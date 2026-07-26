Politique

Une visite de haut niveau pour renforcer les relations Vietnam-Cambodge

La prochaine visite officielle au Vietnam de la présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge devrait donner un nouvel élan à la coopération parlementaire et aux relations globales entre les deux pays.

L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Minh Vu. Photo : VNA
L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Minh Vu. Photo : VNA

Phnom Penh (VNA) – La présidente de l'Assemblée nationale (AN) du Cambodge, Samdech Khuon Sudary, effectuera une visite officielle au Vietnam du 27 au 29 juillet, à l'invitation de son homologue vietnamien, Tran Thanh Man. Dans un entretien accordé à l'Agence vietnamienne d'information (VNA), l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Minh Vu, a souligné que cette visite constituerait un événement diplomatique de haut niveau d'une grande importance pour consolider et approfondir les relations de « bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération intégrale et de durabilité à long terme » entre les deux pays.

Selon le diplomate, cette visite offrira également aux deux parties l'occasion de passer en revue leur coopération dans divers domaines, en particulier de la diplomatie parlementaire, afin de porter les relations bilatérales à un niveau supérieur, de manière plus concrète et plus efficace.

L'ambassadeur Nguyen Minh Vu a indiqué que cette visite interviendrait dans un contexte particulièrement favorable, les relations entre les deux pays connaissant une dynamique positive. Depuis le début de 2026, le Vietnam et le Cambodge ont multiplié les échanges de délégations de haut niveau, renforçant ainsi leur confiance politique et promouvant leur coopération globale.

La coopération économique, commerciale, les investissements et le tourisme enregistrent une forte croissance. Les deux pays poursuivent leur étroite coopération en matière de défense et de sécurité, contribuant au maintien d'un environnement de paix, de stabilité, de coopération et de développement.

Ces derniers temps, les deux pays ont également renforcé leur coopération dans les domaines de l'information, de la communication, de la culture et des échanges entre les peuples. La Semaine de la culture vietnamienne au Cambodge, organisée conjointement du 25 au 30 juin 2026, en est une illustration marquante.

Depuis la première visite officielle au Vietnam de la présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Khuon Sudary, en décembre 2023, la coopération entre les organes législatifs des deux pays n'a cessé de se renforcer. Au cours de cette prochaine visite, Samdech Khuon Sudary devrait s'entretenir avec le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, rencontrer les principaux dirigeants vietnamiens et visiter plusieurs entreprises ainsi que des établissements médicaux. Les organes spécialisés des deux assemblées tiendront également des séances de travail afin de promouvoir leur coopération dans les temps à venir.

L'ambassadeur a estimé que cette visite constituerait non seulement une occasion pour les deux parties de renforcer leur confiance politique, mais aussi de définir les orientations et les mesures propres à accroître encore l'efficacité de la coopération parlementaire, ainsi qu'à partager leurs expériences en matière d'élaboration des lois, de supervision parlementaire et de prise de décision sur les grandes questions nationales.

Enfin, concernant le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Cambodge (24 juin 1967 - 24 juin 2027), l’ambassadeur Nguyen Minh Vu a indiqué que les deux pays préparaient une série d’activités commémoratives destinées à mettre en valeur six décennies de solidarité et d’entraide. Selon lui, la visite de Samdech Khuon Sudary devrait permettre aux deux parties de préciser l’organisation de ces activités, notamment dans le domaine de la coopération parlementaire. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Vietnam-Cambodge #coopération parlementaire #Samdech Khuon Sudary
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