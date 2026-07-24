Société

Camp d’été Vietnam 2026 : un retour aux sources

Plus de 100 jeunes Vietnamiens d’outre-mer originaires de 32 pays et territoires ont poursuivi leur parcours du Camp d’été Vietnam 2026 à Khanh Hoa au Centre, où ils ont participé à des activités de mémoire, d’échanges et de découverte, renforçant ainsi leurs liens avec leur pays d’origine.

Des activités immersives à Khanh Hoa permettent aux jeunes Vietnamiens à l'étranger de mieux comprendre l'histoire et les traditions de leur pays. Photo : VNA
Des activités immersives à Khanh Hoa permettent aux jeunes Vietnamiens à l'étranger de mieux comprendre l'histoire et les traditions de leur pays. Photo : VNA

Khanh Hoa (VNA) - Le 23 juillet, une délégation de plus de 100 jeunes Vietnamiens d’outre-mer originaires de 32 pays et territoires participant au Camp d’été Vietnam 2026, est arrivée dans la province de Khanh Hoa au Centre. Ils y ont pris part à plusieurs activités porteuses de sens, notamment une cérémonie d’offrande d’encens au Mémorial des soldats de Gac Ma, ainsi qu’une visite et des échanges avec les militaires de l’Académie navale.

La délégation a été reçue par la direction de l’Académie navale. Elle a visité la salle des traditions de cet établissement, assisté à une présentation sur la situation maritime et insulaire du Vietnam, avant d’échanger avec les jeunes militaires et de leur remettre des cadeaux. Les participants ont ensuite rendu hommage à la statue de Duc Thanh Tran.

Selon Pham Thi Kim Hoa, vice-présidente du Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger (relevant du ministère des Affaires étrangères) et cheffe de la délégation, le Camp d’été Vietnam 2026, placé sous le thème « Voyager au cœur du patrimoine, renouer avec les racines », constitue une initiative significative offrant à la jeune génération de la diaspora l’occasion de mieux connaître l’histoire, la culture et les traditions nationales, tout en renforçant les liens entre les communautés vietnamiennes à l’étranger et leur pays d’origine.

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Des jeunes Vietnamiens à l'étranger se recueillent au monument de Tran Hung Dao. Photo : VNA


Au cours du mois de juillet, les participants ont pris part à plusieurs cérémonies de dépôt de fleurs et d’offrande d’encens en hommage aux héros et martyrs. Ces activités témoignent de l’attachement des jeunes Vietnamiens d’outre-mer à leurs racines et de leur profonde reconnaissance envers les générations qui les ont précédés.

Le Camp d’été Vietnam 2026 se déroule du 12 au 25 juillet. Les participants parcourent plusieurs localités des trois régions du Vietnam comme Hanoï, Ninh Binh, Nghe An, Quang Tri, Hue, Da Nang, Gia Lai et Khanh Hoa. - VNA

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