoine s'éveille », mettra à l’honneur les valeurs culturelles et l’identité nationale du Vietnam à travers une fusion entre musique contemporaine et éléments traditionnels, en présence de nombreux chanteurs de renom. La soirée du 1er septembre, sous le thème « Intégration du patrimoine », rassemblera des artistes de musique électronique nationaux et internationaux.

Selon le Comité d’organisation du Festival de Hué, cet événement a pour ambition de devenir une marque de festival culturel et musical international propre à Hué, contribuant ainsi à concrétiser la stratégie de développement des industries culturelles et à faire de Hué une ville de festivals emblématique du Vietnam.

S'exprimant lors de la conférence de presse, Tran Huu Thuy Giang, vice-président du Comité populaire de la ville de Hue, a souligné que le « Hue Wonderverse Music Fest 2026 » ne se limite pas à un simple événement de divertissement ponctuel. Il est orienté pour devenir une marque de festival annuelle dans les années à venir, visant à dynamiser les industries culturelles, à stimuler le tourisme et à promouvoir l'image de la ville.

Cette initiative participe activement à la transformation de Hue en une cité patrimoniale dynamique, créative et intégrée au niveau régional. -VNA

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