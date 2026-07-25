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Le Camp d’été du Vietnam 2026 renforce les liens des jeunes Vietnamiens à l’étranger avec leur pays d’origine

Réunissant plus de 100 jeunes Vietnamiens d’outre-mer venus de 32 pays et territoires, le Camp d’été du Vietnam 2026 s’est achevé à Khanh Hoa après deux semaines d’activités consacrées à la découverte du patrimoine national, au renforcement des liens avec le pays d’origine et à la promotion des échanges culturels.

La vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang remet des cadeaux aux participants les plus remarquables du Camp d’été du Vietnam 2026. Photo : VNA
La vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang remet des cadeaux aux participants les plus remarquables du Camp d’été du Vietnam 2026. Photo : VNA

Khanh Hoa (VNA) –La cérémonie de clôture du Camp d'été du Vietnam 2026, placé sous le thème « Voyager au cœur du patrimoine, renouer avec les racines », s'est tenue le 24 juillet dans la province de Khanh Hoa (Centre), en présence de plus de 100 jeunes Vietnamiens de l'étranger venus de 32 pays et territoires.

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a souligné que ce parcours, entamé à Hanoï et achevé à Nha Trang, avait permis aux participants de renforcer leurs liens avec leur pays d'origine, de mieux comprendre son histoire, sa culture et sa souveraineté maritime, notamment grâce à leur rencontre avec les élèves-officiers de l'Académie navale de la Marine populaire vietnamienne. Elle les a encouragés à faire connaître le Vietnam auprès de leurs amis à travers le monde et à contribuer au développement de leur pays d'origine.

L’un des temps forts de cette édition a été la visite de sites créés par d’éminents Vietnamiens résidant à l’étranger, tels que l’Espace commémoratif du peintre Le Ba Dang, le Musée de la céramique ancienne de la rivière Huong de la professeure Thai Kim Lan et le Centre de découverte scientifique de Quy Nhon fondé par le professeur Tran Thanh Van.

À Khanh Hoa, les jeunes ont rendu hommage aux soldats tombés au récif de Gac Ma et ont échangé avec les élèves de l’Académie navale, des activités qui leur ont offert une compréhension plus approfondie de l’histoire et des enjeux de souveraineté du pays.

Lors de la cérémonie, dix bourses d'études ont été remises à des élèves et étudiants de la province de Khanh Hoa issus de familles défavorisées, en reconnaissance de leurs efforts et de leurs bons résultats scolaires.

Organisé du 12 au 25 juillet dans huit villes et provinces, le Camp d'été du Vietnam 2026 a proposé un programme mêlant découverte du patrimoine, visites de sites historiques et culturels, échanges interculturels et actions de bénévolat. Plus de 300 millions de dôngs ont été consacrés à des activités caritatives, tandis qu'une « Bibliothèque de la jeunesse » a été inaugurée dans le cadre du programme.

Initiative annuelle lancée en 2004 par le Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger (relevant du ministère des Affaires étrangères), le Camp d'été du Vietnam a permis à des milliers de jeunes issus de la diaspora de renouer avec leurs racines et de renforcer leur attachement au pays.-VNA

#Camp d'été du Vietnam
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