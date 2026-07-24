Les activités de reconnaissance se multiplient en l’honneur des contributeurs de la révolution

Hanoi (VNA) - À l’approche du 79e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des héros morts pour la Patrie (27 juillet 1947 – 2026), des commémorations et des hommages ont été organisés dans tout le pays en l’honneur des martyrs et des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution.



Les 22 et 23 juillet, dans la province de Quang Tri, le Haut Commandement de la 4e Région militaire a organisé de nombreuses cérémonies commémoratives.

Au programme : offrande d’encens aux héros tombés au combat, visites aux familles des bénéficiaires de politiques d’aide, visites et soutien aux forces menant la « Campagne de 500 jours pour intensifier la recherche, le rassemblement et l’identification des restes des soldats tombés au combat dont les informations sont incomplètes », et inspection des prélèvements biologiques et de la numérisation des données en vue des tests ADN pour l’identification des restes de soldats tombés au combat non identifiés.



Une délégation conduite par le commandant de la 4e Région militaire, le général de division Hà Tho Binh a déposé des fleurs et offert de l’encens au cimetière national des martyrs de Truong Son et au cimetière national des martyrs de la Route 9.



La délégation a ensuite effectué une inspection de terrain dans la région de Câu Nhi, commune de Nam Hai Lang, afin d’encourager les officiers et le personnel des équipes de recherche 584 et 589, placées sous le commandement militaire provincial de Quang Tri. Ces équipes recherchent et exhument les restes des soldats du 6e bataillon, 88e régiment, 308e division, tombés au champ d’honneur en mai 1972.



Entre le 20 et le 22 juillet, les équipes de recherche ont exploré et étendu leurs zones de fouilles sur les sites suspects, et ont ainsi retrouvé les restes de sept martyrs, ainsi que divers effets personnels tels que des bâches, des semelles de bottes, des ceintures, des hamacs, des grenades, des chargeurs de fusil d’assaut et des flacons de médicaments, afin de faciliter la vérification des informations. Les restes ont été transportés au mémorial des martyrs du 88e régiment à Câu Nhi pour y être conservées, en attendant le prélèvement d’échantillons biologiques pour identification ADN.



Lors de cette mission de travail, la délégation a inspecté les prélèvements biologiques, la numérisation des données et la remise des échantillons au cimetière national des martyrs de la Route 9. Elle a également rendu visite aux familles des anciens et actuels dirigeants de la 4e Région militaire et leur a exprimé sa gratitude.



Parallèlement, une autre délégation, conduite par le général de brigade Ngô Nam Cuong, commandant adjoint de la 4e Région militaire, s’est recueillie au cimetière des martyrs de Vinh Linh et sur le site historique national de l'anncienne citadelle de Quang Tri. Elle a par ailleurs encouragé les forces chargées du prélèvement d’échantillons biologiques, de la numérisation des informations et de la remise des échantillons de restes de martyrs pour analyses ADN au cimetière de Vinh Linh.



Sur les 1 952 tombes de martyrs nécessitant un prélèvement d’ADN à des fins d’identification au cimetière de Vinh Linh, 1 849 ont été exhumées à ce jour, dont 1 187 sont aptes au prélèvement d’échantillons biologiques.



Dans la province de Lâm Dông, le Comité de pilotage provincial pour la recherche, le rassemblement et l’identification des restes des martyrs (Comité de pilotage provincial 515) a lancé le 23 juillet la collecte, la numérisation et la remise d’échantillons provenant de tombes non identifiées du cimetière des martyrs de Binh Thuân, dans la commune de Hông Son, dans le cadre de la campagne nationale de 500 jours. Le cimetière des martyrs de Binh Thuân abrite le plus grand nombre de tombes nécessitant un échantillonnage de la province, soit 3 431 tombes sur un total de 8 792.



Au 22 juillet, l’échantillonnage était terminé dans 10 des 11 cimetières ciblés de la province, avec l’exhumation de 1 345 tombes et le recueil de 633 échantillons biologiques. Les travaux au cimetière de Binh Thuân devraient s’achever en août 2026.



À cette occasion, à Dà Nang, le commandement de la 2e région des garde-côtes a organisé de nombreuses manifestations de reconnaissance dans les zones où ses unités sont stationnées. Ses dirigeants ont rendu visite aux invalides et malades de guerre soignés au Centre de soins des contributeurs de la révolution de Dà Nang (campus 2) et leur ont offert des cadeaux, ainsi qu’à des mères héroïnes et aux familles bénéficiaires de politiques sociales.



Parallèlement, le 23 juillet, l’Union de la jeunesse de Huê, la Fédération de la jeunesse vietnamienne de la ville de Huê et l’Association municipale des vétérans, en collaboration avec le Centre Cinestar de Huê, ont organisé une cérémonie en l’honneur des vétérans.

Au programme : la projection du film «Mùi cỏ cháy » (Odeur de l'herbe brûlée) du réalisateur, artiste émérite Nguyên Huu Muoi, et un séminaire où des témoins historiques ont partagé leurs souvenirs de la lutte pour la libération et la réunification nationales. – VNA

