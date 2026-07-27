Économie

Les entreprises nordiques misent de nouveau sur le Vietnam

Fort du succès de l'édition 2025, le Vietnam International Sourcing (VIS) continue de renforcer les échanges entre les entreprises vietnamiennes et nordiques. La participation renouvelée de grands groupes et d'importateurs européens au VIS 2026 témoigne de l'intérêt croissant des pays nordiques pour le marché vietnamien et pour des partenariats durables dans les domaines du commerce, de la logistique et de la transition verte.

En 2025, la délégation nordique a effectué une mission de près de deux semaines au Vietnam, avec le VIS comme point central. Photo: VNA
En 2025, la délégation nordique a effectué une mission de près de deux semaines au Vietnam, avec le VIS comme point central. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les relations nouées lors du Vietnam International Sourcing (VIS) 2025 ont permis au Bureau commercial du Vietnam en Suède, également chargé du Danemark, de la Norvège, de l'Islande et de la Lettonie, de constituer une nouvelle délégation d'entreprises nordiques pour le VIS 2026. Le retour de partenaires déjà présents et l'arrivée de nouvelles entreprises confirment le rôle grandissant du salon comme plateforme de coopération économique entre le Vietnam et l'Europe du Nord.

En 2025, la délégation nordique a effectué une mission de près de deux semaines au Vietnam, avec le VIS comme point central. Au-delà des rencontres commerciales, les entreprises ont échangé avec les autorités, les associations professionnelles, les ports, les usines et les acteurs de la logistique. Ces contacts ont favorisé le développement de nouveaux projets dans les chaînes d'approvisionnement, l'investissement, la logistique et la transformation numérique.

Dans le secteur textile, H&M considère toujours le Vietnam comme un maillon stratégique de sa chaîne d'approvisionnement mondiale et un marché de consommation prometteur. L'entreprise a notamment échangé avec ses partenaires vietnamiens sur le développement des fournisseurs, l'utilisation des énergies renouvelables et la réduction des émissions de carbone. De leur côté, IKEA et H&M ont réaffirmé leur intérêt pour les matières premières durables, la gestion responsable des ressources forestières, l'économie circulaire et la traçabilité des produits.

Dans le domaine de la logistique, les discussions entre le port de Göteborg et les partenaires vietnamiens ouvrent la voie à la création de liaisons maritimes directes entre le Vietnam et les pays nordiques. Une telle connexion permettrait de réduire les délais de transport, de limiter la dépendance aux plateformes de transbordement et d'améliorer la stabilité des chaînes d'approvisionnement.

Les produits alimentaires vietnamiens continuent également de gagner du terrain sur les marchés nordiques. Grâce aux précédentes éditions du VIS, plusieurs produits, tels que le pain, le manioc, la papaye verte, le riz ST25 ou encore des plats préparés, ont trouvé leur place auprès des importateurs suédois. Le salon offre aux acheteurs la possibilité de tester directement les produits et de discuter avec les entreprises vietnamiennes des emballages, des normes et des circuits de distribution.

Pour VIS 2026, H&M participera pour la deuxième année consécutive. Les importateurs A Chau Lien Imports and Export AB et East Asian Food AB seront présents pour une troisième édition, tandis que Lagerqvist AB rejoindra l'événement pour la première fois. Selon le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, cette fidélité des entreprises participantes démontre que le salon génère des résultats concrets et favorise l'établissement de partenariats commerciaux durables.

Prévu du 3 au 5 septembre 2026 au Centre des expositions et des congrès de Saigon (SECC) à Ho Chi Minh-Ville, le VIS 2026 réunira entreprises vietnamiennes, groupes internationaux, importateurs et distributeurs autour d'expositions, de rencontres B2B et de conférences spécialisées. L'événement ambitionne de renforcer les liens entre production, logistique, technologies et développement durable, afin de créer de nouvelles opportunités de coopération à long terme entre le Vietnam et ses partenaires internationaux. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Vietnam International Sourcing #VIS #entreprises nordiques
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Production de vêtements destinés à l’exportation vers le marché américain. Photo: VNA

Droits de douane américains : Hanoï défend ses avancées en matière de lutte contre le travail forcé

Le Vietnam estime que la nouvelle décision des États-Unis d’appliquer un droit de douane de 12,5 % à certaines importations ne reflète pas pleinement les progrès accomplis par le pays en matière de protection des travailleurs, de lutte contre le travail forcé et de mise en conformité avec les normes internationales. Hanoï appelle à une évaluation plus objective dans l’esprit du Partenariat stratégique global entre les deux pays.

