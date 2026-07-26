Culture-Sports

Les patrimoines de Hô Chi Minh-Ville s'animent à la nuit tombée

Concerts, mapping 3D et visites nocturnes donnent un nouveau souffle au patrimoine de Hô Chi Minh-Ville.

Des spectacles d’art traditionnel sont proposés chaque week-end en soirée au Musée de Hô Chi Minh-Ville. Photo : Musée de Hô Chi Minh-Ville
Des spectacles d’art traditionnel sont proposés chaque week-end en soirée au Musée de Hô Chi Minh-Ville. Photo : Musée de Hô Chi Minh-Ville

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – À la tombée de la nuit, musées, monuments historiques et espaces culturels s'animent d'une nouvelle vie. Entre concerts en plein air, dégustations de thé dans des sites patrimoniaux et spectacles de mapping 3D projetés sur des édifices emblématiques, Hô Chi Minh-Ville fait progressivement de son patrimoine un levier de développement des industries culturelles, du tourisme et de l'économie nocturne.

Un soir de week-end, dans le bâtiment centenaire du Musée des Beaux-Arts, situé dans le quartier de Ben Thanh, les visiteurs ne se précipitent pas vers les sièges avant le début du concert. Ils déambulent dans les galeries, s'arrêtent devant les œuvres, découvrent l'histoire du lieu, puis rejoignent la cour centrale au son des premières notes de violon. Architecture, arts plastiques et musique s'unissent pour offrir une expérience immersive, loin de l'image traditionnelle d'un musée où les collections restent figées derrière des vitrines.

Le Musée de Hô Chi Minh-Ville, situé dans le quartier de Sai Gon, expérimente quant à lui une ouverture nocturne de 19 heures à 21 heures, associant la visite des collections à la découverte de la culture du thé. Les visiteurs y découvrent les traditions liées au thé dans la vie quotidienne des Vietnamiens, rendant le musée plus attractif et accessible.

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Chaque week-end, les visiteurs peuvent découvrir les techniques traditionnelles de décoration sur céramique au Musée de Hô Chi Minh-Ville. (Photo : Musée de Hô Chi Minh-Ville

Ces initiatives illustrent une tendance croissante consistant à transformer les musées en véritables lieux de rencontre et de vie culturelle.

Selon Nguyen Minh Nhut, directeur adjoint du Service de la Culture et des Sports de Hô Chi Minh-Ville, l'objectif est d'encourager les habitants à intégrer ces sites dans leurs loisirs du week-end en soirée. Cette démarche revêt d'autant plus d'importance que plusieurs grands musées sont passés à l'autonomie financière depuis mai 2026, les incitant à diversifier leur offre afin d'élargir leur public.

Cette dynamique s'étend également à d'autres localités. Le Musée-Bibliothèque de Ba Ria-Vung Tau, situé dans le quartier de Vung Tau, organise ainsi des visites nocturnes du monument de Bach Dinh mis en lumière.

Cette évolution s'inscrit dans le cadre du plan n° 296/KH-UBND de Hô Chi Minh-Ville, qui fixe notamment pour objectif d'achever l'inventaire du patrimoine culturel immatériel, d'obtenir le classement de nouveaux sites patrimoniaux et de numériser l'ensemble du patrimoine d'ici 2027.

À l'occasion du 50e anniversaire de l'attribution du nom du Président Hô Chi Minh à la ville, en juillet 2026, un spectacle de mapping 3D projeté sur la façade de l'Hôtel de Ville a retracé les grandes étapes du développement de la métropole. Selon Tran Viet Tan, président du Conseil d'administration de VINAMA, la technologie ne remplace pas le patrimoine, mais constitue un moyen efficace de transmettre la mémoire urbaine, notamment auprès des jeunes générations, grâce à l'image et au son.

Les premiers résultats de cette transformation sont déjà visibles. Au premier semestre 2026, les musées relevant du Service municipal de la Culture et des Sports ont accueilli plus de 2,16 millions de visiteurs, soit une hausse de 28 % par rapport à la même période de 2025. Les établissements privés ont, quant à eux, enregistré une progression de leur fréquentation de plus de 100 %.

En associant innovation technologique, arts de la scène et médiation culturelle, Hô Chi Minh-Ville ne se contente pas de préserver son patrimoine. Elle lui donne une nouvelle dynamique tout en renforçant son attractivité en tant que métropole créative. -VNA

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