Hanoï se classe deuxième parmi les villes les plus accueillantes au monde pour leur service client

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Renforcement de la sensibilisation et de la responsabilité dans la prévention et la réponse aux menaces sécuritaires non traditionnelles
D'ici à 2030, il est prévu que 100 % des principaux responsables et cadres dirigeants à tous les niveaux aient une connaissance approfondie des orientations du Parti et de la Stratégie nationale de prévention et de réponse aux menaces sécuritaires non traditionnelles.
Quelques objectifs pour le développement de l'industrie des technologies numériques d'ici à 2030
Le développement de l’industrie des technologies numériques est considéré comme celui d’un secteur économique et technique fondamental, jouant un rôle moteur clé pour créer des percées en matière de productivité, de qualité et de compétitivité de l’économie.
Le Vietnam se classe 2e aux Championnats d'Asie de Jujitsu 2026
Avec 12 médailles d'or, 10 d'argent et 9 de bronze, le Vietnam s'est classé 2e au classement général des Championnats d'Asie de Jujitsu 2026 qui se sont tenus en juillet au Kazakhstan.
Un an après la mise en place de l’administration à trois niveaux
La transformation numérique est devenue le socle du fonctionnement du nouvel appareil administratif.
D’ici 2045, le secteur économique à capitaux étrangers contribuera à 30% du PIB national
La résolution n° 10-NQ/TW du Bureau politique sur le développement du secteur économique à capitaux étrangers, récemment signée par le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, définit plusieurs orientations stratégiques, notamment le renouvellement des approches et l’adaptation des politiques d’incitation et de soutien à l’investissement étranger.
D’ici 2030, le Vietnam ambitionne d’attirer entre 200 et 300 milliards de dollars d’IDE enregistrés
La résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique sur le développement du secteur économique à capitaux étrangers, récemment signée par le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, fixe comme objectif de faire figurer le Vietnam, d’ici 2030, parmi les pays les mieux classés de l’ASEAN en matière de climat des affaires, de compétitivité, d’innovation, de qualité des services publics et de capacité à accueillir des projets d’investissement étranger de haute qualité. Le pays ambitionne d’attirer entre 200 et 300 milliards de dollars d’IDE enregistrés (40 à 50 milliards par an) et entre 150 et 200 milliards de dollars d’IDE décaissés (30 à 40 milliards par an). Parmi ces investissements, 75 % devraient provenir d’économies développées disposant d’importantes capacités technologiques, financières et managériales.
Le commerce extérieur du Vietnam en hausse de plus de 27% au premier semestre
Le commerce extérieur du Vietnam a atteint 549,69 milliards de dollars au premier semestre 2026, en hausse de 27,1% en glissement annuel. Le pays a affiché un excédent commercial de 16,65 milliards de dollars.
La résolution 57 génère des progrès rapides en matière de science, de technologie et de transformation numérique
Dans le cadre de la mise en œuvre continue et dynamique des tâches prévues par la résolution n° 57-NQ/TW, adoptée par le Politburo le 22 décembre 2024, sur les percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale, le ministère des Sciences et de la Technologie a obtenu des résultats positifs dans de nombreux domaines en mai 2026.
Premier semestre 2026 : cinq produits d’exportation dépassent 10 milliards de dollars
Au cours de cette période, 29 produits ont enregistré plus d’un milliard de dollars d’exportations, représentant 92,1 % des exportations totales. Parmi eux, cinq ont dépassé les 10 milliards de dollars, soit 62,6 % du total.
Le nombre de touristes internationaux au Vietnam en hausse de 14,9 % au premier semestre
Au cours du premier semestre de 2026, le Vietnam a accueilli 12,3 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 14,9 % sur un an.
Le PMI atteint 51,8 points en juin 2026
L'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier vietnamien a atteint 51,8 en juin, indiquant une croissance soutenue, bien qu'en légère baisse par rapport à mai (52,8 points).
