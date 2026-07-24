L'Allemagne accorde 60 millions d'euros au Vietnam pour deux projets environnementaux

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre des Finances, Tran Quoc Phuong, a eu dans l'après-midi du 23 juillet, à Hanoï, une séance de travail avec Helga Margarete Barth, ambassadrice d'Allemagne au Vietnam. Dans le cadre de cette rencontre, s'est déroulée la cérémonie de signature des accords de prêt et de subvention pour deux projets majeurs : le projet "Gestion intégrée des zones côtières du delta du Mékong, 2e phase" et le projet "Protection, restauration et développement durable des forêts au Tay Nguyen, dans les Hauts Plateaux du Centre".



S'exprimant lors de la cérémonie de signature, le vice-ministre Tran Quoc Phuong a précisé que la valeur totale de ces projets s'élève à 60 millions d'euros. Il a réaffirmé que le gouvernement allemand, via la Banque de reconstruction de l'Allemagne (KfW), est l'un des donateurs bilatéraux les plus importants du pays, soulignant l'intérêt constant de Berlin pour le renforcement dynamique du partenariat stratégique avec le Vietnam.



Le vice-ministre a exprimé sa profonde appréciation pour ce soutien précieux du gouvernement allemand. Ces deux projets revêtent une importance signification pour les provinces d'An Giang, de Gia Lai et de Quang Ngai, tout en soutenant activement le développement socio-économique du pays. Ils se concentrent prioritairement sur le renforcement des capacités d’adaptation au changement climatique, l'atténuation des risques liés aux catastrophes naturelles et l'amélioration des conditions de vie des populations résidant dans des zones géographiques difficiles.



Le vice-ministre Tran Quoc Phuong a demandé aux organismes de tutelle et aux maîtres d'ouvrage de mobiliser sans délai les unités concernées afin d'assurer une mise en œuvre rigoureuse, dans le respect du calendrier fixé. Le ministère des Finances s'est engagé à poursuivre une coordination étroite avec les ministères, les secteurs et les collectivités locales afin de garantir un déploiement aussi efficace que possible de ces projets.



Le ministère souhaite également renforcer sa coopération avec le gouvernement allemand, l'ambassade d'Allemagne et la KfW afin d'optimiser l'utilisation de ces ressources financières et d'accroître l'efficacité des financements accordés par l'Allemagne.



Pour sa part, l'ambassadrice Helga Margarete Barth a remercié la partie vietnamienne pour son soutien dans la préparation et le déploiement des projets, permettant à cette signature de se dérouler favorablement. L'ambassadrice a indiqué que ces 60 millions d'euros représentent l'engagement le plus important promis par l'Allemagne au Vietnam via la KfW au cours des dix dernières années. Ces deux projets visent à soutenir les communautés locales du delta du Mékong et des Hauts Plateaux du Centre dans la protection et la gestion durable des écosystèmes naturels.



Lors de cette rencontre, les parties vietnamienne et allemande se sont engagées à garantir une utilisation efficace des fonds, conformément aux objectifs fixés et dans l'intérêt des populations locales. Elles ont réaffirmé leur volonté de respecter leurs engagements internationaux tout en maintenant une coordination étroite, fondée sur un esprit de coopération et de confiance mutuelle, afin d'assurer la mise en œuvre efficace de ces accords.- VNA