Coupe de l’ASEAN de football : Le Vietnam en passe sept au Timor-Leste

Hanoi (VNA) – Le Vietnam, tenant du titre, a entamé sa campagne de la Coupe de l’ASEAN 2026 de manière éclatante le 24 juillet, en écrasant le Timor-Leste 7-0 lors de son premier match du Groupe A au stade de Chonburi en Thaïlande, avec un triplé de Dinh Bac et un double de Hoàng Hên.



Cette victoire convaincante a permis au sélectionneur Kim Sang-sik de démarrer parfaitement la défense du titre vietnamien, tout en plaçant son équipe en position de force dans le groupe grâce à un avantage significatif à la différence de buts.



Malgré un terrain détrempé par les fortes averses avant le coup d’envoi, le Vietnam a immédiatement imposé son jeu grâce à une possession de balle dominante, des combinaisons de passes rapides et une pression offensive incessante.



L’ouverture du score est intervenue dès la septième minute lorsque Hoang Hen a repris victorieusement le ballon repoussé par le gardien timorais après une première frappe de Dinh Bac, offrant ainsi l’avantage au Vietnam.



Contraints d’abandonner leur stratégie défensive, les joueurs est-timorais se sont portés davantage à l’attaque vietnamienne pour tenter d’égaliser, laissant ainsi des espaces de plus en plus exploitables par la vitesse de leurs attaques.



Les milieux de terrain Hoàng Duc et Quang Hai ont dicté le rythme du jeu durant toute la première mi-temps, tandis que le trio offensif composé de Hoàng Hên, Dinh Bac et Xuân Son a mis à rude épreuve la défense est-timoraise.



Dinh Bac a doublé l’avantage du Vietnam à la 31e minute, reprenant le ballon en profondeur de Hoàng Duc, éliminant son défenseur adverse et faisant trembler les filets d’une frappe chirurgicale.



Hoàng Hên a inscrit son doublé à la 41e minute en profitant d’une erreur défensive, tandis que Dinh Bac a marqué son deuxième but une minute plus tard, sur une passe décisive de Quang Hai.



Avant la fin de la première mi-temps, Xuân Son a inscrit son nom au tableau des scores d’une reprise à bout portant sur un centre de Van Vi, donnant ainsi à l’équipe vietnamienne une avance confortable de 5-0.



Au retour des vestiaires, le Vietnam a maintenu la pression en multipliant les tentatives de but. Bien que l’équipe de Kim Sang-sik ait ralenti le rythme par rapport à la fin de la première mi-temps, elle a continué de dominer la possession et de contrôler confortablement la rencontre.



Le Timor-Leste s’est procuré quelques occasions après la pause, notamment une tête de Luis Figo qui est passée au-dessus de la barre transversale et une autre frappe qui a heurté le poteau après une déviation.



Ces occasions, cependant, se sont avérées rares face à la défense disciplinée du Vietnam. L’écart de niveau est devenu encore plus flagrant à la 66e minute. Suite à une nouvelle action offensive bien construite, Dinh Bac a inscrit son premier triplé en Coupe de l’ASEAN d’une frappe précise, portant le score à 6-0 et couronnant une prestation individuelle exceptionnelle du jeune attaquant de 22 ans.



Son triplé l’a non seulement consacré meilleur joueur du match, mais a également mis en lumière son adaptation remarquable au système tactique de Kim Sang-sik.



La victoire étant déjà assurée, le sélectionneur sud-coréen a fait entrer Viêt Anh, Tuân Tài, Van Dô et Hai Long, faisant tourner son effectif tout en préservant la dynamique offensive de l’équipe.



Même après le passage à une défense à quatre, le Vietnam a continué d’exercer son pressing intense. Le capitaine Quang Hai a scellé le score à la 79e minute d’une frappe précise dans la surface de réparation, offrant ainsi une victoire éclatante 7-0.



En plus de son but, le milieu de terrain expérimenté a orchestré une grande partie du jeu offensif vietnamien et a créé de nombreuses occasions tout au long du match.



Cette victoire convaincante offre au Vietnam un départ idéal dans sa campagne de Coupe de l’ASEAN, tant en termes de points que de différence de buts, tout en renforçant sa confiance avant des matchs plus exigeants plus tard dans le tournoi.



Le Vietnam retrouvera son public pour son deuxième match du groupe A contre Singapour, qui a battu le Cambodge 2-1 lors d’un autre match du groupe A le même jour, au stade national My Dinh le 31 juillet, avec pour objectif de prolonger son début de saison victorieux et de faire un pas de plus vers la conservation du titre de la Coupe de l’ASEAN. – VNA



source