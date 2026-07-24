Culture-Sports

De grands flûtistes réunis au Vietnam pour un festival à multiples octaves

Le Festival international de flûte du Vietnam (VNIFF) propose un programme exceptionnel de masterclasses, de concerts et de concours, offrant aux étudiants une expérience artistique inestimable et l’opportunité de rencontrer des musiciens de renommée mondiale.

Festival international de flûte du Vietnam: une première édition d’exception au cœur de Phu Quôc.
Festival international de flûte du Vietnam: une première édition d’exception au cœur de Phu Quôc.

Hanoi (VNA) - Du 23 au 28 juillet, le Vietnam accueille son tout premier rassemblement international de flûtistes de renom, de jeunes talents et d’étudiants passionnés venus d’Europe, des Amériques et d’Asie.

Le Festival international de flûte du Vietnam (VIFF) propose un programme exceptionnel de masterclasses, de concerts et de concours, offrant aux élèves une expérience artistique inestimable et l’opportunité de rencontrer des musiciens de renommée internationale.

Le festival a été fondé sur la conviction que la musique est l’un des moyens les plus puissants de rassembler les gens par-delà les cultures, les générations et les origines. En tant qu’initiative à but non lucratif, le VIFF vise à créer un environnement où l’excellence artistique et les liens humains peuvent s’épanouir ensemble.

«Que vous soyez un artiste confirmé, un jeune musicien en devenir ou un mélomane enthousiaste, j’espère que vous trouverez inspiration, encouragement et un sentiment d’appartenance tout au long de ce festival», a déclaré Erin Bouriakov, fondatrice et directrice artistique du VIFF.

«En faisant venir des musiciens de renommée mondiale et de la musique classique à Phu Quôc, nous espérons contribuer, modestement mais de manière significative, à l’essor d’un avenir culturel dynamique pour cette communauté et pour le Vietnam.»

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Erin Bouriakov, fondatrice et directrice artistique du VNIFF. Photo : erinbouriakov.com

Erin Bouriakov est une flûtiste lauréate d’un Grammy Award, reconnue pour la beauté envoûtante de son timbre et l’extraordinaire lyrisme avec lequel elle exprime les émotions les plus intimes de la musique.

Reconnue internationalement comme soliste, chambriste, pédagogue et artiste d’enregistrement, elle offre sur scène une combinaison rare de maîtrise technique, de profondeur artistique et de nuances expressives.

Elle a été membre du jury de plusieurs concours internationaux majeurs, dont le Festival australien de la flûte, l’Association nationale de la flûte (États-Unis), le Tampere Flute Fest (Finlande) et le Festival de la flûte de Singapour, où son expertise et sa sensibilité artistique sont très appréciées.

Une aventure humaine et musicale

​Au VIFF, Erin Bouriakov se produira en concert, animera des masterclasses, dispensera des formations techniques avancées et inspirera une nouvelle génération de jeunes flûtistes.

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Sebastian Jacot est l’artiste principal du VIFF. Photo : Thefluteview

Pendant six jours, les concurrents s’affronteront pour remporter des prix dans trois catégories : la division Junior, la division MH et la division Jeune Artiste, les meilleurs interprètes étant récompensés lors du Concert de gala des lauréats.​

Le lauréat de la catégorie Jeune Artiste recevra un prix de 1.000 dollars, ainsi que des prix spéciaux, dont le Prix du Public et des prix offerts par Flutes & Flutists, le magasin spécialisé en flûtes le plus réputé d’Australie.

Parallèlement au concours, un riche programme de masterclasses (niveaux débutant, avancé et confirmé), ainsi que des concerts, des performances d’ensemble, des expositions d’instruments et le concert de gala «When the Wind Sings» le 28 juillet, favorisera les échanges culturels, accompagnera la prochaine génération de musiciens et soutiendra le développement à long terme de la pratique de la flûte.

Sebastian Jacot est l’artiste principal de la première édition du VIFF. Lauréat de nombreux concours internationaux de flûte prestigieux, Jacot est largement reconnu comme l’un des meilleurs flûtistes au monde.

Parmi les artistes invités figurent l’Américaine Viviana Guzmán, le Singapourien Tiong Eng, la Chinoise Meixiang Park, l’Italienne Rebecca Viora et les Japonais Hiromitsu Abe et Naoko Ishibashi.

​Au-delà des concerts et du concours, le festival offre un véritable lieu de rencontre entre artistes, étudiants et mélomanes, permettant aux jeunes flûtistes vietnamiens et internationaux de bénéficier des conseils de quelques-uns des plus grands spécialistes internationaux tout en partageant leur passion avec le public. – VNA

source
#Festival international de flûte du Vietnam
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