Hanoï participe aux frais de traitement de la myopie pour les 18-35 ans
Depuis le 1er juillet 2026, Hanoï soutient les coûts de traitement de la myopie à partir de 3 dioptries, offrant aux jeunes plus de possibilités de soins de la vue.
Le PIB du Vietnam progresse de 8,18 % au premiser semestre malgré les incertitudes mondiales
Le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam a progressé de 8,18 % au premier semestre par rapport à la même période de l’année dernière, a annoncé le 3 juillet l’Office national des statistiques.
Programme d'action du gouvernement pour la mise en oeuvre de la construction et du développement de Hanoi dans la nouvelle ère
Le gouvernement vietnamien a promulgué la Résolution n° 158/NQ-CP approuvant le Programme d’action destiné à mettre en œuvre la Résolution n° 02-NQ/TW du Bureau politique, adoptée le 17 mars 2026, sur la construction et le développement de la capitale Hanoï dans la nouvelle ère. L’objectif de ce programme est de bâtir et de développer la capitale en plaçant l’être humain au centre du processus de développement, à la fois comme acteur, finalité et moteur de la croissance. La qualité de vie et le bonheur de la population constituent les principaux critères d’évaluation. L’innovation, la transition écologique, la transformation numérique et le développement de l’économie circulaire sont identifiés comme les moteurs essentiels d’une croissance rapide et durable ainsi que du renforcement de la compétitivité de Hanoï dans la nouvelle ère.
Plan d'action du gouvernement pour la construction et le développement de la capitale dans la nouvelle ère
Le gouvernement a promulgué la résolution n° 158/NQ-CP approuvant le plan d'action pour la mise en œuvre de la résolution n° 02-NQ/TW du 17 mars 2026 du Bureau politique relative à la construction et au développement de Hanoï à l'ère nouvelle. Ce plan vise à placer l'être humain au cœur du développement de la capitale, comme acteur, objectif et moteur de celui-ci, en faisant de la qualité de vie et du bien-être de la population les principaux critères d'évaluation. Il fait de l'innovation, de la transition verte, de la transformation numérique et de l'économie circulaire les principaux leviers d'une croissance rapide et durable ainsi que du renforcement de la compétitivité de la capitale.
Nouvelles mesures en faveur de la santé des personnes âgées au Vietnam
À partir de 2026, les personnes âgées bénéficient gratuitement d'un bilan de santé périodique ou d'un examen de dépistage au moins une fois par an. Elles disposeront également d'un dossier individuel de suivi de leur état de santé, conformément à la décision n° 1116/QD-TTg du Premier ministre, signée le 22 juin 2026.
Quy Nhon parmi les 25 meilleures destinations au monde en 2026
Le guide de voyage de renommée mondiale Lonely Planet a classé Quy Nhon, située dans la province de Gia Lai (Centre), parmi les 25 meilleures destinations de 2026.
Campagne nationale de collecte d'échantillons d'ADN auprès des proches des soldats tombés et non identifiées
Le matin du 24 juin 2026, une cérémonie s'est tenue au siège du ministère de la Sécurité publique pour lancer une campagne nationale de collecte d'échantillons d'ADN auprès des proches des martyrs non identifiés. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne de 500 jours visant à intensifier la recherche, le recueil et l'identification des restes des martyrs, en amont du 80e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des martyrs (27 juillet 1947 - 27 juillet 2027).
Chaque cadre de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh doit être une source d'inspiration
Une nation qui veut se développer rapidement, durablement et de manière autonome, tout en s'intégrant avec succès au monde, doit disposer d'une jeunesse dotée d'une solide expertise, de compétences affirmées, d'une riche culture, d'une volonté inébranlable et d'un sens aigu des responsabilités sociales, a souligné le secrétaire général et président de la République To Lam.
Le Parti, l’État et le peuple placent une grande confiance dans la jeune génération vietnamienne
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a affirmé que le Parti, l’État et le peuple plaçaient une grande confiance dans la jeune génération lors du 13e Congrès national de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh pour le mandat 2026-2031.