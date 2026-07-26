Les dirigeants rendent hommage aux Héros morts pour la Patrie et au Président Hô Chi Minh

Hanoï (VNA) – À l'occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet 1947 - 27 juillet 2026), une délégation représentant le Comité central du Parti, le président de la République, l'Assemblée nationale et le gouvernement a rendu hommage, le 26 juillet au matin, aux Héros morts pour la Patrie au Mémorial des Héros morts pour la Patrie, situé rue Bac Son à Hanoï, et déposé une gerbe de fleurs au Mausolée du Président Hô Chi Minh.



La cérémonie s'est déroulée en présence de membres du Bureau politique, dont le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, le Premier ministre Le Minh Hung, le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man et le permanent du Secrétariat du Parti Tran Cam Tu. D'anciens dirigeants du Parti et de l'État, ainsi que de nombreux responsables et anciens responsables des organes centraux, y ont également participé.



La gerbe portait l'inscription : « Reconnaissance éternelle aux Héros morts pour la Patrie ».



Une délégation du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, conduite par sa présidente Bui Thi Minh Hoai, a ensuite rendu hommage aux Héros morts pour la Patrie. Dans un profond recueillement, les participants ont observé une minute de silence en mémoire des Héros morts pour la Patrie, qui ont sacrifié leur vie pour la nation.



Depuis 79 ans, le Parti, l'État et le peuple vietnamiens accordent une attention constante aux personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution ainsi qu'aux familles des martyrs, perpétuant ainsi la tradition nationale de reconnaissance. Sous la direction du Parti et de l'État, l'ensemble du système politique, avec la participation notamment de l'Armée populaire du Vietnam, des scientifiques et de toute la société, poursuit les efforts de recherche, de regroupement et d'identification des dépouilles des martyrs. Ces actions sont menées dans le cadre de la « Campagne des 500 jours et nuits pour intensifier la recherche, le regroupement et l'identification des dépouilles des martyrs ». Cette campagne illustre la reconnaissance de la nation envers ceux qui se sont sacrifiés pour la Patrie et la détermination de tout le système politique à mener à bien cette mission.



Les délégations du Comité central du Parti, de la Présidence de la République, de l'Assemblée nationale, du gouvernement et du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam se sont ensuite rendues au Mausolée du Président Hô Chi Minh, où elles ont déposé des fleurs portant l'inscription : « Reconnaissance éternelle au grand Président Hô Chi Minh ». Devant sa mémoire, les représentants ont exprimé leur profonde gratitude et leur immense reconnaissance pour les contributions exceptionnelles du Président Hô Chi Minh à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

Les dirigeants rendent hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée. Photo : VNA

Dans la matinée également, des délégations de la Commission militaire centrale - ministère de la Défense, de la Commission policière centrale - ministère de la Sécurité publique, ainsi que des autorités de Hanoï, sont venues déposer des gerbes au Mémorial des Héros morts pour la Patrie avant de se recueillir au Mausolée du Président Hô Chi Minh. -VNA