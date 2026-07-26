Santé

Bac Ninh : consultations médicales gratuites pour les personnes méritantes

Organisée à l'occasion de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie, cette initiative s'inscrit dans la mise en œuvre de la Résolution N°72 du Bureau politique sur le renforcement de la protection et des soins de santé de la population.

De nombreuses personnes, dont des personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution, bénéficient de consultations médicales et de médicaments gratuits. Photo : VNA
De nombreuses personnes, dont des personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution, bénéficient de consultations médicales et de médicaments gratuits. Photo : VNA

Bac Ninh (VNA) – Un programme de consultations médicales gratuites, de distribution de médicaments et de remise de cadeaux en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution s'est tenu le 26 juillet dans la province de Bac Ninh.

Cette initiative s'inscrit dans la mise en œuvre de la Résolution N°72-NQ/TW du Bureau politique, adoptée le 9 septembre 2025, sur des mesures innovantes visant à renforcer la protection, les soins et l'amélioration de la santé de la population. Ce texte fixe notamment l'objectif de garantir à chaque citoyen un examen de santé et un dépistage au moins une fois par an.

À cette occasion, 500 personnes méritantes, bénéficiaires de politiques sociales et personnes en difficulté ont bénéficié de consultations médicales, de médicaments gratuits et de cadeaux. -VNA

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