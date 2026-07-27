Société

Au Canada, une plateforme numérique pour enseigner le vietnamien aux jeunes de la diaspora

Baptisée « Trường Tiếng Việt Online » (École vietnamienne en ligne), cette initiative ne se limite pas à la numérisation de supports pédagogiques. Elle intègre également des contenus consacrés à la culture et à l’histoire vietnamiennes.

Un enfant canadien d'origine vietnamienne suit un cours de vietnamien traditionnel à Toronto, au Canada. Photo: VNA
Un enfant canadien d'origine vietnamienne suit un cours de vietnamien traditionnel à Toronto, au Canada. Photo: VNA

Ottawa (VNA) – Une plateforme d’apprentissage du vietnamien en ligne destinée aux enfants de la diaspora vietnamienne a été officiellement lancée au Canada.

Baptisée « Trường Tiếng Việt Online » (École vietnamienne en ligne), cette initiative ne se limite pas à la numérisation de supports pédagogiques. Elle intègre également des contenus consacrés à la culture et à l’histoire vietnamiennes afin d’aider les jeunes Vietnamiens de l’étranger à préserver leur langue maternelle et à renforcer leur attachement à leur pays d’origine.

Ce projet répond à l’évolution de la communauté vietnamienne au Canada, dont les deuxième et troisième générations rencontrent de plus en plus de difficultés à maintenir la pratique du vietnamien. L’éloignement géographique, le manque d’enseignants qualifiés et l’insuffisance de ressources pédagogiques adaptées rendent l’enseignement de la langue maternelle difficile à assurer de manière régulière au sein de nombreuses familles.

Selon Phan Thi Quynh Trang, fondatrice du Canada Vietnam Cultural & Educational Council (CVCEC) et coordinatrice du projet, cette plateforme constitue une réponse durable aux défis auxquels sont confrontés les jeunes nés ou ayant grandi à l’étranger. Elle a indiqué que l’objectif est de mettre en place un modèle d’enseignement structuré et harmonisé, capable de remédier à la dispersion des initiatives existantes et de créer un environnement d’apprentissage professionnel favorisant une meilleure transmission de la langue et de la culture vietnamiennes.

La plateforme « Trường Tiếng Việt Online » a été conçue spécifiquement pour les enfants d’origine vietnamienne vivant hors du pays. Son programme pédagogique s’appuie sur une progression clairement définie et utilise comme référence les manuels publiés par la Maison d’édition de l’Université pédagogique de Ho Chi Minh-Ville. Les contenus ont été enrichis de connaissances sur les sites emblématiques du Vietnam, les coutumes, les proverbes, la musique traditionnelle et les contes populaires.

Tran Thanh Phuc, cofondateur de BambooTech, entreprise basée en Finlande chargée du développement de la plateforme, a expliqué que les élèves suivent un parcours d’apprentissage cohérent, leur permettant d’acquérir progressivement les compétences linguistiques plutôt que d’apprendre un vocabulaire isolé. Cette approche offre également aux familles un cadre d’apprentissage plus structuré pour accompagner leurs enfants dans l’apprentissage du vietnamien.

Il a souligné que la dimension culturelle constitue un élément central du projet. Au-delà de l’apprentissage de la langue, les élèves découvrent les traditions et l’histoire du Vietnam, renforçant ainsi leur compréhension de leurs origines.

Dans une prochaine phase de développement, la plateforme intégrera des classes virtuelles, des outils de suivi des progrès dans les quatre compétences – compréhension orale, expression orale, lecture et écriture – ainsi qu’un système de recommandations personnalisées proposant des exercices adaptés au niveau de chaque apprenant.

Le projet « Trường Tiếng Việt Online » s’inscrit dans un ensemble d’initiatives portées par le CVCEC et a été sélectionné pour participer au programme « Leading Urban Change » de la School of Cities de l’Université de Toronto.

Après une phase pilote à Toronto, la plateforme sera progressivement déployée dans les communautés vietnamiennes d’autres provinces canadiennes. En associant technologies éducatives et valorisation du patrimoine culturel, ses promoteurs espèrent faciliter l’accès à l’apprentissage du vietnamien et renforcer les liens entre les jeunes générations de la diaspora, leurs familles, leur communauté et leur pays d’origine. -VNA

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