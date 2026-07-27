Santé

Le Vietnam et la Bulgarie elargissent leur cooperation dans la formation, la recherche medicale et la pharmacie

L'Université de médecine de Hanoï et l'Université de médecine de Sofia ont signé un protocole d'accord de coopération. L'accord a été paraphé par le Professeur-Docteur Nguyen Huu Tu et le Professeur Boycho Landjov, recteur de l'Université de Médecine de Sofia, établissant un cadre de coopération à long terme dans la formation, la recherche scientifique et les échanges académiques.

Séance de travail entre des responsables de l'Université de médecine de Hanoï et l'Université de médecine de Sofia. Photo: VNA
Séance de travail entre des responsables de l'Université de médecine de Hanoï et l'Université de médecine de Sofia. Photo: VNA

Sofia (VNA) – Une délégation de l'Université de médecine de Hanoï, conduite par son recteur Nguyen Huu Tu, a effectué du 20 au 25 juillet, une visite de travail en Bulgarie. Cette visite permet d'ouvrir des opportunités de coopération concrètes et contribue à renforcer les liens entre les partenaires des deux pays et à mettre en œuvre les contenus de partenariat stratégique entre le Vietnam et la Bulgarie.

Dans le cadre de cette visite, l'Université de médecine de Hanoï et l'Université de médecine de Sofia ont signé un protocole d'accord de coopération. L'accord a été paraphé par le Professeur-Docteur Nguyen Huu Tu et le Professeur Boycho Landjov, recteur de l'Université de Médecine de Sofia, établissant un cadre de coopération à long terme dans la formation, la recherche scientifique et les échanges académiques.

Lors de la cérémonie de signature, l'ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, a souligné que l'éducation et la formation constituent des domaines de coopération fructueux entre les deux pays depuis plusieurs décennies. De nombreuses générations d'étudiants vietnamiens ayant étudié en Bulgarie, notamment des médecins, des scientifiques, des experts de la santé et des gestionnaires, ont apporté des contributions importantes au développement du secteur de la santé au Vietnam une fois rentrés au pays.

Selon le protocole signé, les deux établissements encourageront les échanges d'enseignants et d'étudiants, réaliseront des projets de recherche communs, organiseront des conférences scientifiques et partageront leurs expériences en matière de rénovation des programmes d'enseignement. L'Université de médecine de Sofia s'est dite prête à accueillir des doctorants de l'Université de médecine de Hanoï et à élaborer des projets de recherche dans le cadre des programmes de l'Union européenne.

La délégation de l'Université de médecine de Hanoï a également travaillé avec la Faculté de pharmacie de l'Université de médecine de Sofia, dirigée par le professeur Georgi Momekov, pour promouvoir la coopération dans la formation et la recherche.

Par ailleurs, la délégation ont visité l'Hôpital militaire de Bulgarie et plusieurs grands établissements hospitaliers à Sofia afin d'étudier les modèles de gestion hospitalière, la formation médicale et l'application des technologies dans les soins.

En outre, la délégation a eu une séance de travail avec la société DANHSON, un acteur majeur de l'industrie pharmaceutique bulgare, au sujet du transfert de technologie et de la formation. Stefan Bojinov, membre du conseil d'administration de DANHSON, s'est dit prêt à envisager l'attribution de bourses à des étudiants vietnamiens souhaitant étudier la pharmacie en Bulgarie. -VNA

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#Bulgarie #Université de médecine de Hanoï
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