Intervenants à la conférence. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville promeut un écosystème de commerce électronique sûr et transparent

Hô Chi Minh-Ville intensifie ses efforts pour construire un écosystème de commerce électronique plus sûr et plus transparent, tandis que les autorités accélèrent la mise en œuvre de la nouvelle loi sur le commerce électronique, qui vise à renforcer la protection des consommateurs, à améliorer la responsabilité des plateformes et à soutenir la croissance durable de l'économie numérique vietnamienne.

Au cours du premier semestre 2026, la part de la valeur ajoutée issue de l'économie numérique dans le PIB régional de Hanoï a atteint 16,7 %, soit l'équivalent d'environ 5,5 milliards de dollars. Photo: baodautu.vn

Hanoi dynamise son économie numérique et vise 22% du PIBR d’ici fin 2026

Forte d'une croissance du produit intérieur brut régional de Hanoi de 8,2% sur la période, l’économie numérique a contribué à hauteur d’environ 1,1 point de pourcentage à l’expansion économique de la ville, soulignant ainsi son rôle de plus en plus déterminant dans la croissance, au-delà de son statut de simple objectif politique.

Le port CMIT à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville vise plus de 80 % de transit direct des marchandises

La métropole économique du Sud ambitionne de porter à plus de 80 % la part des marchandises importées et exportées transitant directement par ses infrastructures logistiques d'ici à 2030, en misant sur la modernisation des transports, la logistique multimodale et la transformation numérique.

Cérémonie marquant la production des premiers lingots d'aluminium au Vietnam. Photo : VNA

Le Vietnam produit ses premiers lingots d'aluminium

La présentation des premiers lingots d'aluminium produits au Vietnam marque un jalon historique, donnant un nouvel élan à l'industrie métallurgique du pays et contribuant progressivement au renforcement de son autonomie économique.

La réunion entre le vice-ministre vietnamien des Finances, Tran Quoc Phuong, et Bing Li, président de Bloomberg pour la région Asie-Pacifique. Photo: tapchikinhtetaichinh.vn

Le Vietnam renforce sa coopération avec Bloomberg pour développer son marché financier

Le ministère vietnamien des Finances et Bloomberg ont convenu de renforcer leur coopération dans le développement du marché financier du Vietnam, l’attraction des investisseurs internationaux et la préparation des activités financières dans le cadre de l’APEC 2027, alors que le pays accélère la mise en place du Centre financier international du Vietnam.

Le Premier ministre Lê Minh Hung s'exprime lors de la séance de travail avec la permanence du Comité du Parti de la province de Diên Diên Photo: VNA

Le Premier ministre appelle à faire valoir l’esprit de Diên Biên Phu pour son décollage

L’économie provinciale a connu une transformation structurelle positive, tirée notamment par les services (62,35%) et d’autres secteurs clés. L’indice de la production industrielle a progressé de 16,03% sur un an; les ventes au détail de biens et de services aux consommateurs a augmenté de 14,86% ; le chiffre d’affaires à l’import-export a bondi de 26,68% ; le tourisme a réalisé plus de 1.700 milliards de dôngs de recettes, et a accueilli près d’un million de visiteur (+20%).

Les exportations de bois et de produits dérivés ont atteint 8,54 milliards de dollars au premier semestre, soit une progression de 4,4 % sur un an. Photo: VNA

Du volume à la valeur ajoutée : Le virage stratégique de l'industrie du bois vietnamienne

Après près de trois décennies de développement, l'industrie vietnamienne de la transformation du bois est devenue un secteur d'exportation de premier plan, ayant généré plus de 17 milliards de dollars américains de recettes en 2025. Le Vietnam occupe ainsi le 5e rang mondial, le 2e en Asie et le 1er en Asie du Sud-Est pour les exportations de bois et de produits dérivés, une position solide pour bâtir un modèle industriel moderne, durable et créateur de valeur ajoutée.

La mise en place réussie de la première cage d’armature du mur diaphragme de la station S3 de la ligne de métro n°5. Photo: VNA

Ligne 5 du métro de Hanoï : Pose réussie d'une cage d'armature de 38 tonnes à la station S3

La mise en place réussie de la première cage d’armature du mur diaphragme de la station S3 de la ligne de métro n°5 marque une nouvelle étape dans la réalisation des ouvrages souterrains du projet. Cette opération a été conduite en coordination avec le chantier du viaduc du périphérique 1 afin de garantir le respect du calendrier, de la qualité des travaux et des exigences de sécurité.

Photo d'illustration : VNA

Le Vietnam mise sur une croissance durable des exportations agricoles

Malgré un recul de l'excédent commercial du secteur agricole au premier semestre 2026, l'agriculture continue de jouer un rôle essentiel dans l'équilibre du commerce extérieur du Vietnam. Face à la baisse des prix des principaux produits d'exportation et à la hausse des importations de matières premières, les autorités appellent à renforcer la valeur ajoutée des produits et l'autonomie des filières afin de soutenir durablement les exportations.