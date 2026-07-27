Économie

Hô Chi Minh-Ville vise plus de 80 % de transit direct des marchandises

La métropole économique du Sud ambitionne de porter à plus de 80 % la part des marchandises importées et exportées transitant directement par ses infrastructures logistiques d'ici à 2030, en misant sur la modernisation des transports, la logistique multimodale et la transformation numérique.

Le port CMIT à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA
Le port CMIT à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La métropole économique du Sud ambitionne de porter à plus de 80 %, sur la période 2026-2030, la part des marchandises importées et exportées transitant directement par son réseau de ports maritimes, d'aéroports, de gares ferroviaires et de ports secs (ICD).

Cet objectif s'appuie sur la modernisation des infrastructures logistiques, le développement du transport multimodal et l'accélération de la transformation numérique, afin de réduire les coûts logistiques, de renforcer la compétitivité des entreprises et de soutenir une croissance durable du commerce extérieur.

Conformément à son Plan d'action pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale d'import-export de marchandises pour la période 2026-2030, récemment approuvé, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville entend promouvoir un commerce extérieur équilibré, fondé sur la montée en gamme et la valorisation des produits vietnamiens. La ville entend tirer pleinement parti de ses atouts, notamment son rôle de centre métropolitain de services et de logistique internationale, ses zones industrielles orientées vers la transformation et son littoral favorable au développement de ports en eau profonde.

La municipalité vise une croissance annuelle moyenne des exportations de 10 % à 11 % et des importations de 9 % à 10 %, tout en maîtrisant le déficit commercial afin de tendre vers un excédent durable au service des secteurs économiques clés.

L'objectif de dépasser 80 % de transit direct des marchandises repose notamment sur la mise en service des grands projets d'infrastructures régionales, dont le complexe portuaire de Cai Mep – Thi Vai, l'aéroport international de Long Thành, ainsi que les voies périphériques et les autoroutes reliant les provinces voisines.

D'ici à 2030, Hô Chi Minh-Ville prévoit une croissance annuelle de 13 % à 16 % des recettes des services logistiques, qui devraient représenter 8 % à 10 % du produit intérieur brut régional (GRDP). Dans le même temps, la ville entend ramener les coûts logistiques à 11 %-14 % du GRDP. La stratégie prévoit également la création d'un centre financier international, de zones franches de nouvelle génération connectées à des centres logistiques intelligents, de plateformes internationales de transbordement ainsi que de terminaux de fret aérien.

Pour atteindre ces objectifs, les services municipaux sont chargés d'intégrer les priorités en matière de logistique et d'infrastructures dans les plans de développement socio-économique ainsi que dans les programmes d'investissement public à moyen et à court terme. La municipalité entend également attirer les grands groupes internationaux investissant dans les industries de haute technologie et les productions à forte valeur ajoutée destinées à l'exportation, afin de favoriser leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Des ressources budgétaires seront par ailleurs mobilisées pour promouvoir les exportations et renforcer les capacités de contrôle de la conformité des marchandises.

Sur le plan technique, la ville poursuivra la restructuration de ses ports satellites, des terminaux situés le long de la rivière Saïgon et des ports secs (ICD), tout en développant les services logistiques dédiés au commerce électronique transfrontalier.

Enfin, Hô Chi Minh-Ville révisera la planification de ses infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et aériennes afin de renforcer la connectivité entre les principaux pôles de transport, les zones de haute technologie et les bassins de production du Sud-Est et du delta du Mékong. La ville mettra également l'accent sur le déploiement de systèmes de transport intelligents (ITS) et sur la digitalisation de la gestion portuaire afin de fluidifier les flux de marchandises aux principales portes d'entrée de la métropole. -VNA

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